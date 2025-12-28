מפריח הבלונים: צמד לאנקונקו ב-0:3 של מילאן

דעת המבקר

השחקן המצטיין כריסטופר אנקונקו, ציון: 8

כבש צמד וסחט פנדל שעזר להכריע את ההתמודדות כריסטופר אנקונקו, ציון: 8כבש צמד וסחט פנדל שעזר להכריע את ההתמודדות השחקן המאכזב ויקטור נלסון, ציון: 3

גרם לפנדל והתקשה להתמודד עם שחקני ההתקפה של מילאן ויקטור נלסון, ציון: 3גרם לפנדל והתקשה להתמודד עם שחקני ההתקפה של מילאן

הרכבים וציונים

לאחר שיובנטוס וקומו ניצחו אתמול (שבת), המחזור ה-17 בסרייה א’ המשיך היום (ראשון) עם מילאן שצברה שלוש נקודות, כשהיא גברה 0:3 על ורונה בסן סירו וטיפסה זמנית אל פסגת הליגה האיטלקית, לפחות עד שאינטר תשחק מול אטאלנטה.

במחצית הראשונה שתי הקבוצות התקשו להגיע למצבים כשהבעיטה הראשונה שהלכה למסגרת, הגיעה רק בדקה ה-45+1, לאחר כדור קרן של לוקה מודריץ’ שהגיעה לראשו של אדריאן ראביו ומשם לכריסטיאן פוליסיק שדחק מקרוב לרשת. אלא שאז הגיע המופע של מפריח הבלונים הצרפתי, שדאג שהרוסונרי יעלו לפסגה עם צמד ראשון בליגה האיטלקית.

תחילה בדקה ה-48, כריסטופר אנקונקו סחט פנדל ואף ניגש לבעוט ולדייק מהנקודה הלבנה, בכך כבש את שערו הראשון בליגה. חמש דקות חלפו ולוקה מודריץ’ בעט כדור שהלך אל הקורה, אך שוב זה היה החלוץ הצרפתי שזיהה את ההזדמנות, עט על הריבאונד, דחק מקרוב וקבע את תוצאת הסיום.

במחזור הבא בליגה האיטלקית, מילאן תתארח בסרדיניה אצל קליארי, לעומת זאת ורונה תחזור לביתה ותארח את טורינו.