יום ראשון, 28.12.2025 שעה 08:42
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
305-3310אל נאסר1
2611-2710אל הילאל2
2513-2610אל טאאוון3
198-1310אל אהלי4
1810-1710אל קאדיסיה5
1715-1910אל איתיחאד6
1715-1510ניאום7
1518-1510אל אטיפאק8
1418-2410אל חאליג'9
1213-1110אל פייחה10
1014-810אל חאזם11
919-1310אל חולוד12
813-710אל שבאב13
822-1210אל פאתח14
821-1010אל ריאד15
618-910דאמאק16
521-910אל אחדוד17
122-810אל נג'מה18

מתיחה חריגה בספרד: רונאלדו רוצה לשחק עם מסי

יום התמימים בספרד הביא איתו ידיעה משעשעת: "CR7 רוצה ליהנות מהבישולים של מסי ובהמשך לפנות לעולם הקולנוע. הפורטוגלי גם רוצה פסל במיאמי בדמותו"

|
מסי ורונאלדו (IMAGO)
מסי ורונאלדו (IMAGO)

יום התמימים בספרד הביא עמו ידיעה משעשעת. כולם פנטזו במשך שנים על האפשרות שכריסטיאנו רונאלדו ישחק לצד ליאו מסי, וב’מונדו דפורטיבו’ לקחו זאת צעד קדימה וטענו, כמובן במסגרת מתיחה, שכוכב אל נאסר הציע את עצמו לאינטר מיאמי במטרה לשתף פעולה עם הפרעוש. בהמשך הגזימו באתר הקטלוני עם המתיחה ולקחו אותה כמה שלבים קדימה.

“מה שנראה עד לא מזמן כבלתי אפשרי, ייתכן שכבר אינו כזה: כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי עשויים לסיים את הקריירות שלהם יחד באותה קבוצה. החלוץ הפורטוגלי, ברגע של רצון טוב שיש המייחסים אותו לאווירת חג המולד, הורה לסוכניו להציע אותו לאינטר מיאמי, תוך שהוא שם בצד את היריבות ההיסטורית שהפרידה בינו לבין מסי”, כתבו ב’מונדו דפורטיבו’.

“הוא אף מוכן להסתפק בשכר נמוך בהרבה מזה שהוא מקבל כיום בסעודיה. הכוכב הפורטוגלי בן ה-40 נושא בלבו רצון עז לא לפרוש מבלי שחווה משחק באותה קבוצה עם ליאו. מעבר להתפרצות פתאומית של הערכה כנה כלפי מסי, ישנן עוד כמה סיבות שדחפו את השחקן הפורטוגלי לקבל את ההחלטה הזו”, הוסיפו.

ישחקו יחד? אולי במשחקי ראווה אחרי שיפרשו. ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)ישחקו יחד? אולי במשחקי ראווה אחרי שיפרשו. ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

“מצד אחד, וזה שיקול משמעותי מאוד, כריסטיאנו כבר עייף מהכדורגל בסעודיה, שם מרוצי גמלים מושכים קהל גדול יותר ממשחקי כדורגל, דבר שפוגע קשות באגו שלו. העובדה שבמדינה מדברים יותר על הספרינטים המסחררים של "שבא", אלוף פסטיבל המלך עבדולעזיז במרוצי גמלים שלוש פעמים, מאשר על השערים שלו באל נאסר, מהווה פגיעה ישירה בגאווה של CR7”, צחקו בספרד.

בהמשך ב’מונדו דפורטיבו’ כבר לקחו את המתיחה כמה שלבים קדימה: “סיבה משכנעת נוספת היא שרופא עור בעל שם עולמי, ד"ר רוסאדו, הבהיר לכריסטיאנו כי השמש הסעודית אינה מיטיבה עם עורו העדין. הכוכב הפורטוגלי אוהב תמיד להיות שזוף, וההמלצה הזו התבררה כמכרעת. הרופא הסביר שעורו יפיק תועלת רבה יותר משמש באזור צפוני יותר מאשר בסעודיה, והזכיר את מיאמי כדוגמה. הדברים הללו הדליקו את כריסטיאנו במיוחד”.

“סיבה נוספת שבגללה כריסטיאנו רונאלדו הציע את עצמו לאינטר מיאמי היא האובססיה שלו לכושר גופני, וכולם יודעים שמיאמי היא מוקד עולמי של פיתוח גוף על חופים. כריסטיאנו יודע שאם יחשוף את הקוביות שלו על החולות החמים של סאות' ביץ', מספר המעריצים שלו יזנק”, טענו.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

אחרי זה טענו אפילו שהפורטוגלי רוצה לשחק בקולנוע: “בנוסף, מקורביו בטוחים שלאחר הפרישה מכדורגל CR7 רוצה לפנות לעולם הקולנוע, ובאופן ספציפי לתעשיית הסרטים של הוליווד. יש אף שמועות על הצעה שקיבל להשתתף בסרט השביעי של "שליחות קטלנית", בתפקיד הסייבורג שגילם במקור ארנולד שוורצנגר השרירי. ואם יש דבר אחד שלא חסר לכריסטיאנו, זה שרירים. הוא רואה בחתימה באינטר מיאמי קרש קפיצה מושלם למעבר עתידי לאולפני פרמאונט ומטרו גולדווין מאייר”.

אחרי זה כתבו ב’מונדו דפורטיבו’ סיבה שדווקא יכולה להתפרש כאמינה: “ולבסוף, יש סיבה נוספת למעבר למיאמי שכריסטיאנו וסביבתו חושפים רק בשיחות פרטיות: מאחר שהוא אובססיבי לשבירת שיא כיבוש השערים בכל הזמנים, הוא יודע שהיחיד שיכול לקחת ממנו את השיא הוא מסי. לכן הוא רוצה לשחק לצדו, כדי לקחת ממנו בעדינות בעיטות חופשיות ופנדלים, ובמקביל ליהנות מהבישולים הקסומים שלו”.

“עדיין לא ברור אם ההצעה של CR7 לאינטר מיאמי תבשיל לכדי חתימה ושיתוף פעולה מסקרן עם מסי, אך לפורטוגלי יש קלף חשוב: נשיא המועדון הוא דייויד בקהאם, שממנו ירש את החולצה מספר 7 במנצ'סטר יונייטד, ושעמו הוא אף חולק אותו מנתח פלסטי. וזה כבר יוצר קשר חזק”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’.

דייויד בקהאם (רויטרס)דייויד בקהאם (רויטרס)

לבסוף הביאו בספרד סיבה נוספת שרק מחזקת את העובדה שמדובר במתיחה: “לכריסטיאנו רונאלדו יש מוזיאון במדיירה שבו מוצגים גביעים רבים, כולל חמש זכיות בכדור הזהב, וכן חולצות רבות. עם המעבר למיאמי הוא מתכנן לפתוח שם מוזיאון נוסף, כדי שגדולתו תזכה להערכה גם בארצות הברית. מעבר לכך, אף שהוא אינו מודה בכך, הוא עדיין מוטרד מהפסל שהוקם בדמותו בפונשל, שלא דמה לו כלל. הכוכב הפורטוגלי יודע שלאמן הידוע בנקסי יש קשר מיוחד למיאמי, ומפנטז בסתר שיקבל השראה ליצור אחת מיצירותיו המפורסמות בעולם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */