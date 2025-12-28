יואב כץ: נסלח לשחקנים אם הם ינצחו את סכנין

הפועל חיפה הובסה אתמול (שבת) 5:0 מול מכבי תל אביב בבלומפילד והודחה בסיבוב ח’ של גביע המדינה. בעלי המועדון, יואב כץ, עלה לדבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך ראית את הקבוצה שלך אתמול?

“אנחנו רוצים לשפר את זה מול בני סכנין, זה הפיצוי לתבוסה של אתמול. אני מקווה שהשחקנים יביאו את עצמם לאירוע החדש כי אתמול זה נראה לא טוב”.

אתה חושב שמשהו בשחקנים אולי לא ספר את המשחק הזה?

“כל מה שאמרתם נכון, ועדיין זה לא תירוץ מספיק, במיוחד בחצי השני שלא עברנו את החצי. נסלח להם אם ננצח את סכנין, זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה. אנחנו מוכרחים לשנות כיוון”.

תסכול בהפועל חיפה (רדאד ג'בארה)

גל אראל הלך עם ניב אנטמן בשער, וברקע הדיווחים להחזיר את גראפי. מה העמדה שלך בנושא?

“אני לא יודע אם הוא משוחרר, וניב אנטמן שיחק אתמול. אני חושב שהוא ימשיך בינתיים ונראה מה קורה”.

אתה רוצה להחזיר את גראפי?

“השחקן שבעמדה הזאת הוא טוב ולא צריך להתחלף, אבל זה כדורגל ודברים משתנים מיום ליום”.

כמה כסף אתה מקציב לינואר?

“אני לא אוהב לדבר על כסף. הבאנו את שחקן נבחרת גיאורגיה ואני מקווה שנחתים עוד שחקן. הפנים למשחק בשלישי מול סכנין”.

יואב גראפי. יחזור להפועל חיפה? (רדאד ג'בארה)

כמה התאכזבת למראה הקבוצה מתבטלת?

“כל מה שאמרתם בנושא נכון, אבל כל דבר בכדורגל משתנה ואפשר לשנות את זה במשחק מול סכנין. אני רוצה שיהיה ניצחון על סכנין ואת התבוסה אף אחד לא יזכור”.

יש לך ציפייה להיות בפלייאוף העליון?

“בהחלט כן, זה לא פשוט אבל דברים קורים”.

יש משהו חדש עם רכישת הקבוצה?

“לצערי לא, הלוואי והייתי יכול להגיד לך כן”.

אוהדי הפועל חיפה, יקבלו פיצוי בשלישי? (רדאד ג'בארה)

אולי בגיל 90 הוא ירצה למכור?

“קצת לפני זה”.

מה נאחל לך לסיום?

“שנה חדשה טובה”.

אתם נותנים פיצוי לאוהדים שלכם שהגיעו אתמול לבלומפילד?

“הם עמדו בגשם שוטף ועודדו מהדקה הראשונה ועד האחרונה. מגיע להם בהחלט פיצוי”.