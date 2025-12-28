יום ראשון, 28.12.2025 שעה 20:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2619-2117קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2520-1818אברטון11
2425-2618ברייטון12
2323-2318ניוקאסל13
2223-2617טוטנהאם14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

דיווח: אנדי קארול עלול להישלח לכלא לחמש שנים

התקשורת האנגלית מדווחת כי חלוץ ליברפול, ניוקאסל ונבחרת אנגליה לשעבר, נעצר ויעמוד למשפט בשלישי, אחרי שהפר את צו ההרחקה שקיבל באפריל האחרון

|
אנדי קארול תופס את הפנים (IMAGO)
אנדי קארול תופס את הפנים (IMAGO)

ייתכן שאחד החלוצים הבולטים בכדורגל האנגלי יסיים את הקריירה המקצועית שלו דווקא בין סורג ובריח. התקשורת בממלכה מדווחת כי אנדי קארול, אקס ניוקאסל, ליברפול ונבחרת אנגליה, עלול להיכנס לכלא לתקופה של עד חמש שנים.

החלוץ בן ה-36, המשחק כעת בקבוצת דאגנהאם אנד רדברידג' מהליגה השישית במדינתו, נעצר כבר באפריל האחרון, כשלפי ההאשמות תקף חודש קודם לכן אדם, והוצא כנגדו צו הרחקה. עתה, מתברר כי קארול הפר את הצו, ויעמוד למשפט בעוד יומיים, ביום שלישי הקרוב.

משטרת אסקס הודיעה: “בחור נעצר אחרי שהפר את צו ההרחקה שלו. אנדרו קארול, בן 36, מאפינג, נעצר ב-27 באפריל וההאשמות הרלוונטיות קשורות למקרה שהתרחש בחודש מרץ. הוא יעמוד בפני שופטים בצ’למספורד ב-30 דצמבר”.

אנדי קארול במדי ליברפול (IMAGO)אנדי קארול במדי ליברפול (IMAGO)

באנגליה, העונש כלפי הפרת צו הרחקה, נע בין קנס לעד חמש שנים בכלא. כזכור, קארול נרכש על ידי ליברפול מניוקאסל כמחליפו של פרננדו טורס תמורת 35 מיליון פאונד בינואר 2011 והיה לרכש היקר ביותר של המועדון אי פעם בזמנו. משם עבר לווסטהאם, בחזרה למגפייז, וגם בהמשך עבר לאמיין ובורדו הצרפתיות, רגע לפני שהצטרף בקיץ האחרון לדאגנהאם אנד רדברידג'.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */