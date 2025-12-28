יום ראשון, 28.12.2025 שעה 20:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בני סכנין הודיעה לגליד אוטנגה: תחפש קבוצה

פרסום ראשון: הקונגולזי לא הצליח להטביע חותם תחת מימר ואף קיבל שני אדומים, כאשר במועדון בישרו לו שיחפש קבוצה חדשה. וגם: ההכנות להפועל חיפה

|
גליד אוטנגה (עמרי שטיין)
גליד אוטנגה (עמרי שטיין)

בבני סכנין נערכים לקראת חלון העברות בינואר ובמועדון הוחלט להודיע לקשרה הזר של הקבוצה, גליד אוטנגה לחפש קבוצה. אוטנגה כזכור הורחק השנה פעמיים ולא ממש הצליח לתרום ולהטביע חותם במדי הקבוצה, מה שגרם לו לקבל הודעה שהוא יכול לחפש קבוצה.

במצב דברים שכזה, אין מנוס מלשחררו ולהביא זר אחר שישדרג את הקבוצה. במקביל, בסכנין מתכוננים למשחק המסקרן בשלישי מול הפועל חיפה, אחרי ההדחה בגביע האתגר שנשאר לסכנין הוא להגיע לפלייאוף העליון, מטרה שלא תהיה כל כך קלה להשגה.

הקבוצה אמנם נמצאת רק שתי נקודות ממכבי חיפה שנמצאת במקום השייש, אבל בסך הכל הירוקים במגמת עלייה עם ברק בכר. לקראת המשחק הקרוב של הקבוצה, שיהיה נגד הפועל חיפה (שלישי, 19:30), יחזרו לסגל חסן חילו ומארון גנטוס שלא היו בסגל בגביע. גם אלון אזוגי שלא שיחק יחזור לעמדתו כמגן ימני.

