ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"קורסארו? כרגע אנחנו מרגישים בנוח, בא לעבוד"

מנכ"ל נס ציונה, יניב מזרחי, אמר ב"שיחת היום" על מאמן היכולות במועדון נגדו יש האשמות: "חזקת החפות עדיין עומדת לזכותו". וגם: שרף, לי וטפירו

|
שחקני עירוני נס ציונה (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני נס ציונה (חגי מיכאלי)

אחרי שרשמה עוד הפסד ביום שישי, הפעם בחוץ מול הפועל העמק, עירוני נס ציונה הודיעה על שינוי כשעמית שרף סיים את דרכו כמאמן הקבוצה, אך יישאר במועדון כיועץ לפעילות הכדורסל. מי שימונה במקומו למאמן הקבוצה הוא מי ששימש עד כה כמנהל המקצועי של המועדון, מאיר טפירו. מנכ”ל המועדון יניב מזרחי הגיע לתוכנית “שיחת היום” של ONE ודיבר על השינויים.

ימים מעניינים בנס ציונה.
“אכן כן”.

החלטתם להחליף את המאמן, מה קרה?
“לא החלטנו לבד, המאמן גם הביע את רצונו ובסיכום עם הבעלים החדש זה מה שהוחלט”.

עמית שרף (חגי מיכאלי)עמית שרף (חגי מיכאלי)

החזרתם את המאמן החדש/ישן מאיר טפירו שתמיד נקרא בשעת חירום.
“מאיר חלק מהמערכת והוא מאמין בקבוצה, מאמין שאפשר לעשות איתו דברים טובים. ברגע שעמית ביקש את מה שביקש היה מתבקש מטעם הצוות לעשות את המהלך הזה”.

עמית הרים ידיים?
”אתה צריך לשאול אותו”.

מי הוביל את המהלך? זה אתם או ההנהלה הובילה? הרי אתה אומר שיש בעלים ובסוף אתה עדיין האיש החזק בנס ציונה, אתה עם הניסיון ועברת הרבה דברים בכדורסל.
“עמית הוא בן בית אצלנו והוא האחרון שאנחנו רוצים שייפגע. עמית הוא מאמן כדורסל מצוין וסוג של גאווה מאוד גדולה של נס ציונה. קורים לפעמים מקרים, זו קבוצה מקצוענית והוא הרגיש מיצוי מהעניין. הוא בא אלינו כמו גבר והביע את דעתו”.

ברגע שאתה שם את מאיר טפירו, אז בעצם אתם לא סופרים את תפקיד המנהל המקצועי. פתאום הופכים את המנהל המקצועי למאמן, אז מה תפקיד המנהל המקצועי לא חשוב?
“לא אמרתי את זה, ובסופו של דבר בשעת משבר אנחנו צריכים מישהו שיכיר את הקבוצה וזו ההחלטה. לא בדקנו אופציות מבחוץ”.

מאיר טפירו (נעם מורנו)מאיר טפירו (נעם מורנו)

זה משהו זמני שעתיד להשתנות?
“לא. כרגע ההחלטה שהוא המאמן, וכרגע הקבוצה תסתדר עם הצוות המקצועי שיש לה”.

הוא יקבל את התפקיד גם מעבר לעונה הזו?
“בינתיים הוא מקבל את התפקיד עד לסיום העונה ואלוהים גדול”.

הבאתם לא מזמן בשקט את פול קורסארו כעוזר מאמן, יש שם סיפור איתו של שישה שחקני עבר שהגישו נגד האוניברסיטה תביעה ומאשימים אותו בהתעללות, בפגיעה מילולית בהם, בכינויי גנאי ובכינויים לגבי זהותם. זו תביעה של כמיליון וחצי דולר והוא מכחיש את זה. איפה זה עומד מבחינתכם? יש שם תביעה לא שגרתית נגדו.
“קודם כל מן הסתם שלא יצאנו עם הודעה רשמית בעניין אז פחות נתייחס לדברים עצמם”.

למה באמת לא הוצאתם הודעה?
”הוא הגיע כרגע כמאמן יכולות אישיות כחלק מהחזון של הבעלים לשדרג את הרמה המקצועית במועדון ולבנות צוות מאמנים רחב. חלק מתפקידו זה לעבוד בבקרים עם השחקנים ברמה האישית, לשפר את היכולות”.

על מאמן יכולות גם לא מוציאים הודעה?
“על זה אפשר להתווכח, אני מניח שבימים הקרובים נוציא הודעה”.

לגבי התביעה מה הוא אמר לכם?
“לגבי התביעה, לפי מה שאנחנו מבינים, ושוב אנחנו לא חוקרים במשטרה ולא בית משפט, הוא הראשון שתבע את האוניברסיטה ורק לאחר מכן יתר השחקנים גם תבעו את האוניברסיטה. זה תצטרכו לדבר איתו ולהבין ממנו, אבל זה מה שאנחנו מבינים. חזקת החפות עדיין עומדת לזכותו כי עוד לא התקיים המשפט”.

ממצאים אלה ואחרים יכולים לגרום לכם להיפרד מהשידוך הזה?
“עוד מוקדם לענות על זה, אבל בואו נראה, זה משהו שתצטרכו לשאול בהמשך את הבעלים. ממה שאני יודע, כרגע מרגישים בנוח עם ההתנהלות שלו, בסך הכל הוא בא לעבוד, רוצה לעשות עבודה מקצועית ולגרום לנס ציונה להיות יותר טובה”.

אתם הולכים לעשות שינויים בסגל שלכם? דמיון לי ישוחרר?
“ברגע שתהיה הודעה שהוא משוחרר אז הוא יהיה משוחרר. אנחנו לא מתייחסים למשהו שעוד לא קרה”.

דמיון לי (IMAGO)דמיון לי (IMAGO)

זה בדרך. אני מניח שלא רק מאמן זה שינוי שיקרה בקבוצה.
”בדרך כלל כשמשתנה עמדת המאמן, אז יש לו גם רצונות לעשות שינויים פרסונלים לשחקנים. זה חלק מהמקצוע”.

אבל הוא היה מנהל מקצועי, הוא הביא אותם לא?
”את חלקם כן, חלקם פחות והכל בסדר, זה חלק מהחיים”.

עם הגדלת התקציב עכשיו, מה הציפיות מהעונה הזאת?
“אתם צריכים להבין שאנחנו בתהליך של חבלי לידה. זה תהליך הגיוני בכל ארגון. הגיע בעלים חדש עם המון כוונות טובות, יש לו רצון לעשות משהו יפה מאוד, אך זה ייקח זמן. הוא צריך ללמוד את המערכת והמערכת צריכה ללמוד אותו. כרגע הציפיות השנה לא רלוונטיות, בוא נבחן את הדברים מהעונה הבאה ולאחר מכן יהיה קל יותר לשפוט אותו כשהוא יצהיר את הכוונות שלו. אנחנו רוצים לייצב את השורות ולעשות את ההכי טוב מהעונה הזאת”.

