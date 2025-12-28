יגיע למונדיאל? קאלוורט לואין לא מפסיק לכבוש

עם פתיחת עונה פחות מוצלחת מבחינתי ושער אחד בלבד בעשר הופעות הליגה הראשונות, רבים תהו האם ימיו הגדולים של דומיניק קאלוורט לואין, חלוץ לידס יונייטד שרק אשתקד עלתה לפרמייר ליג יחד עם מנור סולומון, כבר מאחוריו.

אלא שארבעה שבועות חלפו, וכיום הוא החלוץ הלוהט בליגה האנגלית, עם שישה שערים בשבעת משחקי הליגה האחרונים, כולל צמד נגד בורנמות’ ושערים נגד ליברפול, צ’לסי ומנצ’סטר סיטי, כשאת שערו האחרון כבש אמש (ראשון) ב-1:1 של הטווסים מול סנדרלנד. באופן כללי, האנגלי יחד עם העולה מהצ’מפיונשיפ מציגים עונה טובה מהצפוי, כשלא הפסידו בכל חמשת משחקיהם האחרונים ונמצאים חמש נקודות מעל הקו האדום.

החלוץ הטרי של העולה החדשה הגיע ללידס רק בקיץ האחרון אחרי תשע שנים רצופות באברטון, וכבר עכשיו הפך לשחקן האנגלי הראשון שמבקיע ברצף כה ארוך של משחקים, מאז ג’יימי ורדי בשנת 2019. כעת כל העיניים של אוהדי נבחרת שלושת האריות מופנות כלפיו, ונותר רק לצפות ולראות האם יקבל הזדמנות על הבמה הגדולה בעולם, ויקבל זימון לקראת המונדיאל הממשמש ובא.