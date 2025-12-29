אראוחו צפוי לחזור לאימוני בארסה לעיני האוהדים

רונאלד אראוחו צפוי להיות האטרקציה המרכזית באימון החזרה של ברצלונה מפגרת חג המולד, שייערך הערב (שני) באצטדיון יוהאן קרויף לעיני כ-6,000 אוהדים במסגרת אימון פתוח. הבלם האורוגוואי בן ה-26 כבר חזר לברצלונה לאחר שבילה את חג המולד בארצו עם משפחתו, והוא מתכוון להתייצב לצד חבריו עם פתיחת האימונים תחת האנזי פליק והצוות המקצועי, כך דווח בקטלוניה.

מעבר לפן המקצועי, נוכחותו של אראוחו באימון נושאת גם משמעות רגשית. הקפטן מעוניין להודות באופן אישי לאוהדי ברצלונה על גל התמיכה הרחב שקיבל מאז פורסם בתחילת דצמבר כי ביקש לקחת פסק זמן מהשגרה היומיומית של הקבוצה בשל קשיים בתחום בריאות הנפש, בגללם הגיע גם לביקור בישראל. האימון הפתוח מספק עבורו הזדמנות להתחבר מחדש למועדון ולקהל, בתקופה רגישה במיוחד בקריירה שלו.

בברצלונה מדגישים כי החזרה של אראוחו תיעשה בהדרגה וללא לחץ. הבלם עצמו מתכוון להתקדם “יום אחרי יום” ואינו מציב לוח זמנים לחזרה למגרשים, כאשר ההחלטה תתקבל בהתאם לתחושותיו הפיזיות והנפשיות. משחקו האחרון היה ב-25 בנובמבר מול צ’לסי, בו הורחק, ולאחריו הגיע המשבר המנטלי שהוביל אותו לבקש מנוחה. הוא החמיץ את המשחק מול אלאבס, ולפני ההתמודדות מול אתלטיקו מדריד כבר רמז פליק במסיבת העיתונאים כי אראוחו לא יעמוד לרשותו מסיבות אישיות – ובהמשך התברר כי מדובר בקשיים נפשיים.

רונאלד אראוחו בביקור בישראל (שחר גרוס)

במהלך החודש האחרון עבד אראוחו באורוגוואי עם מאמן כושר אישי, בהתאם להנחיות שקיבל ממחלקת הכושר של ברצלונה, כך שבמועדון מעריכים כי מצבו הפיזי טוב. עם זאת, היעדרות ממושכת מאימונים וממשחקים צפויה להשפיע, ולכן בברצלונה ובסביבתו של השחקן לא ממהרים להבטיח חזרה מיידית. הדרבי הקרוב מול אספניול בשבת מסומן כאפשרות, אך השתתפותו של הבלם רחוקה מלהיות ודאית.

צפו ברונאלד אראוחו בנתב"ג

מי שיקבע את קצב החזרה הוא אראוחו עצמו, בשיחות יומיומיות עם פליק, רופא הקבוצה ריקרד פרונה, המנהל הספורטיבי דקו והמומחית לבריאות הנפש שמלווה אותו ונמצאת בקשר שוטף עם הצוות הרפואי של המועדון. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, אראוחו כבר יהיה חלק מהקבוצה באימון הפתוח הערב – והתקווה בברצלונה היא שחיבוק האוהדים יסייע לו במסע החזרה, צעד אחר צעד. באימון ניתן יהיה לעקוב גם אחר מצבו של דני אולמו, שממשיך בהחלמה מפציעת הכתף וצפוי להיות כשיר לדרבי.