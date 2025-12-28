יום ראשון, 28.12.2025 שעה 09:21
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2717-1917סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2619-2117קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2520-1818אברטון11
2425-2618ברייטון12
2323-2318ניוקאסל13
2223-2617טוטנהאם14
2233-2718בורנמות'15
1931-2417לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

"הוא פשוט היה צריך עוד זמן": וירץ פורע שטרות

הגרמני סוף סוף חגג גול בכורה בליברפול, באנגליה היללו: "הכי טוב על המגרש בפער עצום". הקשר: "צריך להתרגל לפיזיות, יודע שזו הליגה הקשה בעולם"

|
פלוריאן וירץ (IMAGO)
פלוריאן וירץ (IMAGO)

רגעים ספורים אחרי שער היתרון של ריאן חראבנברך, פלוריאן וירץ דחק פנימה מול ז’וזה סה וקבע 0:2 לליברפול על וולבס. כשהקשר הגרמני הסתובב לחגוג את שער הבכורה שלו במדי ליברפול, אנפילד לא רק חגג, הוא שאג. סוף סוף, וירץ שבר את הבצורת.

עברו 190 ימים מאז הצטרף לליברפול בעסקה בשווי 116 מיליון ליש"ט, אבל זה הרגיש כמו רגע הגעה אמיתי. השאגה ביציעים הייתה שילוב של הקלה ושמחה עבור שחקן שמתחיל סוף סוף להרגיש בבית במרסיסייד. הבישול שלו לאלכסנדר איסאק במשחק מול טוטנהאם בשבוע שעבר עשה פלאים לביטחון, ובשבת באנפילד הגיע גם השער, בסיום מחצית שבה וירץ היה רמה מעל כולם. היצירתיות שבלטה במשחקו הייתה ברורה לעין.

"השחקן הטוב ביותר על המגרש בפער עצום, הכי יצירתי והכי מוכן לקחת סיכונים", אמר בלם העבר של ליברפול סטיבן וורנוק. חלוצת העבר של נבחרת אנגליה, אלן וייט, הוסיפה: "אין ספק באיכות של פלוריאן וירץ. מרכז הכובד, היכולת לבשל, השימוש בשתי הרגליים. הוא פשוט היה צריך קצת יותר זמן".

פלוריאן וירץ חוגג שער בכורה (IMAGO)פלוריאן וירץ חוגג שער בכורה (IMAGO)

שבעה דריבלים מוצלחים מתוך תשעה מול וולבס העידו על כך. רק אילימן נדיאיי (9) וג'רמי דוקו (8) השלימו יותר דריבלים במשחק פרמייר ליג העונה. ליברפול התקשתה לפרוץ את ההגנה של האורחת, אך במקומות הצפופים וירץ חלף על פני שחקני וולבס כאילו אינם קיימים.

בשלב מוקדם של המשחק הוא שלח כדור מחצי המגרש להוגו אקיטיקה, מהלך שחתך ארבעה שחקני וולבס והיה יכול להיות מועמד לבישול העונה, אלמלא הבעיטה של החלוץ הצרפתי פגעה בקורה. בהמשך אקיטיקה הפך למבשל, כשמצא את וירץ לשער שלו, והחיבור בין שני רכשי הקיץ הבולטים של ליברפול היה נקודת אור גדולה ביום שבו הקבוצה התקשתה מול נועלת הטבלה וולבס.

בהיעדרו של איסאק, שצפוי להיעדר כשמונה שבועות בעקבות שבר ברגל, מדובר בקשר שנראה עוד הרבה בחודשים הקרובים. "האיכות של המסירה שהוא נתן לי, לא כל אחד רואה מסירה כזו, ואני מודה לו על זה שהוא כן ראה ונתן לי את ההזדמנות", אמר וירץ.

פלוריאן וירץ (IMAGO)פלוריאן וירץ (IMAGO)

המאמן ארנה סלוט דיבר על הצורך שווירץ ואקיטיקה יתחזקו פיזית כדי להצליח בפרמייר ליג, כשהגרמני עבר תוכנית להעלאת מסת שריר והתמקד בבניית כוח, עמידות ושיפור ההתאוששות. ההשפעה כבר מתחילה להיראות, אם כי עדיין יש עבודה לעשות, כפי שהדגישו גם וירץ עצמו וגם הקפטן וירג'יל ואן דייק.

"הוא מתרגל יותר לאינטנסיביות ולסגנון המשחק שלנו. הוא מאוד חשוב עם הכדור ואין בכלל ויכוח על האיכויות שלו", אמר ואן דייק. "אנחנו מאוד שמחים בשבילו והוא צריך להיות מרוצה גם מהשער, אבל אחרי כ-60 דקות הוא כבר היה די עייף, וזה משהו שהוא ואנחנו צריכים לעבוד עליו כדי שיוכל לעשות את זה כל שלושה ימים במשך 90 דקות".

וירץ עצמו הוסיף: "אני יודע שזו הליגה הקשה בעולם, ואני פשוט צריך להתרגל לפיזיות ולשחקנים סביבי במרכז המגרש. בכל משחק אני מרגיש קצת יותר טוב ואני רוצה להמשיך כך". עבור אוהדי ליברפול, אלה מילים שנשמעות כמו מוזיקה לאוזניים ומתנה מאוחרת לחג המולד. הם חיכו עד דצמבר לראות אותו כובש, עם הבעיטה ה-21 שלו בפרמייר ליג, אבל וירץ רק בתחילת הדרך.

פלוריאן וירץ בועט את שער הבכורה שלו בליברפול (IMAGO)פלוריאן וירץ בועט את שער הבכורה שלו בליברפול (IMAGO)

"הקבוצה כבר ראתה מה הוא נותן לנו, דרך יצירת מצבים והגעה למצבי הבקעה. כולם בעולם הכדורגל יודעים מה אומרים עליו, גם אם הוא עצמו לא מודע לזה", אמר סלוט. "הוא יכבוש הרבה יותר משער אחד בלבד. אני חושב שפלוריאן תרם הרבה מעבר לשער". כעת הכדור בידיים של בן ה-22 להמשיך ולייצר שאגות נוספות באנפילד, ואם לשפוט לפי מה שהציג בשבת, זה בהחלט יקרה.

