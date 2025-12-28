ג'ורדי קרויף ואייאקס הגיעו לסיכום בעל פה

החתימה מתקרבת: ב”טלחרף” ההולנדי מדווחים שהמשא ומתן בין ג’ורדי קרוף ואייאקס הגיע לעמק השווה, וההולנדי סיכם בעל פה על חוזה עד קיץ 2028 כמנהל הספורטיבי של המועדון.

חבר ועדת הפיקוח דירק אנביק יציג את ההסכם לגורמים האחראים במועדון, כולל חבר המנהלים ומועצת העובדים. הצדדים יסגרו את הפרטים הקטנים ואם הכל יעבור חלק, החתימה צפויה לקרות בימים הקרובים.

מההתחלה ג’ורדי קרויף היה המועמד המועדף באייאקס, והמו”מ תפס תאוצה בשבוע שעבר לאחר פגישה שהתקיימה בברצלונה בסוף השבוע. באותה הפגישה הפרטים החסרים נסגרו, והצדדים לחצו ידיים.

ג'ורדי קרויף שיחק בעבר בברצלונה ובמנצ'סטר יונייטד, ובישראל הוא כמובן מוכר היטב גם מתקופתו במכבי תל אביב, שם כיהן כמנהל מקצועי ובהמשך גם כמאמן.