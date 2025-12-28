יום ראשון, 28.12.2025 שעה 17:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אוראל גרינפלד ישפוט את הדרבי החיפאי

יואב מזרחי ייסע לדוחא למשחק של הפועל ב"ש נגד בני סכנין, אוהד אסולין ישפוט את המפגש בין מכבי ת"א להפועל י-ם. כל השיבוצים למחזור ה-17 בפנים

|
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

אחרי סיום משחקי סיבוב ח’ של הגביע ולפני מחזור אמצע השבוע, פורסמו היום (ראשון) שיבוצי השופטים למחזור ה-17 בליגת העל. במוקד נמצא הדרבי החיפאי (יום שני 20:30) אותו ינהל אוראל גרינפלד, בעזרתם של רועי חסון ומתן יעקובוב, גל לייבוביץ’ יהיה השופט הרביעי ודניאל בר נתן יישב ב-VAR.

למשחק של הפועל באר שבע מול בני סכנין בדוחא שובץ יואב מזרחי לשופט הראשי. מכבי תל אביב תצא לטדי למשחק נגד הפועל ירושלים, אוהד אסולין ישפוט את המשחק ניב שטייף יישב בעמדת ה-VAR. גל לוי ישפוט את המשחק בין עירוני ק”ש לבית”ר ירושלים.

הקבוצה שבשבועות האחרונים היו לה לא מעט טענות כנגד השופטים היא כמובן הפועל תל אביב. האדומים יארחו את מ.ס אשדוד, נאאל עודה ינהל את המשחק בבלומפילד. אביעד שילוח ישפוט את המפגש בין הפועל פתח תקווה למכבי בני ריינה, ודקל צינו שובץ להתמודדות בין עירוני טבריה למכבי נתניה.

