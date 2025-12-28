יום שלישי, 30.12.2025 שעה 20:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2620-2118קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2523-2718טוטנהאם11
2520-1818אברטון12
2425-2618ברייטון13
2323-2318ניוקאסל14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

טוטנהאם רשמה 0:1 חשוב אצל קריסטל פאלאס

התרנגולים המשיכו בעונה ההפכפכה ואספו 3 נק', ארצ'י גריי הכריע מבישול של ריצ'ארליסון. קאלוורט לואין כבש משחק 6 ברצף, 1:1 בין לידס לסנדרלנד

|
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג ננעל היום (ראשון) עם שני משחקים. בראשון, סנדרלנד אירחה את לידס למשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1 בתום 90 דקות, אך מי שמשך את רוב תשומת הלב על כר הדשא הוא חלוצה הלוהט של האורחת, דומיניק קאלוורט לואין. לאחר מכן, טוטנהאם רשמה 0:1 יקר אצל קריסטל פאלאס.

קריסטל פאלאס – טוטנהאם 1:0

חוסר יציבות זו מילת המפתח אצל התרנגולים העונה והם שמו סוף לרצף של שני הפסדים עם שלוש נקודות יקרות מאוד באחד האצטדיונים הקשים שיש באנגליה. המיקום לא טוב עדיין לקבוצה כמו טוטנהאם, אבל היא לפחות צימקה את הפער מהיריבה שלה על הדשא לנקודה אחת בלבד, כשפאלאס, שרשמה הפסד שלישי ברציפות, סיימה את המחזור במקום התשיעי עם 26 נקודות, כאשר תומאס פרנק וחניכיו במקום ה-11 עם 25 נקודות. שני שערים של ריצ’ארליסון נפסלו, אבל הוא הצליח לבשל שער חוקי אחד שעשה את ההבדל לארצ’י גריי בדקה ה-42.

סנדרלנד – קריסטל פאלאס 1:1

האנגלי של הטווסים מצא את שער השוויון בדקה ה-47 אחרי שסימון אדינגרה נתן לחתולים השחורים את היתרון בדקה ה-28, ובכך קאלוורט לואין רשם לעצמו שער שביעי בשישה משחקים רצופים בהם הוא כובש, והפך לאנגלי הראשון שעושה זאת מאז ג’יימי ורדי ב-2019, עם שמונה משחקים רצופים. לפני המשחק מול סנדרלנד הערב, החלוץ אף רשם את שעריו במשחקים לא פשוטים כלל, כשהרשית במחזור הקודם צמד ב-1:4 הגדול על קריסטל פאלאס, כבש את שער השוויון מול ברנטפורד, והוסיף שער אחד מול ליברפול, צ’לסי ומנצ’סטר סיטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */