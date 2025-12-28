יום ראשון, 28.12.2025 שעה 23:19
אינטר
דקה 77
0 1
שופט: פדריקו לה פנה
אטאלנטה
ליגה איטלקית 25-26
3513-2716מילאן1
3413-2416נאפולי2
3314-3415אינטר3
3215-2317יובנטוס4
3010-1716רומא5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2221-2217ססואולו10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1424-1616גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20
מערכת ONE | 28/12/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
לאוטרו מרטינס עובר את מארטן דה רון (IMAGO)
לאוטרו מרטינס עובר את מארטן דה רון (IMAGO)

ההתמודדות שנועלת את יום המשחקים במסגרת המחזור ה-17 בליגה האיטלקית משוחקת בשעה זו, כאשר אטאלנטה שנמצאת בכושר מעולה מארחת את אינטר בברגמו ל’דרבי הנראזורי’.

המארחת מגיעה להתמודדות במומנטום מעולה לאחר שהיא ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ה-1:2 על צ’לסי בליגת האלופות. רפאלה פלאדינו וחניכיו רוצים למנף את הפורמה הטובה ולהפתיע גם את השחורים-כחולים ממילאנו.

מנגד, כריסטיאן קיבו ושחקניו באים למשחק החוץ הקשה כשבתחילת המחזור הם היו ממוקמים בפסגת הטבלה ולאחר הניצחונות של מילאן ונאפולי, הם עדיין תלויים בעצמם. האורחת רוצה לשמור על הסטטוס הקיים, עם זאת היא מגיעה לאחר שהודחה בפנדלים על ידי בולוניה, בשלב חצי הגמר של הסופר קאפ האיטלקי.

מחצית שניה
  • '65
  • חילוף
  • גם רפאלה פלאדינו הגיב בחילוף משלו, כשהכניס את לורנצו ברנסקוני במקום ניקולה זלווסקי
  • '64
  • חילוף
  • חילוף ראשון בשורות אינטר, כשכריסטיאן קיבו הוציא את מרקוס תוראם והכניס את פרנצ'סקו פיו אספוסיטו למגרש
  • '62
  • נבדל
  • דה קטלארה הכניס כדור בין כל הגנת אינטר אל סקמאקה, שהצליח לעבור את זומר ולגלגל לרשת, אבל גם הוא, כמו זלווסקי, עמד בנבדל בזמן המסירה ולכן גם הגול הזה נפסל
  • '58
  • חילוף
  • חילוף שני אצל רפאלה פלאדינו, ששלח למערכה את קמאלדין סולימאנה במקום מריו פשאליץ'
  • '56
  • החמצה
  • התקפה רודפת התקפה, כששוב היו אלו שחקני אינטר שיצאו למעבר, במהלכו לואיס אנריקה נותר באחד על אחד מול קארנסקי, שקרא את התנועה של הברזילאי והדף בצורה נהדרת את הניסיון שלו. הנראזורי המשיכו לתקוף כשכדור רוחב הגיע אל ניקולו בארלה ששלח פצצה מקרוב החוצה
  • '55
  • נבדל
  • הפעם הגול של דה קטלארה נפסל בטענה לנבדל! אדרסון שלח כדור עומק אדיר לניקולה זלווסקי, שנותר באחד על אחד מול יאן זומר. אקס אינטר נעצר על ידי השוער המנוסה, שיצא עם ידו על העליונה והדף, אלא שהכדור החוזר הגיע אל אקס היריבה הגדולה, מילאן, שהצליח לשלוח כדור מדויק לפינה הרחוקה. אבל החגיגה הייתה קצרה מדי, שכן השער נפסל בעקבות נבדל של זלווסקי
לואיס אנריקה בוחן את צעדיו של ניקולה זלווסקי (IMAGO)לואיס אנריקה בוחן את צעדיו של ניקולה זלווסקי (IMAGO)
  • '48
  • החמצה
  • קרן נוספת של הנראזורי, שהמשיכו מאיפה שעצרו במחצית הראשונה, הוגבהה ומצאה את ראשו של אקנג'י, שנגח החוצה
  • '46
  • חילוף
  • דוידה זפאקוסטה לא שב עם חבריו מההפסקה אל כר הדשא, כשיונוס מוסא עלה במקומוו
מחצית ראשונה
מרקו קארנסקי מקדים את יאן אורל ביסק לכדור (IMAGO)מרקו קארנסקי מקדים את יאן אורל ביסק לכדור (IMAGO)
ג'יאנלוקה סקאמקה מפספס את הנגיחה (IMAGO)ג'יאנלוקה סקאמקה מפספס את הנגיחה (IMAGO)
  • '41
  • החמצה
  • אחרי דקות שחונות מצד הלה דאה, שארל דה קטלארה הוביל את חבריו למתפרצת, כשהצליח לגבור על שלושה שחקנים, מסר למרכז אל אדרסון, ששלח את הכדור אל ניקולה זאלווסקי. האחרון הגביה כדור יפהפה אל ג'יאנלוקה סקאמקה, שלא תזמן את הניתור ופספס במעט את הנגיחה
  • '36
  • נבדל
  • תוראם כבר חגג שער ראשון למשחק, אחרי שקיבל מסירה ממרטינס והכניע את קארנסקי, אבל אחרי בדיקת VAR, התגלה כי הקפטן הארגנטינאי נמצא בנבדל בזמן שהגיע אליו הכדור ולכן הגול נפסל
דוידה זפאקוסטה בורח למנואל אקנג'י (IMAGO)דוידה זפאקוסטה בורח למנואל אקנג'י (IMAGO)
  • '27
  • החמצה
  • לאוטרו מרטינס הצטרף למכבש של קבוצתו כשהסתובב באמנות על מארטן דה רון, ונותר באחד על אחד מול קארנסקי, אבל בעט כדור חלש שנהדף על ידי השוער
  • '25
  • החמצה
  • תורו של הקאן צ'להאנולו לבעוט אל עבר השער הגיע, אבל כמו רוב חבריו לקבוצה, גם הוא עדיין לא איפס כוונות ופספס את המסגרת בניסיון מרחוק
איסק היאן מקדים את מרקוס תוראם (IMAGO)איסק היאן מקדים את מרקוס תוראם (IMAGO)
  • '23
  • החמצה
  • הנראזורי מתחממים כשהפעם היה זה תורו של תוראם לבעוט, כשניסה להפתיע ולסובב לרשת של מרקו קארנסקי, שהגיב נהדר להזדמנות הראשונה שנבעטה אליו למסגרת והדף
  • '22
  • החמצה
  • מרקוס תוראם התמהמה ומסר לא טוב, אבל מארטן דה רון, קפטן היריבה, נחלץ לעזרתו ומסר כדור שהגיע דווקא ללואיס אנריקה. האחרון ניסה לדייק למסגרת אבל שלח את הניסיון החוצה
ניקולו בארלה עובר את סיאד קולאשינאץ' (IMAGO)ניקולו בארלה עובר את סיאד קולאשינאץ' (IMAGO)
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • סיאד קולשינאץ' ספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות אחרי שהכשיל את ניקולו בארלה
שארל דה קטלארה בין שחקני אינטר (IMAGO)שארל דה קטלארה בין שחקני אינטר (IMAGO)
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם לאטאלנטה, בערך. דוידה זפאקוסטה קיבל כדור באגף הימני של קבוצתו וניסה להגביה לרחבה כדור שהורחק עד לאדרסון, שניסה את מזלו מרחוק, אבל שלח את הכדור הרחק מהשער
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לאינטר! כדור קרן שהוגבה מרגלי פדריקו דימרקו הגיע בדיוק רב אל מנואל אקנג'י, שבנגיעה ניסה לבעוט כדור שטוח, אבל לרוע מזלו הניסיון נבלם על ידי סיאד קולאשינאץ', ששלח את ההזדמנות לקרן נוספת
בראט ג'ימסיטי ומרקוס תוראם צמודים (IMAGO)בראט ג'ימסיטי ומרקוס תוראם צמודים (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פדריקו דה פנה הוציא את ההתמודדות לדרך! אטאלנטה מארחת את אינטר למשחק שחור-כחול. המארחת תצליח להשיג שלוש נקודות או שהאורחת תשוב לפסגה אחרי הניצחונות של מילאן ונאפולי מוקדם יותר היום?
כריסטיאן קיבו. רוצה לחזור למקום הראשון בסיום המשחק (IMAGO)כריסטיאן קיבו. רוצה לחזור למקום הראשון בסיום המשחק (IMAGO)
רפאלה פלאדינו. מבחן גדול לפניו (IMAGO)רפאלה פלאדינו. מבחן גדול לפניו (IMAGO)
שחקני אינטר מתחממים (IMAGO)שחקני אינטר מתחממים (IMAGO)
אוהדי אטאלנטה הגיעו לתמוך בקבוצתם (IMAGO)אוהדי אטאלנטה הגיעו לתמוך בקבוצתם (IMAGO)
שחקני אינטר בתמונה קבוצתית לפני השריקה (IMAGO)שחקני אינטר בתמונה קבוצתית לפני השריקה (IMAGO)
שחקני אינטר בתמונה קבוצתית לפני השריקה (IMAGO)
שחקני אטאלנטה לפני שריקת הפתיחה (IMAGO)שחקני אטאלנטה לפני שריקת הפתיחה (IMAGO)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



