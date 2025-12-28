יום ראשון, 28.12.2025 שעה 10:49
ספורט אחר

הוועד הפראלימפי במיזם חדש - 'זהב של לוחמים'

מורן סמואל שזכתה במדליית הזהב במשחקי פאריס 2024, מובילה פרויקט לאיתור פצועי מלחמת חרבות ברזל והכשרתם להיות האלופים הפראלימפים הבאים של ישראל

|
מורן סמואל (שחר גרוס)
מורן סמואל (שחר גרוס)

הוועד הפראלימפי הישראלי יצא במיזם ייחודי - 'זהב של לוחמים' - לאיתור פצועי מלחמה והכשרתם להיות האלופים והאלופות הפראלימפים הבאים של ישראל. ימי איתור לפרויקט מתקיימים בבתי הלוחם ומתמקדים בחיילים וחיילות שנפצעו מאז השבעה באוקטובר ויש להם שאיפות להיכנס לספורט תחרותי בענף אישי, כאלה שרוצים לזכות בחוויה בלתי נשכחת ואולי גם לזכות במדליה פראלימפית.

צוות מקצועי מגיע לימי האיתור ומקיים מבחנים ומבדקים לחיילים המשוקמים, מתוכם  יבחרו ספורטאיות וספורטאים בעלי פוטנציאל משמעותי. הספורטאים שיבחרו יקבלו את כל התנאים, כולל מעטפת רפואית ומקצועית הדוקה, אימונים בארץ ובחו"ל ותחרויות בינלאומיות, על מנת לנסות להשיג את הכמעט בלתי אפשרי, את הקריטריון ללוס אנג'לס 2028. כל שאר המשתתפים יקבלו המלצות וניתוב לענפים מתאימים.

את הפרויקט מובילה מורן סמואל, זוכת מדליית הזהב בחתירה בפאריס 2024, שפרשה מפעילות תחרותית מיד אחרי המשחקים. שותפים לפרויקט בתי הלוחם בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע ובית ההשקעות אלטשולר שחם. יום האיתור הקרוב יתקיים ביום חמישי, ה-8.1 בבית הלוחם ירושלים, החל מהשעה 9:00 ועד 13:00.

