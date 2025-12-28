יום שני, 29.12.2025 שעה 00:55
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2620-2118קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2523-2718טוטנהאם11
2520-1818אברטון12
2425-2618ברייטון13
2323-2318ניוקאסל14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

יגיע למונדיאל? קאלוורט לואין לא מפסיק לכבוש

יש מחליף לקיין? עם 7 שערים ב-6 משחקי הליגה האחרונים, חלוצה של לידס יונייטד מטריף את הפרמייר ליג במדי האקסית של סולומון ומכוון לאליפות העולם

|
דומיניק קאלוורט לואין חוגג (IMAGO)
דומיניק קאלוורט לואין חוגג (IMAGO)

עם פתיחת עונה פחות מוצלחת מבחינתי ושער אחד בלבד בעשר הופעות הליגה הראשונות, רבים תהו האם ימיו הגדולים של דומיניק קאלוורט לואין, חלוץ לידס יונייטד שרק אשתקד עלתה לפרמייר ליג יחד עם מנור סולומון, כבר מאחוריו. 

אלא שארבעה שבועות חלפו, וכיום הוא החלוץ הלוהט בליגה האנגלית, עם שישה שערים בשבעת משחקי הליגה האחרונים, כולל צמד נגד בורנמות’ ושערים נגד ליברפול, צ’לסי ומנצ’סטר סיטי, כשאת שערו האחרון כבש אמש (ראשון) ב-1:1 של הטווסים מול סנדרלנד. באופן כללי, האנגלי יחד עם העולה מהצ’מפיונשיפ מציגים עונה טובה מהצפוי, כשלא הפסידו בכל חמשת משחקיהם האחרונים ונמצאים חמש נקודות מעל הקו האדום.

החלוץ הטרי של העולה החדשה הגיע ללידס רק בקיץ האחרון אחרי תשע שנים רצופות באברטון, וכבר עכשיו הפך לשחקן האנגלי הראשון שמבקיע ברצף כה ארוך של משחקים, מאז ג’יימי ורדי בשנת 2019. כעת כל העיניים של אוהדי נבחרת שלושת האריות מופנות כלפיו, ונותר רק לצפות ולראות האם יקבל הזדמנות על הבמה הגדולה בעולם, ויקבל זימון לקראת המונדיאל הממשמש ובא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */