"הסיכוי שדניאל פרץ יעזוב את המבורג: 20 אחוז"

בתקשורת הגרמנית מצננים את השמועות סביב עתידו של דניאל פרץ בהמבורג, ומעריכים כי הסיכוי שהשוער הישראלי יעזוב את הקבוצה כבר בחלון ההעברות של ינואר נמוך ממה שחושבים, ככה לפי ‘Tag24’ המקומי.

בדוח שפורסם הבוקר בחן האתר את מצבת השחקנים שמעמדם בסגל אינו יציב ואת ההיתכנות למעבר שלהם עם פתיחת חלון ההעברות הקרוב. למרות חוסר שביעות הרצון שפרץ עצמו הביע לאחרונה, ב-Tag24 סבורים כי שינוי מיידי אינו תרחיש סביר. כזכור, השוער סיפר כי בקיץ, גם הוא וגם באיירן מינכן קיבלו מהנהלת המבורג מסר שלפיו הוא מיועד להיות השוער הבכיר, אך בפועל מצא את עצמו מחוץ למאבק על המקום הראשון.

על רקע המצב, עלו בתקופה האחרונה לא מעט דיווחים על אפשרות לקיצור תקופת ההשאלה, שאמורה להסתיים בתום העונה, ויציאה להשאלה נוספת מבאיירן מינכן. בין הקבוצות שהוזכרו כיעד פוטנציאלי נמנו סאות'המפטון וברסט, אולם לפי ההערכה בגרמניה, בשלב זה מדובר יותר בדיבורים מאשר במהלך שעומד להתממש.

“דניאל פרץ (25) הגיע בקיץ להמבורג בהשאלה מבאיירן מינכן במטרה לצבור דקות משחק וניסיון. עם זאת, השוער הישראלי הפסיד במאבק על אפודת השוער הראשון ורשם רק שתי הופעות במסגרת הגביע הגרמני. סיום מוקדם של ההשאלה הוא אפשרות שעומדת על הפרק, אף שבהמבורג כמובן אין לכך עניין רב. בשלב זה לא ברור כיצד באיירן מינכן רואה את הסיטואציה. הסתברות למעבר: 20 אחוז”, כך ניתחו בתקשורת הגרמנית.