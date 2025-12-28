יום ראשון, 28.12.2025 שעה 21:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
15929-89511מכבי ראשל"צ
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

מחצית: עירוני ר"ג - הפועל ב"ש 46:47

ליגת ווינר סל, מחזור 11: קרב מרכז טבלה צמוד ורותח בזיסמן. אדם אריאל מוביל את הכתומים מעיר היין, אלבי ואנג'ל מספקים יכולת מצוינת אצל הדרומיים

|
רונאלדו סגו (לילך וויס-רוזנברג)
רונאלדו סגו (לילך וויס-רוזנברג)

רק מפגש אחד במחזור ה-11 של ליגת ווינר סל יפגיש בין שתי קבוצות שניצחו במשחקן הקודם, והוא נערך בשעה זו בזיסמן, שם מארחת מכבי עירוני רמת גן את הפועל באר שבע/דימונה למשחק השני ביניהן העונה באותו אולם, לאחר שבגביע ווינר סל טיילו שם הדרומיים לניצחון חוץ 65:101 בשלב הבתים. 

שתי הקבוצות, שמחזיקות במאזן זהה של 6:4 שלילי, ינסו לרשום לראשונה העונה רצף ניצחונות בליגה ומי שתצליח במשימה תסיים את המחזור בשמינייה המובילה, ותשפר מאוד את סיכוייה להשיג את הכרטיס האחרון לגביע המדינה.
 

שמוליק ברנר ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר שניצחו 71:83 את הפועל גליל עליון, הם מחזיקים במאזן 1:4 בבית וניצחו שם בשני המשחקים האחרונים. החבורה מזיסמן רוצה לחבר לראשונה העונה שני ניצחונות רצופים ולפתוח פער מיריבתה בהתמודדות הנוכחית.   

מנגד, שחקניו של רמי הדר רשמו במחזור הקודם את אחד הניצחונות הגדולים אי פעם בהיסטוריה הקצרה יחסית של המועדון בליגה הבכירה, 75:90 ביתי על הפועל ירושלים, במשחק שבו לא פיגרו בשום שלב ואף הובילו ב־27 הפרש בשיא. 

רבע ראשון: 23:25 להפועל ב”ש/דימונה

חמישייה מכבי עירוני רמת גן: דרו קרופורד, אדם אריאל, רונאלדו סגו, דריון אטקינס, ז’ורדן ניקוליס.

חמישייה הפועל באר שבע/דימונה: קודי דמפס, יואב ויטלם, ברנדון אנג’ל, סי ג’יי אלבי, דמיאן דאן.

האורחים פתחו מצוין עם 3/3 ל-3 תוך דקה וחצי ועלו ליתרון 7, שצומק משלשה של קרופורד בצד השני, אך הדרומיים המשיכו בפתיחה הטובה ושלשה של אלבי קבעה 7:16 אחרי 4 דקות. הדרומיים המשיכו בריצה ועלו ליתרון שיא של 13, שאחרי השלשה השביעית ברבע עמד על 12:25 דרומי. המארחת התאוששה מעט עם 6 רצופות, ששלחו את רמי הדר לפסק זמן מיידי שלא כ”כ עזר, כאשר לאחריו ניקוליס ובני המשיכו בריצה של ראשל”צ והורידו את הפער ל-2 בלבד בתום הרבע.

רבע שני: 46:47 למכבי רמת גן

הכתומים המשיכו ביכולת מסוף הרבע הראשון עם עוד 5 רצופות, שקבעו ריצת 0:16 ונתנו למארחת יתרון ראשון במשחק, הדרומיים התעשתו כששלשה נהדרת של אלבי קבעה שוויון 30. 7 נק’ של אדם אריאל המשיכו ביכולת הטובה של המארחת, כשמנגד שטרית קלע 4 משלו וצימק את הפער ל-5, פחות מ-4 דקות לסיום המחצית, כשלאחר מכן אלבי הורידו את ההפרש ל-2 בלבד. שלשה של אלבי החזירה את היתרון לדרומיים, ואחרי מטווח נקודות בשני הצדדים, אלבי קלע פעמיים מהקו והוריד את ההפרש לנקודה בלבד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */