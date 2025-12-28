יום ראשון, 28.12.2025 שעה 16:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

כתב אישום הוגש נגד אפיק כהן בגין החזקת סמים

משטרת ישראל הודיעה רשמית: אחרי שכדורגלן הפועל עפולה ובת זוגו נעצרו לפני מספר שבועות, הם יעמדו למשפט. בין הסמים שנמצאו: קוקאין, קטמין ו-MDMA

|
הסמים שנמצאו אצל אפיק כהן (דוברות המשטרה)
הסמים שנמצאו אצל אפיק כהן (דוברות המשטרה)

אחרי שלפני מספר שבועות דווח שכדורגלן הפועל עפולה, אפיק כהן, נעצר יחד עם בת זוגו בחשד לסחר בסמים, היום (ראשון) משטרת ישראל הודיעה כי כתב אישום הוגש נגד הזוג.

בהודעה שהוציאה דוברות המשטרה, נכתב כך: “בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי העיר עפולה בגין החזקת סמים. בתאריך 04/12/25, במסגרת פעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני למניעת הפצת סמים מסוכנים, נעצרו בני זוג תושבי עפולה (29 ו-34) בחשד להחזקת סמים מסוכנים.

“במהלך הפעילות ביצעו השוטרים חיפוש ברכבו של הנאשם בעת שהיה בתנועה וחשפו סמים שונים מחולקים למנות, שעל פי החשד היו בדרך להפצה. במקביל לחיפוש ברכב, בלשים ששהו בסמוך לדירתם של בני הזוג עצרו את בת זוגו מיד עם יציאתה מהדירה כשבידה תיק ובו כמויות גדולות של סמים מסוכנים.

הסמים שנמצאו אצל אפיק כהן (דוברות המשטרה)הסמים שנמצאו אצל אפיק כהן (דוברות המשטרה)

“לאחר בדיקת סוגי הסמים במעבדות משטרת ישראל, נמצא כי מדובר בסמים רבים מסוגים שונים ובתוכם מעל 220 גרם סמים מסוג קטמין, מעל 25 גרם סמים מסוג קוקאין, מעל 150 גרם סמים מסוג MDMA וסמים נוספים.

“עם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד רג'ד שדאפנה, כתב אישום לצד בקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל- נצרת.

“משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה לאיתור סוחרי ומפיצי סמים. מאמצים רבים מושקעים באיתור גורמים המעורבים בהפצת סמים שעלולים להגיע ולסכן אוכלוסיה צעירה ומובילה להתמכרות, לחבירה לעולם הפשיעה ולניתוק ממסלול חיים נורמטיבי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */