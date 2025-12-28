מפריח הבלונים: צמד לאנקונקו ב-0:3 של מילאן

השחקן המצטיין
כריסטופר אנקונקו, ציון: 8
כבש צמד וסחט פנדל שעזר להכריע את ההתמודדות
השחקן המאכזב
ויקטור נלסון, ציון: 3
גרם לפנדל והתקשה להתמודד עם שחקני ההתקפה של מילאן
לאחר שיובנטוס וקומו ניצחו אתמול (שבת), המחזור ה-17 בסרייה א’ המשיך היום (ראשון) עם מילאן שצברה שלוש נקודות, כשהיא גברה 0:3 על ורונה בסן סירו וטיפסה זמנית אל פסגת הליגה האיטלקית, לפחות עד שאינטר תשחק מול אטאלנטה.
במחצית הראשונה שתי הקבוצות התקשו להגיע למצבים כשהבעיטה הראשונה שהלכה למסגרת, הגיעה רק בדקה ה-45+1, לאחר כדור קרן של לוקה מודריץ’ שהגיעה לראשו של אדריאן ראביו ומשם לכריסטיאן פוליסיק שדחק מקרוב לרשת. אלא שאז הגיע המופע של מפריח הבלונים הצרפתי, שדאג שהרוסונרי יעלו לפסגה עם צמד ראשון בליגה האיטלקית.
תחילה בדקה ה-48, כריסטופר אנקונקו סחט פנדל ואף ניגש לבעוט ולדייק מהנקודה הלבנה, בכך כבש את שערו הראשון בליגה. חמש דקות חלפו ולוקה מודריץ’ בעט כדור שהלך אל הקורה, אך שוב זה היה החלוץ הצרפתי שזיהה את ההזדמנות, עט על הריבאונד, דחק מקרוב וקבע את תוצאת הסיום.
במחזור הבא בליגה האיטלקית, מילאן תתארח בסרדיניה אצל קליארי, לעומת זאת ורונה תחזור לביתה ותארח את טורינו.
מחצית שניה
-
'90+3
- השופט שרק לסיום ההתמודדות
-
'86
- גפ אלגרי ביצע חילוף חמישי כשהוציא את פיקאיו טומורי והכניס את דוד אודוגו
-
'84
- בחילוף האחרון של האורחת, מואטסם אל מוסראטי פינה את מקומו לאבדו הארווי
-
'76
- בחילוף הנוסף, זכרי אתקאמה עלה לכר הדשא במקומו של אלכסיס סלמאקרס
-
'76
- אלגרי ביצע חילוף כפול נוסף כשהוציא את כובש השער הראשון כריסטיאן פוליסיק והכניס במקומו את סמואלה ריצ'י
-
'75
- האורחת ביצעה חילוף רביעי, סואט סרדאר נכנס במקומו של דניאל אויגוקה
-
'70
- בחילוף הנוסף, רובן לופטוס-צ'יק יצא ויוסוף פופאנה נכנס
-
'70
- המארחת ביצעה חילוף כפול, לוקה מודריץ' פינה את מקומו לארדון ג'שארי
-
'65
- האורחת ביצעה חילוף נוסף, ניקולאס ולנטיני נכנס במקומו של דומאגוי בראדריץ'
-
'61
- מהלך נהדר של האקסים של צ'לסי, כריסטופר אנקונקו מסר כדור עומק נהדר לרובן לופטוס צ'יק, אבל הבעיטה של האנגלי נעצרה אצל לורנצו מונטיפו
-
'53
- שער! מילאן עלתה ל-0:3: כשזה נפתח זה נפתח. חמש דקות חלפו משער הבכורה שלו וכריסטופר אנקונקו השלים צמד, הצרפתי עט על הריבאונד ודחק מקרוב לאחר הבעיטה של לוקה מודריץ'
-
'48
- שער! מילאן עלתה ל-0:2: לאחר תפיסה ברחבה, השופט העניק פנדל לרוסונרי וכריסטפור אנקונקו ניצל זאת על מנת להכפיל את היתרון ולרשום את שער הבכורה שלו בליגה
-
'46
- בחילוף הנוסף, אמין סאר נכנס במקומו של דניאל מוסקרה
-
'46
- האורחת ביצעה חילוף כפול, ג'יובאנה פינה את מקומו לגיפט עמנואל אורבן
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לוקה מודריץ' הרים קרן, אדריאן ראביו עלה ונגח את הכדור שהגיע לכריסטיאן פוליסיק והאמריקאי דחק מקרוב פנימה
-
'43
- הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של מואטסם אל מוסראטי
-
'34
- שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו לאיום ראשון על המסגרת של היריבה
-
'20
- רובן לופטוס צ'יק היה אחראי על ההזדמנות הראשונה בהתמודדות, הקשר האנגלי בעט בעוצמה מחוץ לרחבה, אך הכדור פגע בדרך בשחקן הגנה ויצא לקרן
-
'1
- מיקל פאברי שרק לפתיחת ההתמודדות