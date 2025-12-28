מהמבוקשים באירופה: הקבוצות שבמרוץ על סמית

קיס סמית בן ה-19 עומד בפני אחת השנים המסעירות ביותר בחייו. בגיל 18 ערך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת של אלקמאר. בגיל 19 זכה באליפות אירופה עד גיל 19 והפך לשחקן הרכב קבוע ובלתי מעורער. בגיל 20, ייתכן שמועדון פאר אירופי יהיה מוכן לשלם עליו סכום שמתקרב ל-60 מיליון אירו. רמה אחרת לגמרי.

ריאל מדריד, ברצלונה, ניוקאסל, באיירן מינכן, צ’לסי, שמו נקשר בחודשים האחרונים ללא מעט מועדונים, ולא במקרה. סמית נחשב לאחד הכישרונות הבולטים ביותר כיום. הפריצה שלו משכה את תשומת הלב של הכדורגל האירופי, במיוחד אחרי אליפות אירופה עד גיל 19, שם נבחר ל-MVP של הטורניר עם 4 שערים ב-5 משחקים.

לפני כמה חודשים הודה כי הוא שואף לעשות את קפיצת המדרגה בשלב מסוים, אך מבין שכאשר סכומים כאלה מעורבים, “זה לא פשוט”. “אני רוצה להגיע לפסגה כמה שיותר מהר. לפעמים אני מדבר על זה בבית, לא כל הזמן כמובן. אבל אני יודע שאני רוצה לעבור עונה טובה עם אלקמאר ואז לראות מה יקרה. המעבר לא חייב להיות כבר בשנה הבאה”, סיכם בניסיון להרגיע את הרוחות.

קיס סמית (IMAGO)

ההתלהבות סביב סמית אמיתית לחלוטין. עד כדי כך שגם מאמן נבחרת הולנד רונאלד קומאן התייחס אליו בפגרת הנבחרות האחרונה בנובמבר: “אני צריך להיזהר במה שאני אומר, אבל אימנתי את פדרי בברצלונה ואני רואה אצל סמית כמה מהמאפיינים שלו. הסיבובים, השימוש בשתי הרגליים, הראייה… זה בדיוק מה שראיתי אצל פדרי אז. מה שהוא מציג בגיל כל כך צעיר הוא מרשים”. סמית, שהגיב ממחנה האימונים של הנבחרת עד גיל 21, חייך והשיב: “אם הוא חושב ככה, אז אולי אני כזה. לא ציפיתי לזה, אבל זו השוואה טובה. פעם הייתי דה בריינה, ועכשיו אני פדרי”, צחק, “או פרנקי דה יונג”.

תג מחיר של כ-60 מיליון אירו

אלקמאר היא מועדון שמוכר שחקנים, אך במקרה הזה כל הקלפים בידיה, משום שקיס סמית חתום עד 2028 ואין לה כל לחץ למכור. לפי דיווחים, הדרישה של המועדון עומדת על כ-60 מיליון אירו. זהו סכום שמאלץ כל מועדון לעצור ולחשוב. לכן, הרצון של השחקן עצמו עשוי להיות גורם מכריע או כזה שיוריד את המחיר.

קיס סמית (IMAGO)

סמית עצמו אמר בעבר שהוא צופה “כמעט בכל משחק של ברצלונה, זה המועדון האהוב עליי”, ובמקביל קיימת גם תמונה שלו מיום המלך בהולנד כשהוא לובש חולצה כתומה של ריאל מדריד, בצבע המזוהה עם משפחת המלוכה.

בשלב זה, המטרה הראשונה שלו היא לסיים את העונה עם אלקמאר בצורה הטובה ביותר, מהמקום השישי בליגה, דרך שמינית גמר הגביע ועד לפלייאוף הקונפרנס ליג. מחזרים לא יחסר לו, וכעת האפשרות לבצע את הקפיצה הגדולה והמיוחלת למועדון פאר נמצאת בידיים שלו. ייתכן מאוד ש-2026 תהיה השנה.