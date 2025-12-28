יום ראשון, 28.12.2025 שעה 10:49
81%3059-324227דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
65%2853-306326בוסטון סלטיקס
60%2870-293525פילדלפיה 76'
52%3079-307427טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
20%3129-284825וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
58%2954-301726פיניקס סאנס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
44%3135-310127ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
37%3249-316227פורטלנד בלייזרס
30%3285-304327סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס
27%2961-286126לוס אנג'לס קליפרס

העונש האפשרי וההסבר המוזר לקטטה ב-NBA

בארה"ב מגיבים לתגרה בין אלברדו לוויליאמס, מאמן פיניקס מצביע על חוסר שינה כגורם מרכזי והשניים עלולים לספוג קנסות כבדים ואף השעיה קצרה מהליגה

התגרה ב-NBA (רויטרס)
התגרה ב-NBA (רויטרס)

האירוע החריג בין חוזה אלברדו למארק וויליאמס כבר מאחוריהם, אבל ההשלכות שלו ממשיכות להדהד בליגה ובתקשורת האמריקאית. מעבר להרחקה המיידית של השניים במהלך המשחק, ב-NBA כבר מאותתים כי הסיפור רחוק מסיום, והעונשים הרשמיים צפויים להיקבע בימים הקרובים, כשבארצות הברית מעריכים קנסות כבדים ואף אפשרות להשעיה קצרה, בהתאם למדיניות הקשוחה של הליגה בכל הקשור לאלימות פיזית על הפרקט.

מאמן פיניקס, ג’ורדן אוט, ניסה להרגיע את הרוחות לאחר המשחק והציג את הדברים כחלק מהקשר רחב יותר. לדבריו, מדובר בשילוב של תחרותיות גבוהה ועייפות שנובעת מרצף משחקים צפוף. “זה הלילה השני ברציפות, חוסר שינה ודקות אינטנסיביות, ובמצבים כאלה דברים נוטים להתלקח”, אמר, והוסיף כי טרם הספיק לצפות באירוע מחדש. גם בצד של ניו אורלינס לא מיהרו להיכנס לפרטים, ושני השחקנים עצמם לא הועמדו לרשות התקשורת.

שחקני פיניקס הדגישו כי מבחינתם הפוקוס נשאר מקצועי. רויס אוניל תיאר את המשחק כולו כמאבק פיזי ואינטנסיבי, כזה שדרש תרומה מכולם, ולא ראה בתקרית נקודת מפנה אלא עוד ביטוי לאווירה הלוחמנית שאפיינה את המפגשים בין הקבוצות. הניצחון עצמו, לדבריו, הושג בזכות מאמץ קבוצתי ולא בגלל מה שקרה באמצע הרבע השלישי.

חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)

ברחבי הליגה ובתקשורת הארצית, הטון היה חריף יותר. פרשנים הזכירו כי ה-NBA כמעט ואינה מגלה סובלנות לקטטות מהסוג הזה, והעריכו ששני השחקנים “ישלמו מחיר” גם אם איש מהם לא נפגע באופן חמור. בשידור עצמו נשמעו קולות שקראו להעריך את העובדה שהאירוע לא התרחב לשחקנים נוספים, דבר שהיה עלול להחמיר משמעותית את העונשים.

מי שקיבל רוח גבית דווקא היה אלברדו, עם מסר פומבי של תמיכה משחקן ניו אורלינס לשעבר נאג’י מארשל, שכתב כי אין לו מה לדאוג וכי הוא מכיר היטב את האופי הלוחמני שלו. מנגד, פרשנויות אחרות הדגישו כי גם שחקנים שמזוהים כפרובוקטורים סדרתיים על המגרש לא תמיד מצפים שהעימות יגלוש לאגרופים, וציינו כי ההפתעה ניכרה גם על פניהם של חלק מחבריו לקבוצה.

חוזה אלברדו מאגרף את מארק וויליאמס (רויטרס)חוזה אלברדו מאגרף את מארק וויליאמס (רויטרס)

כעת, המוקד עובר מהפרקט אל משרדי הליגה. ההכרעה של ה-NBA צפויה לשמש מסר ברור לשחקנים, במיוחד בעומס המשחקים של התקופה הזו, לפיו תחרותיות ואגרסיביות הן חלק מהמשחק, אך חציית הקו תיענה ביד קשה. עבור אלברדו וויליאמס, זה כבר פחות עניין של מה שקרה, ויותר של איך זה ישפיע על המשך העונה שלהם.

