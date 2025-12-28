יום ראשון, 28.12.2025 שעה 18:00
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"בית"ר י-ם הולכת בכל הכוח לזכייה בתארים"

שחקן העבר של הקבוצה, איתן מזרחי, דיבר ב"שיחת היום": "הקבוצה נבנתה בשביל זה". בנו חזי, שחקן שדרות: "עשינו משחק מצוין מול ב"ש, חשבו שנובס"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים נראית נהדר. מלבד היכולת הטובה והתוצאות החיוביות שלה בליגה, הקבוצה מהבירה עברה גם שלב בגביע כשגברה אתמול (שבת) 1:2 על עירוני טבריה בחוץ. שחקן העבר של הירושלמים, איתן מזרחי, עלה לדבר יחד עם בנו, שחקן מ.כ שדרות חזי מזרחי שקבוצתו הרשימה מול הפועל ב”ש, בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה שלומך איתן?
“שבוע טוב”.

אתה רק מגנים מגדל בבית?
“כן, הולכים בעקבות האבא”.

איך אתה רואה את העונה של בית”ר שעברה שלב בגביע ומתגברת על הרבה קשיים?
“קודם כל אני חושב שבית”ר נבנתה כקבוצה ששואפת ורוצה לזכות בתארים. אני חושב שלא הצהירו את זה בפומבי, אבל הרוח הנושבת גם מבחינת המנויים, ממש הקרינו שהקבוצה הולכת השנה בכל הכוח לזכייה בתארים, ברור שבאליפות”.

שחקני בית"ר ירושלים, נבנו כדי לזכות בתארים (חגשחקני בית"ר ירושלים, נבנו כדי לזכות בתארים (חג'אג' רחאל)

ספר על חזי?
“הוא קרוי על שם אחי ז”ל, הוא בני הבכור. הוא ילד עם ערכים, אוהב את הכדורגל ועשה הנדסת בניין והוא משלב את כל העולמות בצורה הטובה ביותר. ילד עם לב ענק וגדול, אנחנו רוצים שהילדים יהיו שמחים עם שמחת חיים ובריאות, ושיהנו מכדורגל”.

מה אתה אומר על המשחק של שדרות וב”ש.
“הם עמדו יפה, לא ראו את פערי הרמות”.

חזי מזרחי

איך אתה רואה את המשחק מול ב”ש? פספוס מבחינתכם?
“עשינו משחק מצוין אתמול. לפני המשחק הרימו גבה וחשבו שנובס. בסוף באנו ביכולת טובה ואנחנו שמחים על כך”.

שחקני מ.כ שדרות לפני המשחק ההיסטורי (מרטין גוטדאמק)שחקני מ.כ שדרות לפני המשחק ההיסטורי (מרטין גוטדאמק)

תציג את עצמך.
“אני הבן של איתן קודם כל. הוא מודל לחיקוי בשבילי ולימד אותי אהבה לכדורגל מה היא. ובלי קשר אני בא מבית בית”רי, שיחקתי בבית”ר נורדיה הרבה שנים והשנה החלטתי ללכת לשדרות”.

אתה רואה את עצמך חוזר לבית”ר בעתיד?
“עשיתי תואר בהנדסת בניין, גם חזרתי בתשובה וקשה לשלב הכל”.

תעלו ליגה?
“מאמין שכן”.

