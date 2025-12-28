כתב אישום הוגש נגד אפיק כהן בגין החזקת סמים

אחרי שלפני מספר שבועות דווח שכדורגלן הפועל עפולה, אפיק כהן, נעצר יחד עם בת זוגו בחשד לסחר בסמים, היום (ראשון) משטרת ישראל הודיעה כי כתב אישום הוגש נגד הזוג.

בהודעה שהוציאה דוברות המשטרה, נכתב כך: “בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי העיר עפולה בגין החזקת סמים. בתאריך 04/12/25, במסגרת פעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני למניעת הפצת סמים מסוכנים, נעצרו בני זוג תושבי עפולה (29 ו-34) בחשד להחזקת סמים מסוכנים.

“במהלך הפעילות ביצעו השוטרים חיפוש ברכבו של הנאשם בעת שהיה בתנועה וחשפו סמים שונים מחולקים למנות, שעל פי החשד היו בדרך להפצה. במקביל לחיפוש ברכב, בלשים ששהו בסמוך לדירתם של בני הזוג עצרו את בת זוגו מיד עם יציאתה מהדירה כשבידה תיק ובו כמויות גדולות של סמים מסוכנים.

הסמים שנמצאו אצל אפיק כהן (דוברות המשטרה)

“לאחר בדיקת סוגי הסמים במעבדות משטרת ישראל, נמצא כי מדובר בסמים רבים מסוגים שונים ובתוכם מעל 220 גרם סמים מסוג קטמין, מעל 25 גרם סמים מסוג קוקאין, מעל 150 גרם סמים מסוג MDMA וסמים נוספים.

“עם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד רג'ד שדאפנה, כתב אישום לצד בקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל- נצרת.

“משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה לאיתור סוחרי ומפיצי סמים. מאמצים רבים מושקעים באיתור גורמים המעורבים בהפצת סמים שעלולים להגיע ולסכן אוכלוסיה צעירה ומובילה להתמכרות, לחבירה לעולם הפשיעה ולניתוק ממסלול חיים נורמטיבי”.