שרף כיכב, לונג איילנד נטס ניצחה את הסקייהוקס

כבר שנבחר בדראפט, בן שרף ידע שהדרך להיות שחקן NBA לגיטימי תהיה עמוסה ברגעים מאתגרים ושייתכן והוא אפילו יצטרך מידי פעם בהתחלה להיות בג’י ליג, ואכן זה מה שקרה, אבל הוא לוקח כל הזדמנות שם בשתי ידיים וכך עשה גם הלילה (בין ראשון לשני).

אחרי שרשם משחק אדיר של 40 נקודות במשחק האחרון שלו עם הלונג איילנד נטס, קבוצת הפיתוח של ברוקלין נטס, הוא הועלה בחזרה ל-NBA, רק שהוא לא שיחק ופעם נוספת חזר לג’י ליג. כעת, במשחק הלילה מול קולג’ פארק סקייהוקס הוא קלע 21 נקודות.

בנוסף לנקודות, שרף רשם שישה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים וחמש חטיפות, כאשר כל חמשת החטיפות נעשו בשני הרבעים הראשונים, וזה שיא חטיפות בלונג איילנד נטס במחצית אחת. בן שרף לצד כל המספרים הללו גם רשם שלושה איבודים. במשחק עצמו הישראלי וקבוצתו ניצחו 111:119.