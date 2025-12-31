יום רביעי, 31.12.2025 שעה 07:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

מקרי בפרקט ומחוצה לו: רכבת הרים ושמה הפועל

פודקאסט הפועל סיכם שבוע עמוס: הניצחון האדיר על חולון, ההפסד לז'לגיריס, סאגת המדים, הקהל, היכולת והשחקנים. וגם: סיכום סיבוב ביורוליג. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד ג'בארה)

שבוע עמוס במיוחד עבר על הפועל תל אביב, גם על הפרקט וגם מחוצה לו. מה שהתחיל עם ניצחון מטורף על חולון ב-54 הפרש בהיכל הטוטו נגמר עם הפסד מאכזב מאוד אתמול (שלישי) נגד ז’לגיריס במשחק הראשון אי פעם של המועדון ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים, לאחר חזרת המשחקים.

ריף גרוס, חי תנעמי וגיל אמיתי ישבו בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל כדי לסכם את השבוע: הקבוצה תקום ותיפול על יכולת אישית, ז’לגיריס שיחקה כמו שהפועל לא שיחקה העונה באף שלב וניהול המשחק של דימיטריס איטודיס. וגם: סיכום סיבוב – מצטיינים, מאכזבים, מפתיעים וציון למאמן היווני.

עוד בפרק: ההתנהלות מחוץ לכדורסל במועדון – סאגת המדים שבסוף נגמרה עם גופיות אדומות, האווירה מבחינת הקהל, הכמויות שהגיעו בזכות ההזמנות והרצון של עופר ינאי להוסיף דגל ישראל למדים של הפועל תל אביב אחרי המקרה ביוון. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
