טרום א' של סקציה מעלות תרשיחא פורחת

קבוצת טרום א' של סקציה מעלות תרשיחא, היא קבוצה מיוחדת בנוף: הקבוצה מורכבת משחקנים שבעונה שעברה שיחקו בשנתון טרום א' עם ילידי 2014, ומשחקנים חדשים שהצטרפו לקבוצה אחרי ששיחקו בקבוצות טרום ב' במועדונים אחרים וכאלה שעלו מבית הספר לכדורגל. הקבוצה עושה חיל בליגת מפרץ 1, היום (ראשון) זכתה בניצחון ביתי על אתלטיקו שפרעם - שהיווה ניצחון ליגה שמיני ברציפות.

חיים אדרי, שמאמן כבר כ-30 שנים במחלקת הנוער של סקציה מעלות תרשיחא, למעט פרק של מספר עונות במועדון הכדורגל חוסן, כבר שנים רבות מתמסר לאימון קבוצות בתחילת דרכן בליגות תחרותיות, ולא, הדבר לא נובע מאילוץ או ברירת מחדל, כך לדבריו: "אימנתי בעבר גם בשנתונים ילדים ונערים. מה שהכי מסב לי הנאה, לאמן ילדים שעושים צעדים ראשונים כשחקני ליגה. אין לי אגו. ההפך, אני רוצה לעבוד עם הקטנים ביותר. יש לי ארגז כלים מלא בניסיון, ידע, סבלנות. אני רואה אתגר מקצועי לבנות את התשתית מלמטה, על מנת שיגיעו לשנתונים הבאים מוכנים יותר מבחינת משמעת, יסודות והבנת משחק. לא מעט חניכים שלי מהעבר, שגדלו כאן במועדון, הגיעו בהמשך למועדונים מהגדולים בארץ - וזו הנחת הרבה ביותר".

בשבוע שעבר אירחה הקבוצה טורניר לזכרו של יהודה אדרי ז"ל, אחיו של חיים יבדל"א. יהודה היה שחקן, מאמן ואיש ניהול במועדון הכדורגל של סקציה מעלות תרשיחא בכל כובע אפשרי. בטורניר לקחו חלק קבוצות טרום ב' וטרום א' של שלוחת הצפון של מכבי ת"א. חיים אדרי סיכם את הטורניר בסיפוק רב: "אנו מודים למכבי ת"א על שהגיעו לכבד אותנו ואת המעמד. היה טורניר ברמה מאוד גבוהה. בצוותים המקצועיים של מכבי ת"א הגיעו שניים מבוגרי מחלקת הנוער שלנו, צחי כץ וליאון אסרף, שמחנו מאוד לראותם. מאז מותו בשל מחלה קשה כבר 23 שנים אנחנו מקיימים את הטורניר לזכרו, זו מסורת שחשוב לנו מאוד להתמיד בה".

שחקני טרום א' של מכבי תל אביב וסקציה מעלות תרשיחא (באדיבות המועדון)

חיים אדרי שם את הדגש למרכיבים להצלחת הקבוצה: "יש כאן ילדים מוכשרים. אין ספק שהמסגרת הזו עוזרת להם מאוד אחרי כל מה שעברנו כאן במלחמה, ועדיין רעשי הרקע הם חלק משגרת חיינו. החבר'ה שהמשיכו מהעונה שעברה קיבלו בצורה יפה את השחקנים החדשים, יש הרבה עזרה הדדית, אחד בשביל השני, חברות טובה - שנוצרה גם בזכות הדגש שאנחנו שמים על פעילויות גיבוש - וזה ניכר גם בתוצאות שמושגות במשחקים, למרות שזה הדבר הפחות מעניין. ילדים צריכים לבוא וליהנות מהמשחק, לדעת לכבד את האחר.

“יש למועדון שלנו תמיכה רבה מצד העירייה והעומד בראשה, מוטי בן דוד. הקבוצה שלנו מתאמנת שלוש פעמים בשבוע, זוכה לתמיכה מצדו של המנהל המקצועי, מוטי אזולאי, שמאמן את שוערי הקבוצה. מוטי היה שוער מצליח הרבה שנים בליגה הלאומית ובליגות נוספות, אימן שוערים בקבוצות בוגרים בליגות הבכירות, כך שזה ערך מוסף משמעותי".

המצטיינים בטורניר המכבים טרום א' (באדיבות המועדון)

לחיים אדרי משאלות לב בנוגע לחניכיו: "אני רוצה שהילדים האלה באמצעות הכדורגל יתפתחו, יחייכו, יהיו תלמידים מצליחים, ילדים ואזרחים טובים".