יום ראשון, 28.12.2025 שעה 23:18
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
41-32מרוקו1
22-22מאלי2
21-12זמביה3
12-02קומורו4
 בית 2 
61-32מצרים1
32-22דר' אפריקה2
13-22אנגולה3
13-22זימבבואה4
 בית 3 
63-52ניגריה1
34-52טוניסיה2
13-22טנזניה3
14-22אוגנדה4
 בית 4 
41-42סנגל1
41-22הרפ' הדמוקרטית קונגו2
31-12בנין3
04-02בוטסואנה4
 בית 5 
60-42אלג'יריה1
32-22בורקינה פאסו2
33-12סודאן3
03-12גינאה המשוונית4
 בית 6 
30-11חוף השנהב1
30-11קמרון2
33-32מוזמביק3
04-22גאבון4

מחרז שוב הכריע, 0:1 לאלג'יריה על בורקינה פאסו

הכוכב העלה את נבחרתו לשמינית גמר אליפות אפריקה עם פנדל מדויק בדקה ה-23, היריבה תפגוש את סודן שניצחה 0:1 את גינאה המשוונית לקרב על השמינית

|
ריאד מחרז חוגג (IMAGO)
ריאד מחרז חוגג (IMAGO)

אליפות אפריקה ממשיכה היום (ראשון) עם בתים ה’ ו-ו’, וההכרעות מתחילות ליפול: בבית ה’, אלג’יריה הבטיחה את המקום בשמינית הגמר עם 0:1 מול בורקינה פאסו, סודן ניצחה 0:1 את גינאה המשוונית ונכנסה לתמונת ההעפלה. בבית ו’, מוזמביק השיגה ניצחון ראשון בהיסטוריה שלה באליפות עם 2:3 מרתק מול גבון.

בית ה’

אלג’יריה – בורקינה פאסו 0:1

אלג’יריה הייתה הפייבוריטית בבית ועמדה בציפיות, בעיקר בזכות האיש המרכזי אצלה ריאד מחרז. הקשר הוותיק שכבש צמד במחזור הפתיחה שוב עמד במשימה כשמצא את הרשת מפנדל בדקה ה-23 אותו סחט ראיין איט נורי. זה הספיק עד סיום, ואלג’יריה עלתה רשמית לשמינית הגמר. מנגד, בורקינה פאסו תגיע למשחק המכריע מול סודן כשתיקו יספיק לה.

סודן – גינאה המשוונית 0:1

לאחר ההפסד לאלג’יריה במשחק הפתיחה, שער עצמי של סאול קוקו בדקה ה-74 העניק לסודן הזדמנות לחלום כשניצחון שלהם במחזור הסיום יבטיח שמינית גמר. מנגד, גינאה המשוונית במקום האחרון ללא נקודות.

בית ו’

מוזמביק – גבון 2:3

במשחק המרתק של היום, מוזמביק עשתה היסטוריה עם ניצחון ראשון בתולדותיה באליפות אפריקה. פאיזל בנגל (37’) כבש ראשון וגני קאטאמו (42’) הכפיל את היתרו מפנדל. פייר אמריק אובמיאנג (45+5’) צימק, דיוגו קאלילה (52’) הגדיל חזרה את היתרון ואלכס מוסונדה (76’) רק צימק. מוזמביק עם הזדמנות לעשות סנסציה ולהעפיל במחזור הסיום.

