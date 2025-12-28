יום ראשון, 28.12.2025 שעה 21:42
ליגת העל לנוער 25-26
3413-2815הפועל ת"א1
3012-3114מכבי חיפה2
2925-4415מכבי נתניה3
2916-3215מכבי ת"א4
2721-3015מכבי פ"ת5
2719-2615הפועל ב"ש6
2526-3215הפועל פ"ת7
2527-2715בית"ר ירושלים8
2315-2015בני יהודה9
2122-2215מ.ס. אשדוד10
1823-2615הפועל כפ"ס11
1832-2115עירוני ק"ש12
1725-2714הפועל רעננה13
1531-1915הפועל ראשל"צ14
1235-1415מכבי הרצליה15
1039-2815הפועל רמה"ש16
1036-1515הפועל חיפה17
443-1815הפועל עכו18

חלוקת נקודות בדרבי השרון בין הרצליה לרעננה

מחזור 15: מכבי הרצליה קטעה רצף של שלושה הפסדים במשחק החוץ מול הפועל רעננה, שהסתיים ב-1:1. הקבוצה מרעננה סיימה את המשחק בעשרה שחקנים

|
נוער הפועל רעננה (באדיבות המועדון)
נוער הפועל רעננה (באדיבות המועדון)

המחזור ה-15 בליגת העל לנוער, שיצא אתמול לדרך הגיע לסיומו לפני זמן קצר (ראשון), במשחק דרבי אזורי בו אירחה הפועל רעננה את מכבי הרצליה. הקבוצה המארחת קיוותה לקטוע רצף של חמישה משחקים ללא ניצחון, בתקווה לפתוח פער של תשע נקודות מהפועל חיפה, המדורגת במקום הלפני אחרון, המוביל בתום העונה למשחק מבחן על הישארות בליגה.

מכבי הרצליה קיוותה לקטוע רצף של שלושה הפסדים, המהווה חלק ממסגרת של ששת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, אשר בחמישה מהם החניכים של נאור צ'יציאן מצאו עצמם בצד המפסיד.

המשחק, שהתנהל במזג אוויר חורפי, לא התעלה לרמה גבוהה. בדקה ה-60 רעננה עלתה ליתרון הגבהת כדור מהאגף מצאה את ראשו של מלך שערי תום רוסטובסקי, שנגח מהרחבה לרשת והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. שער ליגה שמיני העונה לתום רוסטובסקי, שהולך בדרכו של אביו, אבי - שהיה שחקן התקפה מצטיין בקבוצת הבוגרים בשנות ה-90 ובשנות האלפיים הראשונות.

שחקני הרצליה, עצרו רצף הפסדים (באדיבות המועדון)שחקני הרצליה, עצרו רצף הפסדים (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה שמה דגש על הצרת צעדיהם של שני השחקנים היחידים, שכבשו העונה במשחקי הליגה לזכותה של מכבי הרצליה: מלך השערים - סאניאן יעקובו וסגנו - עמית בן קיש. רעננה הצליחה במשימה, אך בדקה ה-74 רזיאל מגן (2007), שעלה כמחליף רבע שעה קודם, הצליח לכבוש שער שוויון, 1:1.

בתוספת הזמן של המשחק הפועל רעננה נותרה בעשרה שחקנים, בשל הרחקתו בכרטיס צהוב שני של שחקן ההתקפה, דן גלמור - שגדל במחלקת הנוער של מכבי הרצליה. התוצאה נותרה בעינה.

הפועל רעננה מקדימה כעת בשבע נקודות את הקו האדום, אותו מאיישות הפועל חיפה והפועל רמת השרון. בשבת הקרובה מצפה לרעננה עוד משחק דרבי שרוני - הפעם מדובר במשחק חוץ מול קבוצת הצמרת של מכבי נתניה. לעומתה, מכבי הרצליה תשוב לביתה לקרב תחתית חשוב מול הפועל חיפה, שאותה היא מקדימה בשתי נקודות.

