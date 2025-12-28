יום שלישי, 30.12.2025 שעה 14:42

כריסטופר אנקונקו חוגג עם הבלון ועם שחקני מילאן (IMAGO)

מפריח הבלונים: צמד לאנקונקו ב-0:3 של מילאן

החלוץ הצרפתי כבש שני שערים ראשונים בסרייה א' והוביל את הרוסונרי לניצחון גדול על ורונה שהעלה אותה זמנית לפסגה. פוליסיק כבש ראשון בדקה ה-45+1

מערכת ONE | 28/12/2025 13:30
יום ראשון, 28/12/2025, 13:30אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 17
ורונה
הסתיים
3 0
שופט: מיקל פאברי
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
3614-3516אינטר1
3513-2716מילאן2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
כריסטופר אנקונקו, ציון: 8
כבש צמד וסחט פנדל שעזר להכריע את ההתמודדות
השחקן המאכזב
ויקטור נלסון, ציון: 3
גרם לפנדל והתקשה להתמודד עם שחקני ההתקפה של מילאן
הרכבים וציונים
 
 

לאחר שיובנטוס וקומו ניצחו אתמול (שבת), המחזור ה-17 בסרייה א’ המשיך היום (ראשון) עם מילאן שצברה שלוש נקודות, כשהיא גברה 0:3 על ורונה בסן סירו וטיפסה זמנית אל פסגת הליגה האיטלקית, לפחות עד שאינטר תשחק מול אטאלנטה.

במחצית הראשונה שתי הקבוצות התקשו להגיע למצבים כשהבעיטה הראשונה שהלכה למסגרת, הגיעה רק בדקה ה-45+1, לאחר כדור קרן של לוקה מודריץ’ שהגיעה לראשו של אדריאן ראביו ומשם לכריסטיאן פוליסיק שדחק מקרוב לרשת. אלא שאז הגיע המופע של מפריח הבלונים הצרפתי, שדאג שהרוסונרי יעלו לפסגה עם צמד ראשון בליגה האיטלקית.

תחילה בדקה ה-48, כריסטופר אנקונקו סחט פנדל ואף ניגש לבעוט ולדייק מהנקודה הלבנה, בכך כבש את שערו הראשון בליגה. חמש דקות חלפו ולוקה מודריץ’ בעט כדור שהלך אל הקורה, אך שוב זה היה החלוץ הצרפתי שזיהה את ההזדמנות, עט על הריבאונד, דחק מקרוב וקבע את תוצאת הסיום.

במחזור הבא בליגה האיטלקית, מילאן תתארח בסרדיניה אצל קליארי, לעומת זאת ורונה תחזור לביתה ותארח את טורינו.  

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לסיום ההתמודדות
  • '86
  • חילוף
  • גפ אלגרי ביצע חילוף חמישי כשהוציא את פיקאיו טומורי והכניס את דוד אודוגו
  • '84
  • חילוף
  • בחילוף האחרון של האורחת, מואטסם אל מוסראטי פינה את מקומו לאבדו הארווי
  • '76
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, זכרי אתקאמה עלה לכר הדשא במקומו של אלכסיס סלמאקרס
  • '76
  • חילוף
  • אלגרי ביצע חילוף כפול נוסף כשהוציא את כובש השער הראשון כריסטיאן פוליסיק והכניס במקומו את סמואלה ריצ'י
  • '75
  • חילוף
  • האורחת ביצעה חילוף רביעי, סואט סרדאר נכנס במקומו של דניאל אויגוקה
  • '70
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, רובן לופטוס-צ'יק יצא ויוסוף פופאנה נכנס
  • '70
  • חילוף
  • המארחת ביצעה חילוף כפול, לוקה מודריץ' פינה את מקומו לארדון ג'שארי
רובן לופטוס-צ'יק (IMAGO)רובן לופטוס-צ'יק (IMAGO)
  • '65
  • חילוף
  • האורחת ביצעה חילוף נוסף, ניקולאס ולנטיני נכנס במקומו של דומאגוי בראדריץ'
  • '61
  • החמצה
  • מהלך נהדר של האקסים של צ'לסי, כריסטופר אנקונקו מסר כדור עומק נהדר לרובן לופטוס צ'יק, אבל הבעיטה של האנגלי נעצרה אצל לורנצו מונטיפו
שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו חוגג עם חבריו (IMAGO)כריסטופר אנקונקו חוגג עם חבריו (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו רץ לחגוג (IMAGO)כריסטופר אנקונקו רץ לחגוג (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו דוחק מקרוב (IMAGO)כריסטופר אנקונקו דוחק מקרוב (IMAGO)
  • '53
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ל-0:3: כשזה נפתח זה נפתח. חמש דקות חלפו משער הבכורה שלו וכריסטופר אנקונקו השלים צמד, הצרפתי עט על הריבאונד ודחק מקרוב לאחר הבעיטה של לוקה מודריץ'
כריסטופר אנקונקו מנפח בלון (IMAGO)כריסטופר אנקונקו מנפח בלון (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו מנפח את הבלון (IMAGO)כריסטופר אנקונקו מנפח את הבלון (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו רץ לחגוג (IMAGO)כריסטופר אנקונקו רץ לחגוג (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו שמח (IMAGO)כריסטופר אנקונקו שמח (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו בועט פנדל (IMAGO)כריסטופר אנקונקו בועט פנדל (IMAGO)
  • '48
  • שער בפנדל
  • שער! מילאן עלתה ל-0:2: לאחר תפיסה ברחבה, השופט העניק פנדל לרוסונרי וכריסטפור אנקונקו ניצל זאת על מנת להכפיל את היתרון ולרשום את שער הבכורה שלו בליגה
  • '46
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, אמין סאר נכנס במקומו של דניאל מוסקרה
  • '46
  • חילוף
  • האורחת ביצעה חילוף כפול, ג'יובאנה פינה את מקומו לגיפט עמנואל אורבן
מחצית ראשונה
כריסטיאן פוליסיק מאושר (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק מאושר (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק חוגג ועושה לב לקהל (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק חוגג ועושה לב לקהל (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק רץ לחגוג (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק רץ לחגוג (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לוקה מודריץ' הרים קרן, אדריאן ראביו עלה ונגח את הכדור שהגיע לכריסטיאן פוליסיק והאמריקאי דחק מקרוב פנימה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של מואטסם אל מוסראטי
סטרהיניה פבלוביץ' לוחץ על ג'יובאנה (IMAGO)סטרהיניה פבלוביץ' לוחץ על ג'יובאנה (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)לוקה מודריץ' (IMAGO)
  • '34
  • אחר
  • שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו לאיום ראשון על המסגרת של היריבה
ג'יובאנה (IMAGO)ג'יובאנה (IMAGO)
פיקאיו טומורי (IMAGO)פיקאיו טומורי (IMAGO)
  • '20
  • החמצה
  • רובן לופטוס צ'יק היה אחראי על ההזדמנות הראשונה בהתמודדות, הקשר האנגלי בעט בעוצמה מחוץ לרחבה, אך הכדור פגע בדרך בשחקן הגנה ויצא לקרן
ויקטור נלסון ואדריאן ראביו (IMAGO)ויקטור נלסון ואדריאן ראביו במאבק על הכדור (IMAGO)
אדריאן ראביו (IMAGO)אדריאן ראביו (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • מיקל פאברי שרק לפתיחת ההתמודדות
