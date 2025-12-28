אורבת: נאפולי חזרה לנצח עם 0:2 אצל קרמונזה

הליגה האיטלקית ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ואחרי שהמחזור ה-17 נמשך היום (ראשון) עם ניצחון חשוב של מילאן על ורונה, לאחר מכן נאפולי לא נתנה לה לברוח כשגברה 0:2 על קרמונזה. בהמשך היום, בולוניה וססואולו נפרדו ב-1:1.

קרמונזה – נאפולי 2:0

נצמדת למוליכה: נאפולי מנצחת את קרמונזה

אחרי שרצף הניצחונות שלה נעצר במחזור האחרון נגד אודינזה, האלופה חזרה למסלול ולא נתנה למילאן לברוח עם שלוש נקודות חשובות מאוד במשחק חוץ לא כל כך פשוט. אמנם העולה החדשה לא ניצחה שני משחקים ברציפות לפני כן, אך היא לא פשוטה להכנעה בבית ולבסוף התכולים עשו את העבודה והגיעו ל-34 נקודות, אחת פחות מהאדומים של מסימיליאנו אלגרי. רסמוס הוילון המשיך בכושר הנפלא שלו כשכבש את שני השערים עוד במחצית הראשונה, והוא עם חמישה שערים ובישול בששת המשחקים האחרונים שלו בכל המסגרות.

בולוניה - ססואולו 1:1

נתקעות: בולוניה וססואולו נפרדות בשיוויון

הרוסובלו פספסו הזדמנות לעקוף את קומו בטבלה, בדרך אל המקום השישי, כשאיבדו נקודות מול העולה החדשה, שמנסה להשיב לשורותיה את הכינוי “רובין הוד של הליגה”, כשהיא מצליחה פעם נוספת לגנוב נקודות מקבוצות מולן היא מגיעה כאנדרדוג. המארחת, שהגיעה אחרי הפסד לנאפולי בגמר הסופר קאפ האיטלקי, עלתה ראשונה על לוח התוצאות כשנאדיר זורטאה שלח כדור רוחב מדוד אל ג’יובאני פביאן, שכבש מתוך הרחבה. היתרון החזיק רבע שעה בלבד, אחרי שאמרנד לאוריין הגביה קרן מושלמת אל ראשו של טאריק מוהארמוביץ’, בנגיחה שקבעה את תוצאת המשחק.