ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ברוניניו לא יגיע לחיפה, דיווח: מחוזר במכבי ת"א

הברזילאי בן ה-25 הוצע לירוקים, אך לא יצטרף. באוקראינה טוענים שמכבי תל אביב שכבר הגישה עליו הצעה בקיץ ונדחתה נמצאת פעם נוספת במאבק על שרותיו

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

לפי גורמים במכבי חיפה, השחקן הברזילאי ברוניניו הוצע למועדון, אבל לא יגיע לקבוצה של ברק בכר. כל זה מגיע במקביל לפרסום באוקראינה שהירוקים ומכבי תל אביב נמצאים במאבק על שרותיו, אם כי כפי שזה נראה כרגע הצהובים לבד במרוץ, לפחות בכל הקשור לעניין ממכבי חיפה.

ברוניניו הוא אחד השחקנים הבולטים של קרפטי לבוב, והוא עשוי לעזוב את המועדון כבר בחלון ההעברות הקרוב בחורף, כך מדווחים בתקשורת האוקראינית. לפי הדיווח של העיתונאי איגור בורבאס, הנהלת הקבוצה בוחנת אפשרות למכור את הקשר ההתקפי הברזילאי בן ה-25, שמעורר עניין גם מחוץ לאוקראינה.

על פי אותו גורם, מכבי ת”א עוקבת אחריו, כשהצהובים אף הגישו הצעה בקיץ האחרון ונדחו. מאז, המצב השתנה, וכעת נראה שהאפשרות למעבר בחורף נמצאת על השולחן. באוקראינה נטען שמכבי חיפה קרובה יותר ממכבי תל אביב לצרפו, פרסום שהירוקים כאמור דחו. השחקן עצמו חתום בלבוב עד 2028.

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

בעונת 2025/26 רשם ברוניניו 15 הופעות במדי קרפטי לבוב, בהן כבש שישה שערים ובישל שניים נוספים. על פי אתר ‘טרנספרמרקט’, שוויו מוערך בכ-1.2 מיליון אירו. לבוב רכשה את ברוניניו מאתלטיקו מניירו בקיץ עבור 800,000 אירו אחרי ששיחק בקבוצה האוקראינית בהשאלה מאז ספטמבר 2024.

