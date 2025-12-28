יום ראשון, 28.12.2025 שעה 11:49
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

גיל אופק: מגיעים מוכנים ללא קשר לזהות היריבה

מנהל הקבוצה של מכבי חיפה הגיב להגרלה: "כמו שבכר אמר, נותרו 5 גמרים". מנכ"ל רעננה אמר מנגד: "מה שבא ברוך הבא". יו"ר יפו: "נבוא לנתניה להוכיח"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

סיבוב ח’ של גביע המדינה נחתם והיום (ראשון) נערכה הגרלת שמינית הגמר של המפעל. משחקי שמינית הגמר ייערכו בין ה-13 ל-15 בינואר, משחקי רבע הגמר בין ה-3 ל-5 בפברואר ומשחקי חצי גמר ב-3 וב-4 במרץ.

במסגרת ההגרלה, מכבי תל אביב תפגוש את הפועל תל אביב לדרבי ענק על הכרטיס לרבע הגמר. מכבי חיפה זכתה להגרלה נוחה מול הפועל רעננה, ובית”ר ירושלים והפועל באר שבע קיבלו יריבות מליגת העל. נקבעו גם שני מפגשים ישירים בין קבוצות מהלאומית, כך שלפחות שתי קבוצות מהליגה השנייה תהיינה ברבע הגמר.

גיל אופק, מנהל קבוצת מכבי חיפה, הגיב להגרלה: “לכל משחק אנחנו מגיעים הכי מוכנים שאפשר, ללא קשר לזהות היריבה ואפשר היה לראות את זה גם אתמול. כמו שברק בכר אמר, עד הזכייה בגביע מדובר בחמישה גמרים: אתמול עברנו אחד ונעשה את הכול כדי לעבור את כולם”.

ערן אבידור, מנכ”ל הפועל רעננה, אמר מנגד על המפגש מול מכבי חיפה: “מה שבא ברוך הבא”.

ערן כהן אמין, יו”ר מכבי יפו, אמר על ההגרלה מול מכבי נתניה בחוץ: “הגרלה פיקנטית ומאד מעניינת. זכורים לא מעט משחקים גדולים בין הקבוצות מהעבר. נבוא לנתניה להוכיח שיש לנו מה למכור ונקווה להפתיע”.

