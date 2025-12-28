מערכת ONE
|
28/12/2025 21:45
לאוטרו מרטינס עובר את מארטן דה רון (IMAGO)
ההתמודדות שנועלת את יום המשחקים במסגרת המחזור ה-17 בליגה האיטלקית משוחקת בשעה זו, כאשר אטאלנטה שנמצאת בכושר מעולה מארחת את אינטר בברגמו ל’דרבי הנראזורי’.
המארחת מגיעה להתמודדות במומנטום מעולה לאחר שהיא ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ה-1:2 על צ’לסי בליגת האלופות. רפאלה פלאדינו וחניכיו רוצים למנף את הפורמה הטובה ולהפתיע גם את השחורים-כחולים ממילאנו.
מנגד, כריסטיאן קיבו ושחקניו באים למשחק החוץ הקשה כשבתחילת המחזור הם היו ממוקמים בפסגת הטבלה ולאחר הניצחונות של מילאן ונאפולי, הם עדיין תלויים בעצמם. האורחת רוצה לשמור על הסטטוס הקיים, עם זאת היא מגיעה לאחר שהודחה בפנדלים על ידי בולוניה, בשלב חצי הגמר של הסופר קאפ האיטלקי.
מחצית שניה
-
'65
- גם רפאלה פלאדינו הגיב בחילוף משלו, כשהכניס את לורנצו ברנסקוני במקום ניקולה זלווסקי
-
'64
- חילוף ראשון בשורות אינטר, כשכריסטיאן קיבו הוציא את מרקוס תוראם והכניס את פרנצ'סקו פיו אספוסיטו למגרש
-
'62
- דה קטלארה הכניס כדור בין כל הגנת אינטר אל סקמאקה, שהצליח לעבור את זומר ולגלגל לרשת, אבל גם הוא, כמו זלווסקי, עמד בנבדל בזמן המסירה ולכן גם הגול הזה נפסל
-
'58
- חילוף שני אצל רפאלה פלאדינו, ששלח למערכה את קמאלדין סולימאנה במקום מריו פשאליץ'
-
'56
- התקפה רודפת התקפה, כששוב היו אלו שחקני אינטר שיצאו למעבר, במהלכו לואיס אנריקה נותר באחד על אחד מול קארנסקי, שקרא את התנועה של הברזילאי והדף בצורה נהדרת את הניסיון שלו. הנראזורי המשיכו לתקוף כשכדור רוחב הגיע אל ניקולו בארלה ששלח פצצה מקרוב החוצה
-
'55
- הפעם הגול של דה קטלארה נפסל בטענה לנבדל! אדרסון שלח כדור עומק אדיר לניקולה זלווסקי, שנותר באחד על אחד מול יאן זומר. אקס אינטר נעצר על ידי השוער המנוסה, שיצא עם ידו על העליונה והדף, אלא שהכדור החוזר הגיע אל אקס היריבה הגדולה, מילאן, שהצליח לשלוח כדור מדויק לפינה הרחוקה. אבל החגיגה הייתה קצרה מדי, שכן השער נפסל בעקבות נבדל של זלווסקי
-
'48
- קרן נוספת של הנראזורי, שהמשיכו מאיפה שעצרו במחצית הראשונה, הוגבהה ומצאה את ראשו של אקנג'י, שנגח החוצה
-
'46
- דוידה זפאקוסטה לא שב עם חבריו מההפסקה אל כר הדשא, כשיונוס מוסא עלה במקומוו
מחצית ראשונה
-
'41
- אחרי דקות שחונות מצד הלה דאה, שארל דה קטלארה הוביל את חבריו למתפרצת, כשהצליח לגבור על שלושה שחקנים, מסר למרכז אל אדרסון, ששלח את הכדור אל ניקולה זאלווסקי. האחרון הגביה כדור יפהפה אל ג'יאנלוקה סקאמקה, שלא תזמן את הניתור ופספס במעט את הנגיחה
-
'36
- תוראם כבר חגג שער ראשון למשחק, אחרי שקיבל מסירה ממרטינס והכניע את קארנסקי, אבל אחרי בדיקת VAR, התגלה כי הקפטן הארגנטינאי נמצא בנבדל בזמן שהגיע אליו הכדור ולכן הגול נפסל
-
'27
- לאוטרו מרטינס הצטרף למכבש של קבוצתו כשהסתובב באמנות על מארטן דה רון, ונותר באחד על אחד מול קארנסקי, אבל בעט כדור חלש שנהדף על ידי השוער
-
'25
- תורו של הקאן צ'להאנולו לבעוט אל עבר השער הגיע, אבל כמו רוב חבריו לקבוצה, גם הוא עדיין לא איפס כוונות ופספס את המסגרת בניסיון מרחוק
-
'23
- הנראזורי מתחממים כשהפעם היה זה תורו של תוראם לבעוט, כשניסה להפתיע ולסובב לרשת של מרקו קארנסקי, שהגיב נהדר להזדמנות הראשונה שנבעטה אליו למסגרת והדף
-
'22
- מרקוס תוראם התמהמה ומסר לא טוב, אבל מארטן דה רון, קפטן היריבה, נחלץ לעזרתו ומסר כדור שהגיע דווקא ללואיס אנריקה. האחרון ניסה לדייק למסגרת אבל שלח את הניסיון החוצה
-
'19
- סיאד קולשינאץ' ספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות אחרי שהכשיל את ניקולו בארלה
-
'17
- הזדמנות ראשונה גם לאטאלנטה, בערך. דוידה זפאקוסטה קיבל כדור באגף הימני של קבוצתו וניסה להגביה לרחבה כדור שהורחק עד לאדרסון, שניסה את מזלו מרחוק, אבל שלח את הכדור הרחק מהשער
-
'8
- הזדמנות ראשונה לאינטר! כדור קרן שהוגבה מרגלי פדריקו דימרקו הגיע בדיוק רב אל מנואל אקנג'י, שבנגיעה ניסה לבעוט כדור שטוח, אבל לרוע מזלו הניסיון נבלם על ידי סיאד קולאשינאץ', ששלח את ההזדמנות לקרן נוספת
-
'1
- השופט פדריקו דה פנה הוציא את ההתמודדות לדרך! אטאלנטה מארחת את אינטר למשחק שחור-כחול. המארחת תצליח להשיג שלוש נקודות או שהאורחת תשוב לפסגה אחרי הניצחונות של מילאן ונאפולי מוקדם יותר היום?