קרב המינים המדובר הערב: סבאלנקה מול קיריוס

המדורגת הראשונה בעולם תפגוש ב-18:00 את השחקן האוסטרלי השנוי במחלוקת למשחק מיוחד בדובאי. כל הפרטים והקולות לקראת המפגש שמסעיר את עולם הטניס

ניק קיריוס וארינה סבלנקה (IMAGO)
ניק קיריוס וארינה סבלנקה (IMAGO)

תאהבו את זה או לא, משחק הראווה המכונה “קרב המינים”, שייערך הערב (ראשון, 18:00) בדובאי בין ארינה סבאלנקה לניק קיריוס הצליח לעורר סערה גדולה עוד לפני שהכדור הראשון הוגש. המדורגת מספר 1 בעולם אצל הנשים תפגוש את הפיינליסט מגמר ווימבלדון 2022 למשחק מיוחד באירוע שמוצג כטניס עם טוויסט של בידור, סקרנות והרבה שאלות פתוחות.

על הנייר, אם יש שחקנית שיכולה להתמודד מול קיריוס זו סבאלנקה. הבלארוסית בת ה־27 מגיעה אחרי עונה מרשימה במיוחד, עם ארבעה תארים, כולל זכייה באליפות ארה”ב, ו־59 ניצחונות מתוך 71 משחקים. ההגשה העוצמתית, החבטות מהקו האחורי והניסיון להוסיף גיוון למשחק שלה מציבים אותה כיריבה שלא תוותר בקלות, גם מול שחקן שמגיע מעולם הטניס הגברי.

הפורמט הייחודי נועד לצמצם פערים: משחק של הטוב משלוש מערכות, שובר שוויון ל-10 נקודות במערכה מכרעת, הגשה אחת בלבד לכל שחקן ואפילו מגרש מוקטן ב־9% בצד של סבאלנקה, בהתאם לנתונים על הבדלי תנועה בין גברים לנשים. קיריוס עצמו הודה כי הכללים הללו מנטרלים במידה רבה את היתרון המרכזי שלו – ההגשה, והופכים את המשחק לקרב מהקו האחורי.

ארינה סבלנקה שואגת (IMAGO)ארינה סבלנקה שואגת (IMAGO)

ועדיין, לא כולם משוכנעים בעצם קיום האירוע. יש מי שרואים בו בידור תמים שיכול למשוך קהל צעיר ורשתות חברתיות, אך אחרים חוששים שאם סבאלנקה תפסיד, הדבר ישמש ככלי להקטנת ערך טניס הנשים. סבאלנקה עצמה דוחה את הביקורת: “זה לא מסכן אותי. אנחנו כאן בשביל ליהנות ולהביא טניס טוב. מי שינצח ינצח”.

גם דמותו של קיריוס מוסיפה שמן למדורה. האוסטרלי, שנחשב לאחד השחקנים המוכשרים והלא צפויים בדורו, סוחב עבר שנוי במחלוקת והתנהלות שמעוררת מחלוקת. מנגד, הוא טוען שהביקורת לא מטרידה אותו, ושמבחינתו מדובר בבונוס, משחק ראווה, בלי לחץ של דירוגים או תארים.

ניק קיריוס (רויטרס)ניק קיריוס (רויטרס)

שאלה נוספת נוגעת לכושרו של קיריוס. פציעות קשות הוציאו אותו כמעט לגמרי משתי עונות מלאות, והופעותיו התחרותיות האחרונות היו מוגבלות. למרות זאת, הוא משדר אופטימיות וטוען שהוא מרגיש טוב יותר, מבין את גופו ומסוגל לעמוד בעומס של משחק כזה, גם אם הוא רחוק משיאו.

ולבסוף, הקהל מצביע ברגליים: האולם בדובאי, שמכיל 17 אלף מקומות, מתקרב לתפוסה מלאה, עם כרטיסים במחירים גבוהים במיוחד. עבור סבאלנקה וקיריוס זוהי ההוכחה שיש ביקוש לא רק לטניס “קלאסי”, אלא גם לאירועים שמטשטשים את הגבול בין ספורט לבידור. השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא לא רק מי ינצח, אלא מה באמת יישאר בזיכרון אחרי שהאורות יכבו.

