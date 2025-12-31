מקרי בפרקט ומחוצה לו: רכבת הרים ושמה הפועל

שבוע עמוס במיוחד עבר על הפועל תל אביב, גם על הפרקט וגם מחוצה לו. מה שהתחיל עם ניצחון מטורף על חולון ב-54 הפרש בהיכל הטוטו נגמר עם הפסד מאכזב מאוד אתמול (שלישי) נגד ז’לגיריס במשחק הראשון אי פעם של המועדון ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים, לאחר חזרת המשחקים.

ריף גרוס, חי תנעמי וגיל אמיתי ישבו בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל כדי לסכם את השבוע: הקבוצה תקום ותיפול על יכולת אישית, ז’לגיריס שיחקה כמו שהפועל לא שיחקה העונה באף שלב וניהול המשחק של דימיטריס איטודיס. וגם: סיכום סיבוב – מצטיינים, מאכזבים, מפתיעים וציון למאמן היווני.

עוד בפרק: ההתנהלות מחוץ לכדורסל במועדון – סאגת המדים שבסוף נגמרה עם גופיות אדומות, האווירה מבחינת הקהל, הכמויות שהגיעו בזכות ההזמנות והרצון של עופר ינאי להוסיף דגל ישראל למדים של הפועל תל אביב אחרי המקרה ביוון. האזנה נעימה.