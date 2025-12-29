יום שני, 29.12.2025 שעה 12:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

ההשפלה הכריעה: דני פרנקו פוטר מהפועל חולון

אחרי תקופה פחות טובה כשסימן הקריאה היה התבוסה ב-54 הפרש נגד הפועל ת"א, הסגולים החליטו לזעזע. יואב שמיר יחליפו לפחות זמנית, חיפושים אחר מאמן

|
דני פרנקו (רועי כפיר)
דני פרנקו (רועי כפיר)

הפועל חולון עוברת תקופה לא טובה בלשון המעטה, וסימן הקריאה למצב הרע הגיע נגד הפועל תל אביב. אפשר להפסיד, אפשר גם להיות מובס, אבל גם להשפלות יש גבול וכנראה שהוא נחצה כשהסגולים חטפו הפסד ב-54 הפרש בבית נגד האדומים של דימיטריס איטודיס, ונראה שזה היה הקש ששבר את גב הגמל, כאשר המועדון הודיע היום על סיום דרכו של דני פרנקו.

בהפועל חולון אמרו: “ההחלטה התקבלה בהסכמה הדדית לאחר שיחות בין המאמן והנהלת המועדון, בהבנה כי בשלב זה נדרש שינוי כדי לאפשר לקבוצה לצאת מהתקופה המאתגרת ולהמשיך קדימה. אנו מאחלים לדני הצלחה בהמשך דרכו המקצועית. נכון לעכשיו מי שיחליף את פרנקו על הקווים וישמש כמאמנה הזמני של הקבוצה הוא יואב שמיר, כשבמקביל בוחנים במועדון חלופות לעמדת המאמן”.

פרנקו אמר: “הפועל חולון היא מקום מיוחד בליבי, ורציתי להצליח כאן יותר מכל דבר אחר. תודה לשחקנים שנתנו הכל, ומאחל לקבוצה ולקהל המדהים שלה הצלחה גדולה בהמשך העונה”.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

המאמן בן ה-52 הגיע רק בקיץ האחרון לקווים בהיכל הטוטו, אך כבר באמצע העונה הזו הוא נפרד ובעצם חותם קדנציה שלישית אצל הפועל חולון. חוסר יציבות היא מילת המפתח העונה, כאשר כרגע יש רצף של שני הפסדים, אבל לפני כן היו ארבעה ניצחונות, קודם לכן שני הפסדים ובסוף, כנראה שתבוסה בבית בלמעלה מ-50 הפרש זה יותר מידי.

המאזן של הפועל חולון עד כה העונה עומד על שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים ב-11 משחקים בליגת ווינר סל, מאזן שכן שם אותם בחלק העליון של הטבלה. באירופה הסגולים סיימו במקום השני בבית בליגת האלופות של פיב”א, מה שהעלה אותם לשלב הפליי-אין, כשרק בדאלונה סיימה מעליהם. בגביע ווינר חולון הפסידה ברבע הגמר להפועל העמק בבית.

נשיא הפועל חולון בראיון על פרנקו

גם בעונה האחרונה הקבוצה החליטה לזעזע באמצע הדרך כשנפרדה מגיא גודס, ואז מי שמונה הוא העוזר גיא קפלן שסיים את העונה עם הגעה לחצי הגמר בפלייאוף הליגה והפסד בסדרה למכבי ת”א, וכעת כאמור, עוזר המאמן, יואב שמיר, יחליף את פרנקו לפחות זמנית.

