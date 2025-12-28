בבאר שבע מבינים: נהיה חייבים להתחזק בינואר

אחרי ההשפלה במחזור הליגה האחרון לעירוני טבריה, מחזיקת הגביע הפועל באר שבע שמה את הליגה בצד והתפנתה למפעל השני בחשיבותו במסגרת משחק סיבוב ח' נגד עירוני שדרות. החבורה של רן קוז'וק הצליחה לנצח אמש (שבת) בקושי 1:2, אבל אכזבה מאוד בכל הקשור לאנרגיות וליכולת. מה שבטוח, אם לא יראו שיפור מיידי, הם עלולים לאבד גובה מהר מאוד.

"בגביע הכי חשוב לעבור, אבל גם לא חשבנו שנהיה בסיטואציה כזאת. האדום גרם לנו למבוכה, אין ספק בכלל. שדרות נתנו את הכל, נזכיר גם שהיינו בהרכב שני שרובו לא ישחק נגד הפועל ירושלים. ועדיין אנחנו מצפים מכל שחקן שמקבל הזדמנות לשחק כמו חזות, היה כיף לראות אותו. בסוף, נהיה חייבים להתחזק בינואר", אמרו בבירת הנגב.

בבאר שבע לא היו מרוצים בלשון המעטה מהיכולת נגד שדרות, שבו קיבלו הרבה שחקני ספסל הזדמנות בהרכב ולא הצליחו לשכנע. בין נקודות האור הבודדות היא היכולת הטובה של הקשר הצעיר איתי חזות, שחקן שסיים גיל נוער ובדרך כלל נכלל בסגל בגלל מענק משרד הספורט, אך לא משותף.

רן: בשורה התחתונה בגביע צריך לעבור שלב

בב"ש היו מרוצים מהתפוקה של חמודי כנעאן, שער ובישול, בהופעה הראשונה שלו בהרכב מתחילת העונה. פרט לגול בפנדל והבישול למיגל ויטור, נראה שכנעאן מצליח להוריד מעט מהחלודה. בנוסף אליו, גם ויטור הציג יכולת טובה ושער חשוב, סוף סוף ממצב נניח. מאז שוויטור איבד ממעמדו, איבדה ב"ש את הכוח במצבים הנייחים.

משחק ההגנה, שהיה קטסטרופה מול עירוני טבריה, לא השתפר גם נגד קבוצה מליגה ב'. הראיה הבולטת ביותר היא העבירה שביצע אופיר דוידזאדה מול שחקן שדרות שהיה האחרון ולכן המגן של באר שבע קיבל לחובתו אדום ישיר ולא יוכל לשחק נגד הפועל ירושלים. אפרופו כרטיס אדום, מדובר באדום ישיר שני ברציפות שבאר שבע סופגת וגם זה מדאיג את האדומים.

לקראת חלון ההעברות של ינואר, רן קוז'וק מחפש להתחזק בשניים-שלושה זרים, שיוסיפו לו כוח בעיקר באגפים. אחד השמות שנבדקו, למרבה ההפתעה, הוא יורי מדיירוש שעזב בסיום העונה שעברה את הקבוצה אחרי שלא הותיר חותם. החלון יהיה גם לדילול הסגל, שכן מור סימנטוב, גוזף סאבובו בנדה, אור דדיה ואיילון אלמוג יצאו להשאלה.

לקראת המשחק נגד הפועל ירושלים, אותו בבאר שבע מגדירים כקריטי, קוז'וק יקבל לרשותו את ג'יבריל דיופ ולוקאס ונטורה שריצו אמש עונש השעיה. אמיר גנאח, דן ביטון, ניב אליאסי, אור בלוריאן, הלדר לופס ואיגור זלאטנוביץ' ישובו להרכב. גיא מזרחי ואליאל פרץ בספק בגלל מחלה.