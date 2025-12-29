24 נקודות לאבדיה בניצחון פורטלנד על בוסטון

פורטלנד חזרה לנצח הלילה (בין ראשון לשני) עם 108:114 ביתי על בוסטון סלטיקס, קטעה רצף של שלושה הפסדים ועשתה זאת הרבה בזכות משחק נהדר של דני אבדיה ושיידון שארפ.

הפורוורד הישראלי היה מהגורמים המרכזיים למהפך של פורטלנד במחצית השנייה והוא היה רחוק שלושה ריבאונדים מטריפל דאבל. הוא סיים עם 24 נקודות (8 מ-16 מהשדה, 3 מ-10 לשלוש, 5 מ-10 מקו העונשין), 10 אסיסטים, שבעה ריבאונדים, שתי חטיפות וחסימה.

הסלטיקס הובילו 55:63 במחצית, אך פורטלנד השתלטה על העניינים ברבע השלישי עם ריצת 22:31 שהפכה את הקערה. סל של דריק ווייט קבע שוויון 100:100, 4:47 דקות לסיום, אך שלשה גדולה של קיילב לאב חצי דקה לאחר מכן החזירה את היתרון לבלייזרס - יתרון עליו כבר לא ויתרו עד לסיום.

דני אבדיה מול ג'יילן בראון (רויטרס)

שארפ הוביל את קלעי הבלייזרס עם 26 נקודות, כולל 5 מ-8 מחוץ לקשת. טומאני קמארה תרם 20 נקודות, דונובן קלינגן שלט בצבע עם דאבל-דאבל של 18 נקודות ו-18 ריבאונדים, וקיילב לאב הוסיף 18 נקודות מהספסל.

מנגד, בוסטון ראתה את רצף ארבעת הניצחונות שלה נעצר, למרות משחק גדול של ג’יילן בראון. הכוכב קלע 37 נקודות ב-14 מ-23 מהשדה ורשם משחק תשיעי ברציפות עם 30 נקודות ומעלה - הישג שמשווה אותו ללארי בירד בצמרת שיא המועדון, כשפול פירס מדורג שלישי עם שבעה משחקים כאלה.

אנפרני סימונס קלע 13 נקודות מהספסל במשחקו הראשון מול קבוצתו לשעבר, והרוקי הוגו גונסאלס הוסיף 13 נקודות לסלטיקס, אך בוסטון התקשתה התקפית עם 44% מהשדה ו-30% משלוש.