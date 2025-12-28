יום ראשון, 28.12.2025 שעה 12:31
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2717-1917סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2619-2117קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2520-1818אברטון11
2425-2618ברייטון12
2323-2318ניוקאסל13
2223-2617טוטנהאם14
2233-2718בורנמות'15
1931-2417לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

הלחץ של גואהי עלול לטרפד את חתימתו בברצלונה

בלם קריסטל פאלאס רוצה להגדיר את עתידו כבר בחודש הקרוב, והדבר עשוי להוציא את המועדון הקטלוני מהתמונה. יחתום על חוזה מוקדם עם ליברפול בינואר?

מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי, בלם קריסטל פאלאס, היה אחד המועמדים המועדפים על ברצלונה לחיזוק הקבוצה לקראת העונה הבאה. הבלם מצא חן מאוד בעיני הצוות המקצועי, ואף התקיימו פגישות בניסיון לקדם את צירופו. ברצלונה הייתה בעמדה טובה, אך הדחיפות שמפגין השחקן ממוצא חוף השנהב עלולה לסכל את המאמצים, וכל הסימנים מצביעים על כך שהוא יחתום על חוזה מוקדם עם ליברפול החל מ-1 בינואר.

גואהי נחשב לאחד הבלמים המבוקשים ביותר בשוק, בזכות היכולת שהציג בפרמייר ליג בשנים האחרונות, היציאה האיכותית שלו עם הכדור, וגם בשל ההיבט הכלכלי, מאחר שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני. ברצלונה הביעה עניין בו מיד לאחר סגירת חלון ההעברות בקיץ, אך התחרות הייתה גדולה מאוד, ומועדונים כמו ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ובאיירן מינכן קיימו גם הם פגישות עם סביבתו בניסיון לשכנעו.

האופציה של ברצלונה קסמה לגואהי, אך הדרישות הכלכליות שלו והרצון לקבל הצעה סופית כבר בימים הקרובים גורמים לכך שלברצלונה כמעט ואין אפשרות להתחרות. במועדון הקטלוני עדיין לא יודעים מה יהיה תקרת השכר שתעמוד לרשותם בקיץ, ולכן ההצעה נמוכה מזו של מועדונים אחרים. העיתונאי סאשה טאבוליירי מסביר כי גואהי כבר מוכן לקבל החלטה, וכי ברצלונה לא תהיה היעד הסופי שלו.

האפשרות המועדפת על גואהי בשלב זה היא ליברפול, מועדון שכבר היה קרוב לצרף אותו בקיץ האחרון בעסקת העברה. בין המועדונים לא הושגה אז הסכמה, ולכן הוא נשאר בקריסטל פאלאס עד יוני 2026, אז יהפוך לשחקן חופשי. הסבירות שמישהו ישלם עליו כבר בינואר נמוכה מאוד, ולכן המהלך צפוי להידחות לקיץ.

גואהי היה ברשימה הקצרה של דקו לחיזוק הסגל של ברצלונה, יחד עם שחקנים נוספים כמו ניקו שלוטרבק מדורטמונד. העובדה שברצלונה עשויה לצאת כבר בחלון החורף לצרף בלם באופן מיידי יכולה גם היא להשפיע על התכנון לעתיד.

