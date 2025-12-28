יום ראשון, 28.12.2025 שעה 21:40
כדורגל ישראלי

סבע החמיץ פנדל, אמדספור ניצחה ועלתה לפסגה

למרות שפספס מהנקודה הלבנה את אחד משתי בעיטות העונשין שקיבלה קבוצתו, חבריו הצליחו להוביל לשלוש נקודות ב-0:3 על איגדיר, ששלח אותם למקום הראשון

|
דיא סבע (אמדספור)
דיא סבע (אמדספור)

המסע של דיא סבע ואמדספור אל עבר הליגה הטורקית הבכירה המשיך היום (ראשון), עם ניצחונה של קבוצתו 0:3 על איגדיר מהמקום השביעי. קבוצתו נעזרה בתיקו המאופס בין ארוקספור השלישית לפנדיקספור כדי לעקוף את האחרונה בטבלה בדרך אל פסגת הטבלה.

סבע, שפתח בהרכב, היה חלק ממשחק יעיל של קבוצתו מהשריקה, כשכעבור 14 דקות שער נפסל. חוסר המזל המשיך בדקה ה-35, אז חברו לקבוצה אמבייה דיאן החטיא בעיטה מהנקודה הלבנה, אלא שרגע לפני הירידה להפסקה דניאל מורנו העלה את המארחת ליתרון.

בדקה ה-56 דיאן כיפר על ההחמצה, כשהכפיל את התוצאה ובדקה ה-72 אמדספור קיבלה פנדל נוסף, והפעם אל הנקודה ניגש הקשר הישראלי, שהחמיץ גם כן, כשארבע דקות מאוחר יותר מורנו התכבד בצמד כדי לקבוע את תוצאת המשחק, רגע לפני שסבע הוחלף בדקה ה-82.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */