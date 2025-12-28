ניצחון שלישי ברצף למכבי ראשל"צ, הפעם בגליל

המחזור ה-11 של ליגת ווינר סל נמשך הערב (ראשון), כשמכבי ראשון לציון גברה 64:88 על הפועל גליל עליון בכפר בלום. מתחילת המשחק הייתה רק קבוצה אחת על המגרש, החבורה של גיא קפלן עלתה ל-20 הפרש כבר ברבע השני ושמרה על מרחק מיריבתה עד לסיום. מנגד, המארחת לא הצליחה לקלוע באף מחצית יותר מ-30 נקודות.

הקבוצה מעיר היין רשמה את הניצחון השלישי ברצף, הישג שלא הצליחה להשיג מאז 2020/21, יתרה מכך מאז מינוי קפלן היא לא הפסידה. כאמור, הכתומים היו הרבה יותר טובים מיריבתם לכל אורך המשחק, ומאז שהיו בפיגור 4:0 הם הוליכו לכל אורך ההתמודדות.

מן העבר השני, החבורה של גוני יזרעאלי בבעיה. מעבר לזריקות מחוץ לקשת שלא נכנסו לה, 3 מ-23 מהטווח הזה, היא נשברה בקלות מידי בביתה, יותר מידי ויכוחים עם השופט ועבירות בלתי ספורטיביות. הצפוניים חייבים לשנות משהו כדי לעצור את הרצף השלילי שלהם שכרגע עומד על שבעה הפסדים.

צפו: ראשון לציון מביסה את גליל עליון בחוץ

קלעו להפועל גליל עליון: די ג’יי קנדי וטוני דגלאס 13 נקודות כ”א, שחר עמיר 9, נועם אביבי 8, יהל מלמד 6, יובל שניידרמן 5, רז אדם וסיריל לנג’יוויין 4 כ”א ויואב אלמישלי עם 2 נקודות.

קלעו למכבי ראשון לציון: קווה גרנט קלע 22 נקודות והוסיף 6 אסיסטים, מרכוס וויליאמס 14, ג’יי ג’יי קפלן 13 ו-9 ריבאונדים, די ג’יי ברנס ואמין סטיבנס 11 כ”א, ג’וש פרוינד 9, קאליל אמאד 7 וליאור ברמן עם נקודה אחת.

רבע ראשון: 11:17 למכבי ראשון לציון

החמישייה של הפועל גליל עליון: סיריל לנג’יוויין, יהל מלמד, די ג’יי קנדי, טוני דאגלס, יובל שניידרמן.

החמישיייה של מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס.

# 10:00-5:00: המארחת פתחה טוב יותר עם ארבע נקודות רצופות, לקבוצה מעיר היין לקח שתי דקות כדי לעלות על הלוח כשברנס קלע מתוך הצבע. משם האורחת הפכה את התוצאה עם שבע נקודות ברצף, עד שיובל שניידרמן עצר את הריצה עם שתי נקודות משלו. שתי הקבוצות מסתמכות בפתיחה על מהלכים אישיים ואחרי חמש דקות של משחק אף אחת מהקבוצות לא מסרה אסיסט אחד.

# 5:00-0:00: הקבוצה של גיא קפלן לקחה פיקוד על המשחק ועם ריצת 4:17, בהובלת גרנט וברנס, היא הגיעה ליתרון שבע. לקראת סוף הרבע טוני דאגלס קלע את השלשה הראשונה הערב עבור המארחת אחרי שש החטאות וקבע את תוצאת הרבע על 11:17 למכבי ראשון לציון.

רבע שני: 28:44 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: הקבוצה מהמקום ה-13 לא וויתרה. את הרבע השני פתחה טוב יותר, ועם ריצת 2:9 המשחק חזר להיות צמוד, גרנט הרגיע את הספסל של קפלן עם חמש נקודות רצופות ושלשה של וויליאמס העלתה את האורחת ליתרון דו ספרתי לראשונה הערב, והכריחה את גוני יזרעאלי לקחת פסק זמן.

# 5:00-0:00: עבירה בלתי ספורטיבית של קנדי, כשהכדור בכלל לא היה במגרש, הוכיחה את חוסר השקט שסורר בגליל עליון. את וויליאמס וגרנט זה לא עניין, השניים קלעו סלים קלים מאיבודים של האורחת והיתרון הגיע לשיא של 18 נקודות. הקבוצה של יזרעאלי התעוררה לקראת המחצית וצימקה את ההפרש ל-13, אבל שלשה נוספת של וויליאמס קבעה את תוצאת המחצית על 28:44 למכבי ראשון לציון.

רבע שלישי: 49:66 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: המחצית השנייה התחילה בדיוק כמו שהסתיימה הראשונה, קווה גרנט היה בלתי עציר והעלה את קבוצתו ל-20 הפרש. מנגד, האורחת המשיכה להחטיא מחוץ לקשת והגיעה ל-1 מ-13 לשלוש באמצע הרבע. למרות התעוררות של גל אדם אצל הצפוניים האורחת הצליחה לשמור על היתרון הגבוה ו-15 דקות לסיום המשחק זה 20 הפרש לקבוצה של קפלן.

# 5:00-0:00: הקבוצה מעיר היין הורידה רגל מהגז ואיפשרה למארחת לצמק ל-14 הפרש, אבל אז קאליל אחמד ואמין סטיבנס התעוררו והוציאו את האוויר מהצפוניים. סל לקראת סיום הרבע של נועם אביבי קבע את התוצאה על 49:66 למכבי ראשון לציון, 10 דקות לסיום המשחק.

רבע רביעי: 64:88 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: החניכים של גוני יזרעאלי פשוט לא הצליחו להוות יריב לקבוצה מעיר היין, כל סל נענה בנקודות קלות בצד השני, והפרצופים על ספסל המארחת פשוט נראו כאילו הקבוצה רק חיכתה שהמשחק יסתיים.

# 5:00-0:00: כמו תחילת הרבע הרביעי גם הסיום היה גארבג’טיים מתמשך, האורחת כבר עלתה ליתרון 26. בסיום המשחק היא הסתפקה “רק” ב-24 הפרש, כשתוצאת הסיום הייתה 64:88 למכבי ראשון לציון.