יום ראשון, 28.12.2025 שעה 12:30
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

"הסיכוי שדניאל פרץ יעזוב את המבורג: 20 אחוז"

הישראלי הביע לאחרונה חוסר שביעות רצון ממצבו בקבוצה שאליה הוא מושאל, אך בתקשורת הגרמנית מעריכים: "לא ברור איך באיירן מינכן רואה את הסיטואציה"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

בתקשורת הגרמנית מצננים את השמועות סביב עתידו של דניאל פרץ בהמבורג, ומעריכים כי הסיכוי שהשוער הישראלי יעזוב את הקבוצה כבר בחלון ההעברות של ינואר נמוך ממה שחושבים, ככה לפי ‘Tag24’ המקומי.

בדוח שפורסם הבוקר בחן האתר את מצבת השחקנים שמעמדם בסגל אינו יציב ואת ההיתכנות למעבר שלהם עם פתיחת חלון ההעברות הקרוב. למרות חוסר שביעות הרצון שפרץ עצמו הביע לאחרונה, ב-Tag24 סבורים כי שינוי מיידי אינו תרחיש סביר. כזכור, השוער סיפר כי בקיץ, גם הוא וגם באיירן מינכן קיבלו מהנהלת המבורג מסר שלפיו הוא מיועד להיות השוער הבכיר, אך בפועל מצא את עצמו מחוץ למאבק על המקום הראשון.

על רקע המצב, עלו בתקופה האחרונה לא מעט דיווחים על אפשרות לקיצור תקופת ההשאלה, שאמורה להסתיים בתום העונה, ויציאה להשאלה נוספת מבאיירן מינכן. בין הקבוצות שהוזכרו כיעד פוטנציאלי נמנו סאות'המפטון וברסט, אולם לפי ההערכה בגרמניה, בשלב זה מדובר יותר בדיבורים מאשר במהלך שעומד להתממש.

“דניאל פרץ (25) הגיע בקיץ להמבורג בהשאלה מבאיירן מינכן במטרה לצבור דקות משחק וניסיון. עם זאת, השוער הישראלי הפסיד במאבק על אפודת השוער הראשון ורשם רק שתי הופעות במסגרת הגביע הגרמני. סיום מוקדם של ההשאלה הוא אפשרות שעומדת על הפרק, אף שבהמבורג כמובן אין לכך עניין רב. בשלב זה לא ברור כיצד באיירן מינכן רואה את הסיטואציה. הסתברות למעבר: 20 אחוז”, כך ניתחו בתקשורת הגרמנית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */