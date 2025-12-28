שתיים רבות, השלישית לוקחת: בית"ר נהריה בטופ

רגע לפני שסוגרים את הסיבוב הראשון בליגה ב', התקיים לו המחזור ה-14 במחוזות צפון ודרום בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי. בדרום א', הפועל 'בני רגב' לוד טיילה מול בית"ר כפר סבא ושמרה על המקום הראשון. בדרום ב', מ.כ. שדרות הביסה 0:5 את מכבי שעריים. בצפון א', בית"ר נהריה ראשונה בטבלה ובצפון ב', הפועל דליית אל כרמל ממשיכה להפתיע את כולם.

| ליגה ב' דרום א'

המוליכה: הפועל 'בני רגב' לוד, כשלרשותה 34 נקודות, יחד עם 11 ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים. ברקע הדיבורים על כן משלמים, לא משלמים, רגב הוכיח כי דיבורים כמו חול ומציאות אחרת לחלוטין. עם סגל חזק ואיכותי יצאה הקבוצה לאצטדיון לויטה, שם ניצחה 0:2 את בית"ר כפר סבא משערים של שלום אדרי וגל אסולין.

עמישב פתח תקווה ממשיכה לדגדג בעורף של לוד, לאחר 0:6 על הכח רמת גן, משערים של רום סרוסי (צמד), רוי בקר (צמד), אור הרשקוביץ ועילאי אסרף. קריית אונו נהנתה מ-0:2 על בית"ר תל אביב חולון, משערים של אבישי שחם ודין קורס. 3:3 דרמטי בין הוד השרון לבית דגן. יואב לוי, אופיר צוויקל ותומר ללוש הבקיעו לשרון, עומרי פרל, נוריאל בוזגלו ואריאל ארז (עצמי) לבית דגן.

בית"ר פתח תקווה ומכבי ע. כפר יונה נפרדו ב-0:0. גם המשחק של א.ס לזרוס חולון והפועל כפר קאסם היה בדרך ל-0:0, אלא ששחקן כפר קאסם פגע בקוון המשחק, מה שהוביל השופט לשרוק לסיום מוקדם מהצפוי. הערב (ראשון) בני ג'לג'וליה תארח את בית"ר רמת גן (21:30) ובשלישי יינעל המחזור כשמ.ס. בני יפו אורתודוכסים תפגוש את הפועל מחנה יהודה (20:30).

הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)

| ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ. שדרות, כשלרשותה 34 נקודות, הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה, זאת לאחר שרשמה 0:5 על מכבי שעריים האומללה, מי שספגה כבר 14 הפסדים רצופים ועמוק במקום האחרון עם אפס נקודות, שער זכות אחד בלבד ו-89 שערי חובה. יגיל אוחנה, גל אביב, אושר דהן, דביר נסימי ודניאל איבגי קבעו תוצאת המשחק.

בני אילת חזרה לחייך, אחרי שניצחה 1:2 את הפועל שגב שלום, משערים של אחמד כריים ואיליי אלימלך. אחמד אבו בלאל איזן זמנית. מ.ס. שיכון המזרח, יחד עם דורון ממן, רשמו 0:2 על מ.ס. רמלה, משערים של יוסי סלליך ושגיא יעיש. איחוד צעירי אבו גוש רשמו 0:2 על בית"ר ע. קריית גת, שנותרה ב-10 שחקנים. פאדי ג'בר ומוחמד אבו קלבין סגרו עניין. אוראל דהן ראה אדום.

מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

מ.כ. ערד רשמה 1:4 במשחק מלא באמוציות מול הפועל ירוחם. דוד כהן רשם 0:1 למקומיים, ירין קרייף איזן ונתנאל אסקיאס החזיר את היתרון לערד והוריד הקבוצות לחדרי ההלבשה ב-1:2 לערד. במחצית השנייה, דוד כהן, שסגר צמד ואיאד אל אעסם קבעו את תוצאת המשחק, 1:4 לערד. שי ביטון מירוחם ואביתר ביטון מערד ראו כרטיסים אדומים לאחר הדקה ה-90.

הפועל אשקלון, שיצאה לנתיבות, לא התקשתה במיוחד ורשמה 1:6, משערים של רועי אללוף (רביעייה) ואביאל אפנג'ר (צמד). שלו אברהם צימק התוצאה. אשקלון לוהטת מאז הגיח אסי ברוכיאן לקווים. עירוני בית שמש הביסה 0:4 את הפועל אשדוד, משערים של נסים בן רוזליו (צמד) וטל איילה (צמד).

משחק משוגע בין מכבי באר שבע למכבי באר יעקב, משחק שהסתיים ב-4:4. שתי הקבוצות נשארות במקומן. באר יעקב מעל הקו האדום, באר שבע מתחתיו, כשהפער ביניהן נקודה אחת בלבד. עמית בנחמו (צמד), אביב קיסוס ורועי גרין הבקיעו לאורחים, עומר זוהר, ליאם חזיזה, ירין חיון והראל אזולאי (בדקה ה-90) הבקיעו למקומיים.

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)

| ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, שניצחה לא פחות מ-0:10 את מ.ס. צעירי כפר מנדא, שנשארת לה מתחת לקו האדום. נוכח התוצאה, לנהריה כבר 35 נקודות, שתי נקודות יותר מעין מאהל, שהפסידה לראשונה העונה. יעקוב אלפסי, אליאור סיידר ועומר אלעאל התכבדו בצמד כ"א, עילאי שושן, קוין ריינשטיין ואדיר אסולין השלימו. אנס חלאליה, הקפטן מן העבר השני, כבש שער עצמי אומלל.

בעין מאהל נערך מפגש בין המקום המקום הראשון (לשעבר) למקום השלישי, כשהפועל בני עין מאהל פגשו את מכבי בני ג'דיידה מכר. בסיום, 2:3 לג'דיידה, משער של עבדאללה חולי בדקה ה-90. אמיר סואן קבע 0:1 לג'דיידה, אמיר טרביה ואמיר עבאס הפכו ל-1:2 למקומיים. בדקה ה-80 מחמד קדורה הישווה ל-2:2 ומשם, כאמור, היסטוריה והפסד ליגה ראשון לעין מאהל.

מכבי בני אבו סנאן ניצחה 0:3 את מכבי איחוד בני אבטין, משערים של מוחמד נג'מי (צמד) ועמראן בריק. הפועל בני ג'דיידה מכר עם 1:2 על הפועל איחוד בני סמיע, משערים של עבדאללה עמאש ומוסא עבד אל עאל. מוחמד חמודי חליחל הבקיע ראשון מן העבר השני. הפועל דיר חנא הסתפקה ב-0:1 על מ.כ. אחווה כפר מנדא, משער בבעיטת עונשין בדקה ה-16, מרגלו של מופלח עזאם.

מ.כ. שפרעם ומ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל נפרדו ב-2:2, כאשר כל השערים נכבשו במחצית הראשונה. שאדי אבו שבלי ועידן בנימין קבעו 0:2 לממב"ע, מואמן קדרי וראגב חליל הישוו. מכבי אחווה שעב והפועל בני בענה נפרדו ב-2:2. מוחמד אבו אל היג'א וסנד בדארנה הבקיעו לשעב, עלי אבו ריא ובשאר ח'ליל הבקיעו לבענה.

הפועל כאוכב רשמה 2:3 דרמטי על בני מג'אר, זאת בדקה ה-92 עם שער מהנקודה הלבנה מרגלו של זין אל דין שלאעטה, לעבר השער של שאדי מיעארי. כאוכב עם ניצחון חשוב, אותה מוביל חוסאם אבו סאלח, המאמן גם את קבוצת נערים ג' של בני סכנין. נג'ואן אבראהים ובאסל בדארנה הוסיפו לכאוכב. מוחמד בדארנה ואור בן סימון צימקו מן העבר השני.

| ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל דליית אל כרמל, הקבוצה הדרוזית, לה 36 נקודות, ארבע נקודות יותר מהפועל איחוד בני ג'ת ומ.ס. טירת הכרמל. מ.ס. צעירי חיפה, מהצמרת הגבוהה, אירחה את דליית אל כרמל, במשחק די שוויוני, אלא שבדקה ה-17 קיבלה דליית אל כרמל בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אליה ניגד חסיב אבו רוקון, שקבע את תוצאת המשחק, 0:1 למוליכה. אדהם מלאק, מדלייה, ראה אדום.

הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)

הפועל איחוד בני ג'ת ומ.ס. טירת הכרמל, הרודפות אחר הפועל דליית אל כרמל, איבדו נקודות והתרחקו לכדי ארבע נקודות מהמקום הראשון. ג'ת סיימה ב-0:0 מול מ.ס. נתניה, בעוד הקבוצה של עמאר מואסי, איחוד בני באקה, רשמה 1:2 על טירת הכרמל, בזכות שער בדקה ה-98 של אור אליהו (שסגר צמד). נאור עבודי השווה זמנית.

מ.כ. אור עקיבא רשמה 0:2 על צעירי כפר כנא, משערים של עדן דהן וערן לוי, שנכנס כמחליף בדקה ה-60. מ.כ. צופי חיפה והפועל רמות מנשה מגידו סיימו ב-0:0. מ.ס. כדורגל משהד הסתפקה ב-0:1 על מ.כ. כבביר, משער של לואי כריים. הפועל בני ערערה עארה נהנתה מ-0:3 על מכבי אחי איכסאל, משערים של אליאור דסטה, ראם ג'והג'אה ומוחמד מחאג'נה.

מ.כ. אור עקיבא עם ערן לוי (אגף הספורט - אור עקיבא)

בית"ר חיפה, שיצאה ליפיע, ניצחה 1:4 את הפועל המקומית, למרות שנקלעה לפיגור מהיר בדקה השמינית, כאשר עותמאן חוסיין, בשערו השני בסך הכל העונה, קבע 0:1.

בית'ר חיפה (באדיבות המועדון)

מוחמד כבהה הישווה התוצאה בדקה ה-23 ואליהו דרעי הפך את התוצאה וקבע 1:2 לזכות בית"ר חיפה, תוצאה שנשמרה עד תום המחצית הראשונה. בחצי השני, מוחמד כבהה (פעם נוספת) והיתם מחאג'נה הוסיפו.