כלמוביל תעניק חסות לוועד האולימפי בישראל

כלמוביל, קבוצת הרכב המובילה בישראל, מעניקה חסות במסגרת שיתוף פעולה רב-שנתי לוועד האולימפי בישראל לקראת יציאתם של הספורטאים והמשלחת האולימפית למשחקים האולימפיים בארה"ב, לוס אנג'לס 2028. החיבור בין קבוצת כלמוביל לוועד האולימפי בישראל מבטא אמונה עמוקה בכוחה של מצוינות ישראלית ובחשיבות ההשקעה בערכים כבסיס להישג.

כלמוביל, מחברות הדגל של המשק הישראלי, בוחרת לעמוד לצד הספורט האולימפי מתוך גאווה לאומית ומתוך מחויבות אמיתית לדרך של מקצועיות ללא פשרות, התמדה ואחריות. זהו חיבור בין מי שמובילים תעשייה וחדשנות ישראלית לבין מי שמייצגים את המדינה ברגעים הגדולים ביותר על הבמה העולמית – חיבור שמניח תשתית לדור הבא של הספורטאים והספורטאיות, ומחזק את הרוח הישראלית של עשייה, נחישות ואמונה ביכולת להגיע לפסגה.



הסכם שיתוף הפעולה נחתם היום (ראשון) במשרדי הוועד האולימפי בישראל, במסגרתו מנכ"ל כלמוביל, יניב שיראזי ויו"ר הוועד האולימפי בישראל יעל ארד חתמו את חתימתם על מכסה המנוע של יונדאי איוניק 5, רכב השנה בעולם כבר שנתיים ברציפות אשר קיבל מיתוג מיוחד לרכב של כלמוביל והוועד האולימפי. שיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות לקראת המשחקים ב-LA ויחבר מספר זירות פרסומיות ונוכחות שוטפת בתוכניות העבודה של הקבוצה.

יעל ארד ויניב שיראזי במעמד החתימה (יח"צ)

יניב שיראזי, מנכ"ל כלמוביל מציין כי: “המשלחת האולימפית של ישראל ללוס אנג'לס מסמלת את רוח העשייה, הנחישות, המצוינות והחתירה הבלתי מתפשרת להצלחה של הספורטאים, ערכים המנחים גם אותנו בכלמוביל בכל יום מחדש. שיתוף הפעולה עם הוועד האולימפי הוא עבורנו יותר מרק הבעת תמיכה בספורטאים; זו מחויבות אמיתית להובלה, להשראה ולגאווה ישראלית. אנו גאים ללוות את הספורטאיות והספורטאים בדרכם לפסגת ההישגים העולמית, ומאמינים כי יחד נמשיך לפרוץ גבולות ולהגיע רחוק”.



יו"ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד: “אני מאוד גאה על שיתוף הפעולה החדש עם קבוצת כלמוביל וזו למעשה הפעם הראשונה אי פעם שהוועד האולימפי בישראל מתקשר בקטגוריית הרכב, עם קבוצה המתמחה ביבוא מותגי רכב לישראל. החיבור עם קבוצת כלמוביל, מרגיש לנו כל כך טבעי כי הוא מבוסס על ערכים משותפים של מקצוענות, מצוינות, התמדה ואנושיות”.

יעל ארד ויניב שיראזי במעמד ההסכם (יח"צ)

“בחודשים האחרונים למדנו שמאחורי אימפריית הרכבים המרשימה הזו עומדים אנשים, מנהלות ומנהלים מחויבים, אנשי שירות מקצוענים, בדיוק כמו המאמנים, המנהלות והספורטאיות והספורטאים שלנו. שיתוף הפעולה הזה - שמצטרף לחברות מובילות במשק הישראלי הנותנות אמון בעשיית הוועד האולימפי בישראל בספורטאים האולימפיים – יאפשר לנו להמשיך ולתמוך בתוכניות המקצועיות ובהכנה של ספורטאי ישראל בתהליך השגת הקריטריון למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028, בשיתוף פעולה מלא עם האיגודים האולימפיים ושותפינו לעשיה בספורט הישראלי”.