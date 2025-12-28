ענק: דרבי בין מכבי להפועל ת"א בשמינית הגמר

סיבוב ח’ של גביע המדינה נחתם והיום (ראשון) נערכה הגרלת שמינית הגמר של המפעל. לראשונה מזה שנים, 16 הקבוצות שיתחרו בשלב הנוכחי הן כולן משתי הליגות הבכירות. משחקי שמינית הגמר ייערכו בין ה-13 ל-15 בינואר, משחקי רבע הגמר בין ה-3 ל-5 בפברואר ומשחקי חצי גמר ב-3 וב-4 במרץ.

במסגרת ההגרלה, מכבי תל אביב תפגוש את הפועל תל אביב לדרבי ענק על הכרטיס לרבע הגמר. מכבי חיפה זכתה להגרלה נוחה מול הפועל רעננה, ובית”ר ירושלים והפועל באר שבע קיבלו יריבות מליגת העל. נקבעו גם שני מפגשים ישירים בין קבוצות מהלאומית, כך שלפחות שתי קבוצות מהליגה השנייה תהיינה ברבע הגמר.

משחקי שמינית גמר גביע המדינה:

הפועל רעננה – מכבי חיפה

מכבי נתניה – מכבי יפו

הפועל תל אביב – מכבי תל אביב

בני יהודה – מכבי הרצליה

הפועל באר שבע – הפועל ירושלים

עירוני קריית שמונה – בית”ר ירושלים

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר סבא

הפועל פתח תקווה – מכבי בני ריינה