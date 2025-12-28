כחלון על מזרחי: אנשים קטנים מטילים צל גדול

אחרי שיו”ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, השתמש בדף הפייסבוק הרשמי של איגוד הכדוריד כדי להשתיק ביקורת לגיטימית, חבר הנהלת האיגוד, אבי כחלון השיב לו עם מכתב רשמי.

במכתב נכתב: “לאור פרסומים שפורסמו לאחרונה ברשתות החברתיות של איגוד הכדוריד, אני מוצא לנכון לפנות אליך בכתב. הרשתות החברתיות של האיגוד הן נכס ציבורי של כלל ענף הכדוריד בישראל – מועדונים, שחקנים, מאמנים ואנשי מקצוע, ולא במה לשימוש אישי, לקידום נרטיב חד צדדי או להאדרת תפקידו של נושא משרה כזה או אחר. השימוש שנעשה בהן בתקופה האחרונה יוצר טעם לפגם, פוגע באמון הציבור ובשותפים לענף, ואינו הולם את רוח התפקיד.

“בחצי השנה האחרונה, אתה ממשיך להוציא את דיבת הנהלת האיגוד וקודמיך בתפקיד, תוך גיבוב בלתי פוסק של אמירות שאינן אמת. אתה מפזר סיסמאות ריקות מתוכן, מבטיח הבטחות ללא כל כיסוי מקצועי או תקציבי, ופועל מתוך תפיסה שדי בחזרה על שקרים פעם אחר פעם, כדי שאלו יהפכו לאמת. זו אינה מנהיגות, אלא פגיעה ישירה באמינות האיגוד וביציבותו.

“מעבר לכך, בפרסומיך אתה מציג מצגים מסולפים תוך גימוד שיטתי של הישגי האיגוד והענף לאורך שנים, במטרה להציג מציאות מעוותת המשרתת אותך אישית. חשוב להדגיש: חלק ניכר מהאנשים שאתה בוחר לכנות "הנהלה קודמת" (צחי ווייס, עופר קושמרו, דודי פלאח, אמיר דרוקר ועוד) היו שותפים מלאים, פעילים ומשמעותיים לכל אותם הישגים שאתה מנסה לגמד. יתרה מכך, אותם אנשים הם גם שותפיך הקואליציוניים בהנהלה הנוכחית. ניסיונך לפגוע בעשיית העבר אינו פוגע בהם בלבד, אלא גם מערער את הלגיטימציה של הנהלתך שלך.

“לצערי, מאז כניסתך לתפקיד אתה פועל באופן שיטתי לביטול, מחיקה וריקון מתוכן של מהלכים, פרויקטים והישגים שנבנו בעמל רב על ידי קודמיך ובהובלת אנשי מקצוע ראויים. נדמה כי אתה יוצא מנקודת הנחה שביטול העשייה הקודמת, מחיקת הדרך והקטנת ההישגים יאירו אותך באור חיובי ויאדירו את דמותך. בפועל, התוצאה הפוכה: פגיעה ברצף הניהולי, הרס תשתיות מקצועיות והחלשת הענף כולו.

“ראוי להזכיר, ולו על קצה המזלג, כי ב-15 השנים האחרונות איגוד הכדוריד רשם הישגים משמעותיים וחסרי תקדים, ובהם בין היתר:

- הכרה בכדוריד כענף ספורט מועדף במשך כ-12 שנים.

- למעלה מ-10 שחקנים ישראלים שהפכו ללגיונרים ומשחקים בליגות הבכירות באירופה.

- תקציבי שיווק מהטוטו בהיקפים של מאות אלפי שקלים לאורך השנים.

- שידורי טלוויזיה סדירים לליגת העל.

- אירוח מוקדמות אליפות אירופה לנוער בישראל.

- השתתפות קבועה של נבחרות הנוער והעתודה באליפויות אירופה.

- הבאת מאמנים זרים מהשורה הראשונה באירופה לנבחרות השונות.

- הקמת סגל הזהב, מסגרת ייעודית לשחקנים מצטיינים בגיל נוער ועתודה.

- הקמת אקדמיה לכדוריד במכון וינגייט לילדים מכל הארץ כולל בתי ספר.

- פרויקט גרמניה, שפעל למעלה משישה מחזורים והפך לגולת הכותרת של פעילות האיגוד כולל השתתפות במשחקים בליגה לנוער בגרמניה.

- השתלמויות מקצועיות למאמנים ע”י מאמני צמרת מאירופה.

- קבלת אישור מהאיגוד האירופי על פתיחת קורסי MASTER COACH (שניים כאלו התקיימו בישראל.

- פרויקט כדוריד בגני ילדים שהיינו בין המדינות הבודדות שקיבלו אישור ותקציב לכך מהאיגוד האירופי.

“כל אלו ועוד התרחשו הרבה לפניך והכדוריד הישראלי ימשיך להתקיים ולהתפתח גם אחריך כי בשבילי הכדוריד הינו מפעל חיים. למען הסר ספק: אתה משמש כיו”ר האיגוד תקופה של כחצי שנה בלבד. לאחר שקיבל איגוד עם יתרה כספית לשנת 2024 ועם תקציב מאוזן בחציון הראשון של 2025 (פרוטוקולים שאתה חתום עליהם יעידו על כך, אשמח לשלוח אליך ולרענן את זכרונך). לפיכך, כל גרעון שבו מצוי האיגוד כיום נובע מהתנהלותך הניהולית, מחוסר הבנה בניהול כספים ומהחלטות שגויות שהתקבלו בתקופת כהונתך הקצרה ולא משום גורם אחר אותו אתה מאשים.

“הנהגה אמיתי אינה נמדדת במחיקת העבר אלא ביכולת לבנות עליו, לשפר אותו להצעיד את המערכת קדימה. מי שזקוק למחיקת קודמיו כדי לבלוט, מעיד בעיקר על חולשתו שלו. כפי שנאמר: ‘אנשים קטנים מטילים צל גדול’. אך הצל אינו עדות לגדולה, אלא למקור אחר שנחסם. כחבר הנהלה וכיו”ר מחלקה ענקית וכמי שעתיד הענף יקר לו, אני מצפה להפסקה מיידית של השיח הפוגעני, להפסקת מידע שאינו אמת, ולניהול אחראי, מקצועי ומכבד, כזה שמבין שהכדוריד הישראלי גדול מכל אדם המכהן בתפקיד כזה או אחר”.