מתיחה חריגה בספרד: רונאלדו רוצה לשחק עם מסי

יום התמימים בספרד הביא עמו ידיעה משעשעת. כולם פנטזו במשך שנים על האפשרות שכריסטיאנו רונאלדו ישחק לצד ליאו מסי, וב’מונדו דפורטיבו’ לקחו זאת צעד קדימה וטענו, כמובן במסגרת מתיחה, שכוכב אל נאסר הציע את עצמו לאינטר מיאמי במטרה לשתף פעולה עם הפרעוש. בהמשך הגזימו באתר הקטלוני עם המתיחה ולקחו אותה כמה שלבים קדימה.

“מה שנראה עד לא מזמן כבלתי אפשרי, ייתכן שכבר אינו כזה: כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי עשויים לסיים את הקריירות שלהם יחד באותה קבוצה. החלוץ הפורטוגלי, ברגע של רצון טוב שיש המייחסים אותו לאווירת חג המולד, הורה לסוכניו להציע אותו לאינטר מיאמי, תוך שהוא שם בצד את היריבות ההיסטורית שהפרידה בינו לבין מסי”, כתבו ב’מונדו דפורטיבו’.

“הוא אף מוכן להסתפק בשכר נמוך בהרבה מזה שהוא מקבל כיום בסעודיה. הכוכב הפורטוגלי בן ה-40 נושא בלבו רצון עז לא לפרוש מבלי שחווה משחק באותה קבוצה עם ליאו. מעבר להתפרצות פתאומית של הערכה כנה כלפי מסי, ישנן עוד כמה סיבות שדחפו את השחקן הפורטוגלי לקבל את ההחלטה הזו”, הוסיפו.

ישחקו יחד? אולי במשחקי ראווה אחרי שיפרשו. ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

“מצד אחד, וזה שיקול משמעותי מאוד, כריסטיאנו כבר עייף מהכדורגל בסעודיה, שם מרוצי גמלים מושכים קהל גדול יותר ממשחקי כדורגל, דבר שפוגע קשות באגו שלו. העובדה שבמדינה מדברים יותר על הספרינטים המסחררים של "שבא", אלוף פסטיבל המלך עבדולעזיז במרוצי גמלים שלוש פעמים, מאשר על השערים שלו באל נאסר, מהווה פגיעה ישירה בגאווה של CR7”, צחקו בספרד.

בהמשך ב’מונדו דפורטיבו’ כבר לקחו את המתיחה כמה שלבים קדימה: “סיבה משכנעת נוספת היא שרופא עור בעל שם עולמי, ד"ר רוסאדו, הבהיר לכריסטיאנו כי השמש הסעודית אינה מיטיבה עם עורו העדין. הכוכב הפורטוגלי אוהב תמיד להיות שזוף, וההמלצה הזו התבררה כמכרעת. הרופא הסביר שעורו יפיק תועלת רבה יותר משמש באזור צפוני יותר מאשר בסעודיה, והזכיר את מיאמי כדוגמה. הדברים הללו הדליקו את כריסטיאנו במיוחד”.

“סיבה נוספת שבגללה כריסטיאנו רונאלדו הציע את עצמו לאינטר מיאמי היא האובססיה שלו לכושר גופני, וכולם יודעים שמיאמי היא מוקד עולמי של פיתוח גוף על חופים. כריסטיאנו יודע שאם יחשוף את הקוביות שלו על החולות החמים של סאות' ביץ', מספר המעריצים שלו יזנק”, טענו.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

אחרי זה טענו אפילו שהפורטוגלי רוצה לשחק בקולנוע: “בנוסף, מקורביו בטוחים שלאחר הפרישה מכדורגל CR7 רוצה לפנות לעולם הקולנוע, ובאופן ספציפי לתעשיית הסרטים של הוליווד. יש אף שמועות על הצעה שקיבל להשתתף בסרט השביעי של "שליחות קטלנית", בתפקיד הסייבורג שגילם במקור ארנולד שוורצנגר השרירי. ואם יש דבר אחד שלא חסר לכריסטיאנו, זה שרירים. הוא רואה בחתימה באינטר מיאמי קרש קפיצה מושלם למעבר עתידי לאולפני פרמאונט ומטרו גולדווין מאייר”.

אחרי זה כתבו ב’מונדו דפורטיבו’ סיבה שדווקא יכולה להתפרש כאמינה: “ולבסוף, יש סיבה נוספת למעבר למיאמי שכריסטיאנו וסביבתו חושפים רק בשיחות פרטיות: מאחר שהוא אובססיבי לשבירת שיא כיבוש השערים בכל הזמנים, הוא יודע שהיחיד שיכול לקחת ממנו את השיא הוא מסי. לכן הוא רוצה לשחק לצדו, כדי לקחת ממנו בעדינות בעיטות חופשיות ופנדלים, ובמקביל ליהנות מהבישולים הקסומים שלו”.

“עדיין לא ברור אם ההצעה של CR7 לאינטר מיאמי תבשיל לכדי חתימה ושיתוף פעולה מסקרן עם מסי, אך לפורטוגלי יש קלף חשוב: נשיא המועדון הוא דייויד בקהאם, שממנו ירש את החולצה מספר 7 במנצ'סטר יונייטד, ושעמו הוא אף חולק אותו מנתח פלסטי. וזה כבר יוצר קשר חזק”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’.

דייויד בקהאם (רויטרס)

לבסוף הביאו בספרד סיבה נוספת שרק מחזקת את העובדה שמדובר במתיחה: “לכריסטיאנו רונאלדו יש מוזיאון במדיירה שבו מוצגים גביעים רבים, כולל חמש זכיות בכדור הזהב, וכן חולצות רבות. עם המעבר למיאמי הוא מתכנן לפתוח שם מוזיאון נוסף, כדי שגדולתו תזכה להערכה גם בארצות הברית. מעבר לכך, אף שהוא אינו מודה בכך, הוא עדיין מוטרד מהפסל שהוקם בדמותו בפונשל, שלא דמה לו כלל. הכוכב הפורטוגלי יודע שלאמן הידוע בנקסי יש קשר מיוחד למיאמי, ומפנטז בסתר שיקבל השראה ליצור אחת מיצירותיו המפורסמות בעולם”.