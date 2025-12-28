יום שלישי, 30.12.2025 שעה 20:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2620-2118קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2523-2718טוטנהאם11
2520-1818אברטון12
2425-2618ברייטון13
2323-2318ניוקאסל14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

המאמן שלא חשב על עושר והפך לאחד הגדולים

אמרי נמצא בנקודה הגבוהה ביותר בקריירה שלו. הוא הביא את אסטון וילה למקום שלא הייתה בו שנים, כשהפכה לחלק מרכזי מהדיון בכדורגל האנגלי והאירופי

|
אונאי אמרי (IMAGO)
אונאי אמרי (IMAGO)

אונאי אמרי ממשיך לבסס את מעמדו כאחד המאמנים הדומיננטיים והמשפיעים ביותר בכדורגל האירופי. בגיל 54, המאמן הבאסקי נמצא בתקופת השיא בקריירה שלו, אחרי שנים של עבודה מדויקת, שיטתית ובעיקר מנצחת.

עוד הרבה לפני שהפך לאחד מהמאמנים המוערכים בעולם, אמרי לא ראה בכסף כיעד או מניע מרכזי. כבר ב-2008, לאחר שהעלה את אלמריה לליגה הראשונה, אמר כי "לא חשבתי על להעשיר את עצמי, צריך כסף כדי לא לחשוב עליו". המשפט הזה, שמלווה אותו עד היום, הפך כמעט לנבואה שהתגשמה הפוך, דווקא הגישה הצנועה והעבודה השקטה הובילו אותו לצמרת ולאחד המאמנים המצליחים והמוערכים ביותר, עד כדי כך שכיום הוא מדורג בין המאמנים בעלי השכר הגבוה בעולם.

מאחורי שמו של אמרי עומד רזומה מרשים: ארבע זכיות בליגה האירופית, מתוכן שלוש עם סביליה (2014, 2015, 2016) ועוד אחת עם ויאריאל ב-2021. לכך מצטרפים תארים מקומיים עם פ.ס.ז' בצרפת, כולל אליפות הליגה הצרפתית והישגים בגביעים המקומיים, וכן שתי עליות ליגה בימי האימון המוקדמים שלו עם לורקה (לליגת המשנה) וכאמור, אלמריה (לליגה הבכירה). ארון התארים רחוק מלהתמלא, כפי שנראה כעת, הוא רוצה עוד.

אונאי אמרי (IMAGO)אונאי אמרי (IMAGO)

קבוצה עם זהות: וילה משחקת כמו אמרי

אסטון וילה של אמרי היא קבוצה עם קו ברור: משמעת טקטית לצד אומץ, יכולת להסתגר כאשר צריך, אך גם ללחוץ גבוה ולשחק במהירות. מרכז השדה הוא לב המערך, קמארה ואוננה מייצבים, טילמנס מארגן, מקגין מוסיף אנרגיה, ומורגן רוג’רס, אחת התגליות של העונה, מחבר בין הקווים ומוסיף יצירתיות.

אצל אמרי, המשחק לא מסתיים ב-11 הפותחים: הספסל הוא חלק מהתכנית, ולא פעם זה מה שמכריע משחקים גדולים. היכולת לבצע התאמות תוך כדי תנועה ולהפוך משחקים קשים לניצחונות, כפי שנראה בניצחון הגדול על צ’לסי, אינה מקרית, היא חלק מהשיטה.

אונאי אמרי חוגג (IMAGO)אונאי אמרי חוגג (IMAGO)

אחד מיתרונותיו הבולטים של אמרי הוא בניהול הקבוצה תחת לחץ. בעוד וילה של העבר הייתה קורסת ברגעים קשים, תחתיו הקבוצה נרגעת, מתאקלמת ומחזירה מלחמה. עבורו, רגשות אינם רק גורם נלווה, הם כלי אימון לכל דבר, בעיקר בפרמייר ליג, שם כל שבוע הוא סערה חדשה.

אמרי משתלב בשושלת מאמנים יוצאת דופן שמגיעה מהאזור הבאסקי לצד שמות כמו מיקל ארטטה, ז’ולן לופטגי, צ’אבי אלונסו ואנדוני איראולה. כולם שונים בסגנון, אבל דומים בגישה: עבודה יומיומית, תשומת לב לפרטים וקשר ישיר עם השחקנים. בית ספר טקטי של ממש, שמייצר מאמנים מודרניים עם עומק מחשבתי וכלים מעשיים.

טבלת הליגה הנוכחית מספרת את הסיפור: ארסנל מובילה עם 42 נקודות, מנצ’סטר סיטי עם 40, וילה במקום השלישי עם 39. שלושה מאמנים ספרדים בראש, ארטטה, גווארדיולה ואמרי, אך את הפריצה של האחרון מעטים חזו. לא באמצעות רעש, אלא באמצעות שיטה.

אונאי אמרי ומיקל ארטטה (IMAGO)אונאי אמרי ומיקל ארטטה (IMAGO)

המשחק הקרוב מול ארסנל באצטדיון האמירויות עשוי להיות נקודת מבחן משמעותית. ניצחון ישווה את מאזנה של וילה לזה של המוליכה ויחזק את התחושה שהקבוצה של אמרי אינה אפיזודה חולפת, היא הכרזה רשמית על מועמדות לאליפות. המאמן נותר צנוע כמנהגו: "אם הליגה הייתה נגמרת היום, זה היה גמר, אבל נותרו עוד 20 מחזורים" מסר, ברמז לכך שהעונה רק בתחילתה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */