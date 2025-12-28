"דני פרנקו צריך לדעת מה הוא עשה לא בסדר"

הפועל חולון רשמה תבוסה היסטוריה כשנכנעה אתמול (שבת) בביתה 114:60 להפועל תל אביב. נשיא המועדון, יוסי לוי, התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE ודיבר ללא מעצורים על מצבה של הקבוצה.

נשיא הפועל חולון כאן איתנו, מה נשמע יוסי?

“לא משהו”.

לא משהו זה אנדרסטייטמנט.

”אנדרסטייטמנט”

ייאמר לזכותך יוסי שגם כשלא הולך את המגיע אלינו וטורח

“אני בדרך כלל לא מופיע בטלוויזיה בנושא הפועל חולון. מגיע לאוהדים שאני אופיע ואגיד מה שקורה. אני רוצה להתנצל על הבושה העצומה שממנה לא ישנתי כל הלילה. זה לא מתאים לרוח של חולון ושל המועדון הזה. זו לא צורה של התנהגות, לא של הצוות המקצועי ולא של השחקנים ונצטרך לעשות דברים כדי לחזור לדרכינו”.

מה זה אומר לעשות דברים?

“חייבים לעשות שינויים”.

דני פרנקו יסיים את תפקידו בהפועל חולון?

“אני כרגע לא אומר דברים מפורשים בנושא המאמן ובנושא השחקנים. נשב ונחליט”.

לפי איך שאני שומע את הדברים שלך אתה שוקל זעזוע גדול מאוד.

”לא נשלה את עצמנו, גם במשחקים הקודמים נראינו לא טוב, גם כשניצחנו. זו לא צורת הקבוצה שרצינו לראות, לא שטף המשחק ולא התרגילים שבוצעו. זה לא תלכיד קבוצתי, זה הברקות של בודדים עם אחד על אחד וזה רחוק מאוד מדרך של קבוצה. אני במועדון כמעט 5 שנים ונכון שהבאנו אליפות, אבל זה רחוק מאיתנו. תמיד אמרתי למאמנים שאני רוצה לנצח, אבל פחות משנה לי אם נפסיד משחק או שניים, אלא שנראה דרך”.

דני פרנקו, "האם יפוטר? נשב ונחליט" (רועי כפיר)

54 הפרש, אין אירוע כזה.

“אולי מזל שלא נגמר 15 הפרש, כדי שלא נשלה את עצמנו. צורת המשחק שלנו לא מתאימה וברמה מאוד נמוכה. ככה לא צריכה להיראות הפועל חולון”.

יוסי, מה שאתמול הפתיע זה שפרנקו אמר שהוא לוקח אחריות על ההרחקה ולא אמר שהוא לוקח אחריות על המשחק, על הבושה.

“זה נראה לך הגיוני? זו נראית לך דרך של מאמן? לעמוד ככה אחרי השחקנים ולהגיד שכולם אשמים ולא רק הוא”.

אני בטוח שאתה מצפה ליותר מדני פרנקו, הוא לא מאמן רוקי בליגה.

אני מצפה ליותר, בטח ממאמן כמו פרנקו. מצפה לעשות שינויים, זה לא מהיום”.

אתם דיברתם עם פרנקו והוא לא שינה גישה?

“נכון.

רז אני יכול להגיד לך, יוסי כנראה עוד לא יכול להגיד. דני פרנקו סיים את דרכו בהפועל חולון אם אני מנתח את הדברים והשאלה היא מי יהיה המאמן הבא. יש להגיד שיש בעיות נוספות שהן לא רק המאמן. מקריי מעבר לשיא, מנפורד מעבר לשיא.

“אני לא מסכים שמקריי מעבר לשיא, דווקא הוא כן מופיע ונותן משחקים ביכולת אישית. אנחנו קבוצה שהיא קצת מבוגרת מדי וקצת איטית מדי שלא שוטפת את המגרש. אנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו צריכים להיות ובטח אני לא בחרתי אותם”.

ג'ורדן מקריי, כן מצליח להופיע (רועי כפיר)

זה בטוח, אני יודע שאתה לא מתערב מקצועית בדברים האלה.

“רק במקרים קיצוניים אני מתערב בדברים מקצועיים, בשביל זה יש מאמן”.

כמה עולה לך הקבוצה כל שנה?

“לא נכנס לעניינים כספיים”.

יוסי, אחד הדברים הוא שאתם כל שנה מחליפים מאמן. אין לכם יציבות שם.

“אתה צודק, בשיחות שעשינו חשבנו על משהו מסוים וזה לא הסתדר. בשנה הבאה נהיה בצורה אחרת לגמרי של קבוצה. יהיה מנהל מקצועי, נביא שחקנים זרים בצורה אחרת. יש קבוצות שעושות את זה בצורה נפלאה בפחות כסף, כמו קריית אתא ובאר שבע שמביאות שם זרים נחמדים. אפשר ללכת לכיוון כמו אולם הגרמנית ופאריס, שיטת משחק של קצב גבוה שהקהל יתחבר אליה. אם השחקנים היו נותנים את הנשמה ומפסידים ב-15 הקהל עדיין היה תומך. כואב להם”.

אגב גם אתמול, הקהל שלכם שוחח עם השחקנים בסיום ולא התחיל לקלל אותם. הם דיברו איתם בצורה מכובדת. הם דיברו שם עם ארצי וזלמנסון וציפו שפרנקו יגיע אליהם והוא לא הגיע.

“אני לא אחראי עליו, רק הוא אחראי על עצמו. הוא צריך להסתכל בראי ולדעת מה הוא עשה לא בסדר ולא רק ההרחקה עשתה לא בסדר”.

יוסי לוי, "פרנקו צריך לדעת מה הוא עשה לא בסדר" (חגי מיכאלי)

ציפית שהוא ייקח אחריות ויתפטר?

“לא ציפיתי שהוא ייקח אחריות ויתפטר, ציפיתי שהוא יגיד דברים מהלב ולא יתייחס לזה כאילו זה עוד איזה משחק גרוע ובוא נתקדם הלאה. שאני לא חושב שזה מכבד את המועדון ולא אותו”.

יכול להיות שאם הוא היה עושה את זה זה היה משנה את דעתך לגבי עתידו של דני פרנקו במועדון?

“אני לא מתייחס לעתידו כרגע”.

רז הוא סיים די.

אתה יודע את מי הייתי מביא להפועל חולון כמאמן? אני עכשיו שולף לך את גיא פניני. הוא שיחק בחולון ואני חושב שיש לו דרך. אני אוהב את הדרך שלו. אני סתם זורק עכשיו.

”אנחנו מאוד מאוד אוהבים את פניני. יש לו ווינריות, יש לו קרח בורידים והוא לא מפחד להגיד את דעתו. הוא הרוח של חולון, הרבה בזכותו גם האליפות, שלא יהיה פה ספק. מה שהוא הכניס לחולון אין להרבה שחקנים. הוא בכמה שניות יכול לשנות לך משחק”

אני חושב שהוא גאון כדורסל והוא צריך להתחיל לאמן לבד.

“חשבנו להביא אותו אבל הוא הלך למכבי כדי ללמוד, זה יותר נוח והוא מרוויח שם כסף נורמלי”.

עכשיו זה יכול להיות על הפרק?

”אני לא מאמין”.

אם זה היה יכול להיות היית מביא אותו ישר.

”אני מדבר בתור עונה חדשה.”

גיא פניני (ראובן שוורץ)

דיברת הרבה על הקהל. יש מחשבה לפצות את האוהדים שהיו במשחק?

“אי אפשר לפצות אותם”.

כספית אולי?

“אני חושב שצריך לעזור כספית למועדון. כסף זה לא הדבר. לדבר עכשיו על כסף זה מוזיל את האירוע”.

אתה יודע כמה מיליונים הוא שם מהכיס שלו על הקבוצה? אנשים אפילו לא מבינים כמה. אם יוסי לא יושב פה אין הפועל חולון.

“אני מודה לאוהדים שאפילו שרע להם, הם מבינים ומעריכים אותי. אני מעריך אותם ואוהב אותם מכל הנשמה”.

מה יצר פערים גדולים כאלה העונה,? בניית סגל לא נכונה שלכם, העומק של מכבי והפועל תל אביב או שזה תירוצים עכשיו?

“בוא נגיד שהשנה יש שלוש קבוצות שהן ברמה תקציבית בעולם אחר. עדיין, ברמה הזאת, היינו צריכים להיות במקום הרביעי”.

כמה התקציב שיש לכם?

“בסביבות 20 מיליון ש”ח. זה תקציב מכובד. יש לנו סגל גרוע. אני חושב שלרועי רוזנברג ראוי ליותר מקום בקבוצה, בנוסף לארבעה ישראלים בכירים”.

יש עוד אנשים שנושאים באחריות על בניית הסגל שאתה אומר שהוא גרוע מלבד דני פרנקו?

”יש לנו צוות מקצועי טוב, אבל הוא עוזר למאמן. לכן שנה הבאה נשנה את הדברים. אנחנו פחות מתערבים למאמן, רק בדברים מאוד מסוימים”.

זאת אומרת דני פרנקו, עם כל הניסיון ומה שהוא עבר הכדורסל הישראלי, זה הסגל שהוא בחר להעמיד לעונה הזאת?

“אפשר להגיש שלמעט ארצי. הוא הקפטן והלב של הקבוצה. אכפת לו ורואים את זה. הוא שחקן טוב”.

מה נאחל לך לסיום?

“אל תאחלו לי, תאחלו לאוהדים שישובו לשמוח מהדרך בה הקבוצה תשחק. תודה לכם שקיבלתם אותי. אני מתנצל שוב פעם בפני האוהדים ונעשה כל שביכולתנו לשפר את המצב”.

בהצלחה עם המאמן החדש יוסי לוי. אני מכיר את יוסי והוא יודע מה שהוא אומר. הוא איש עסקים מאוד מצליח והוא יודע איזה מסר. לפעמים גם בשתיקה יש מסר.