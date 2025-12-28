סבע החמיץ פנדל, אמדספור ניצחה ועלתה לפסגה

המסע של דיא סבע ואמדספור אל עבר הליגה הטורקית הבכירה המשיך היום (ראשון), עם ניצחונה של קבוצתו 0:3 על איגדיר מהמקום השביעי. קבוצתו נעזרה בתיקו המאופס בין ארוקספור השלישית לפנדיקספור כדי לעקוף את האחרונה בטבלה בדרך אל פסגת הטבלה.

סבע, שפתח בהרכב, היה חלק ממשחק יעיל של קבוצתו מהשריקה, כשכעבור 14 דקות שער נפסל. חוסר המזל המשיך בדקה ה-35, אז חברו לקבוצה אמבייה דיאן החטיא בעיטה מהנקודה הלבנה, אלא שרגע לפני הירידה להפסקה דניאל מורנו העלה את המארחת ליתרון.

בדקה ה-56 דיאן כיפר על ההחמצה, כשהכפיל את התוצאה ובדקה ה-72 אמדספור קיבלה פנדל נוסף, והפעם אל הנקודה ניגש הקשר הישראלי, שהחמיץ גם כן, כשארבע דקות מאוחר יותר מורנו התכבד בצמד כדי לקבוע את תוצאת המשחק, רגע לפני שסבע הוחלף בדקה ה-82.