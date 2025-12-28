טוטנהאם רשמה 0:1 חשוב אצל קריסטל פאלאס

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג ננעל היום (ראשון) עם שני משחקים. בראשון, סנדרלנד אירחה את לידס למשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1 בתום 90 דקות, אך מי שמשך את רוב תשומת הלב על כר הדשא הוא חלוצה הלוהט של האורחת, דומיניק קאלוורט לואין. לאחר מכן, טוטנהאם רשמה 0:1 יקר אצל קריסטל פאלאס.

קריסטל פאלאס – טוטנהאם 1:0

חוסר יציבות זו מילת המפתח אצל התרנגולים העונה והם שמו סוף לרצף של שני הפסדים עם שלוש נקודות יקרות מאוד באחד האצטדיונים הקשים שיש באנגליה. המיקום לא טוב עדיין לקבוצה כמו טוטנהאם, אבל היא לפחות צימקה את הפער מהיריבה שלה על הדשא לנקודה אחת בלבד, כשפאלאס, שרשמה הפסד שלישי ברציפות, סיימה את המחזור במקום התשיעי עם 26 נקודות, כאשר תומאס פרנק וחניכיו במקום ה-11 עם 25 נקודות. שני שערים של ריצ’ארליסון נפסלו, אבל הוא הצליח לבשל שער חוקי אחד שעשה את ההבדל לארצ’י גריי בדקה ה-42.

סנדרלנד – קריסטל פאלאס 1:1

האנגלי של הטווסים מצא את שער השוויון בדקה ה-47 אחרי שסימון אדינגרה נתן לחתולים השחורים את היתרון בדקה ה-28, ובכך קאלוורט לואין רשם לעצמו שער שביעי בשישה משחקים רצופים בהם הוא כובש, והפך לאנגלי הראשון שעושה זאת מאז ג’יימי ורדי ב-2019, עם שמונה משחקים רצופים. לפני המשחק מול סנדרלנד הערב, החלוץ אף רשם את שעריו במשחקים לא פשוטים כלל, כשהרשית במחזור הקודם צמד ב-1:4 הגדול על קריסטל פאלאס, כבש את שער השוויון מול ברנטפורד, והוסיף שער אחד מול ליברפול, צ’לסי ומנצ’סטר סיטי.