יום ראשון, 28.12.2025 שעה 10:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

שרף סיים את דרכו כמאמן נס ציונה, טפירו יחליפו

אחרי ההפסד להפועל העמק, המאמן סיים את תפקידו, אך יישאר במועדון כיועץ לפעילות הכדורסל. מי ששימש עד כה כמנהל המקצועי של המועדון יירד לקווים

|
מאיר טפירו (רועי כפיר)
מאיר טפירו (רועי כפיר)

אחרי שרשמה עוד הפסד ביום שישי, הפעם בחוץ מול הפועל העמק, עירוני נס ציונה הודיעה על שינוי כשעמית שרף סיים את דרכו כמאמן הקבוצה, אך יישאר במועדון כיועץ לפעילות הכדורסל. מי שימונה במקומו למאמן הקבוצה הוא מי ששימש עד כה כמנהל המקצועי של המועדון, מאיר טפירו.

בהודעה הרשמית של נס ציונה נכתב: “מועדון הכדורסל עירוני ‘חי מוטורס’ נס ציונה מודיע כי בהחלטה משותפת של הנהלת המועדון והמאמן עמית שרף, סוכם על סיום תפקידו של עמית כמאמן הראשי של הקבוצה. עמית ימשיך להיות חלק מהמועדון וישמש מעתה כיועץ לפעילות הכדורסל.

“המועדון מודה לעמית על תרומתו הרבה, המקצועיות והמסירות שהפגין כמאמן הקבוצה בשנה וחצי האחרונות, ומאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש. מאיר טפירו, ששימש עד כה כמנהל המקצועי של המועדון, ימונה למאמן הראשי של הקבוצה, כאשר צוות האימון הנוכחי יעמוד לרשותו”.

עמית שרף (רועי כפיר)עמית שרף (רועי כפיר)

יו"ר המועדון, גיא גולדברג: "אנחנו רוצים להודות לעמית על השנה וחצי האחרונות בהן שימש כמאמן הקבוצה. עמית הוא אדם נהדר ואיש מקצוע מוערך, ותמיד יהיה חלק מהמשפחה הכתומה. אני מאחל למאיר טפירו הצלחה רבה בתפקידו החדש כמאמן הקבוצה".

