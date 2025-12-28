לאחר 16 מחזורים, מכבי תל אביב עדיין מושלמת

ברקע סוף שבוע סוער וגשום, המחזור ה-16, שניים לפני סוף הסיבוב הראשון בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2011, החל לו כבר ביום שישי כאשר קריית שמונה ניצחה 0:1 את ראשון לציון. ביום השבת, המוליכה, מכבי תל אביב, לא התקשתה בחדרה וחזרה הביתה עם 0:3. היום (ראשון) ינעל המחזור כאשר הפועל רעננה תארח את מכבי פתח תקווה (פארק צפוני, 15:45).

בין היתר, הפועל כפר סבא רשמה 1:2 מדהים על מכבי חיפה, מכבי נתניה שמרה על המקום בצמרת לאחר 1:4 על בני יהודה ת"א. הפועל באר שבע, מחלקה התחתון של הטבלה, גברה 1:2 על הפועל תל אביב, מ.ס אשדוד שיצאה לעיר הבירה, ניצחה 0:1 את בית"ר ירושלים. מ.כ נווה יוסף נהנתה מ-0:2 על הפועל פתח תקווה והפועל ירושלים לא התקשתה מול בני סכנין וניצחה אותה 0:2.

הפועל חדרה – מכבי תל אביב 3:0

לחבורה של עידן ביטון לקח 30 דקות משחק על מנת להתעורר מול המקומיים, שלא עצרו את המוליכה בדומה ל-15 קבוצות אחרות לפניה. עמית מירלי נהנה מצמד שערים, איתמר בן מאיר השלים את החגיגה. דניאל פרץ, הסקורר של הקבוצה, לא הבקיע הפעם וזו פעם ראשונה העונה שהוא לא כובש במסגרת הליגה. דן יונאי, שוערה של חדרה, פינה את מקומו לראם מסיקה בדקה ה-62 של ההתמודדות.

שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב מוכנים (לילך וויס-רוזנברג)

בית"ר ירושלים – מ.ס אשדוד 1:0

שחקניו של ז'אק צבניה חזרו מעיר הבירה עם שלוש נקודות יקרות בזכות שער בודד של הקפטן אושר אבוטבול, גול שביעי שלו העונה בכל המסגרות. למרות הניצחון החשוב, אשדוד נמנת בין ארבע הקבוצות שהבקיעו העונה הכי מעט שערים, מבין 18 מועדונים. נחמה בעבור אשדוד: ניצחון ליגה ראשון בחוץ מבחינתה.

הפועל באר שבע – הפועל תל אביב 1:2

ניצחון יקר ערך לקבוצה הדרומית תחת הדרכתו של רמי ג'ורנו בניצחונה השני העונה, כאשר צמד הניצחונות בבית. הפעם היא עשתה זאת מול הפועל תל אביב, ממרכז הטבלה. הדרומיים מתרחקים לכדי שלוש נקודות מהמקום האחרון ורק שלוש נקודות מהמקום ה-13, בו נמצאת הפועל ראשון לציון. יהלי ביטון ורביד מנזון כבשו והעניקו את הניצחון. ארבל ארד צימק מהנקודה הלבנה.

הפועל כפר סבא – מכבי חיפה 1:2

שחקני הפועל כפר סבא נערים ג' (באדיבות המועדון)

הירוקים מהשרון בשישייה הראשונה, חמש נקודות מהירוקים מהכרמל, אותם ניצחו. כל ההפסדים של מכבי חיפה העונה (ארבעה במספר) היו במשחקי החוץ. ניב סארוגטי, הקפטן ועידו דניאלי הבקיעו למקומיים, שאן תלש המחליף צימק את התוצאה בתוספת הזמן של המחצית השנייה.

מכבי נתניה – בני יהודה ת"א 1:4

היהלומים של בן לוי שומרים על המקום השני בטבלה, כששמונה נקודות מפרידות בינה לבין המוליכה המושלמת, מכבי תל אביב, לה מאזן מושלם ו-48 נקודות. נתניה, אגב, מושלמת במשחקי הבית שלה (תשעה ניצחונות). הכתומים משכונת התקווה נשארים בחלקה התחתון של הטבלה, שם נמצאות גם הפועל חדרה, הפועל באר שבע ובני סכנין. איתי מטיאס, ליעד שרם, רביד שני ומוחמד מנסור הקביעו ליהלומים, ישי גניש צימק ל-3:1.

שחקני מכבי נתניה נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.כ נווה יוסף – הפועל פתח תקווה 0:2

שחקניו של עמית פרץ ידעו לשמור על מלוא הנקודות בבית, מול הכחולים, להם מוניטין של שנים בליגות הבכירות. מה גם שמחליפה של פתח תקווה, ליאב אלבז, ראה כרטיס אדום בדקה ה-87. דניאל חלבי, עם צמד, העניק את הניצחון לנווה יוסף, שמוכיחה שגם היא ראויה לליגה של הגדולות ביותר. שער שישי העונה מבחינתו ושלישי בשבעה ימים.

בני סכנין – הפועל ירושלים 2:0

ההפסד ה-11 של בני סכנין בליגה, כמות ההפסדים הגבוהה לקבוצה עד כה העונה. הירושלמים הצליחו לשמור על רשת נקייה, נוכח כך ש-22 מתוך 33 שעריה העונה הובקעו כנגדה במשחקי החוץ. אוהד זיו (פנדל) ועידו קסוטו, הקפטן, קבעו את תוצאת המשחק. נוכח הניצחון השישי העונה בליגה, הפועל ירושלים חולקת את המקום התשיעי עם מ.ס אשדוד, כשלשתיהן 20 נקודות.

הפועל קריית שמונה – הפועל ראשון לציון 0:1

שחקני הפועל קריית שמונה נערים ג' (באדיבות המועדון)

ניצחון ליגה ביתי ראשון העונה לקבוצה הצפונית וזאת עוד בתשעה שחקנים, לאחר הוצאתם משדה המשחק של אורי אהד (52') ואמרי עזרן (59'). שער בודד של ניריה שדה בדקה ה-54 (שער ראשון העונה מבחינתו), קבע את תוצאת המשחק מול החבורה של אסף אסולין, שלא היו במיטבם. ראשון לציון בהפסדה התשיעי העונה בליגה, כשלחובתה 40 שערים, הנתון הגבוה והגרוע בליגה.