לאחר התבוסה: הכיסא של פרנקו החל להתחמם

"בושה”, אמרו בהפועל חולון לאחר התבוסה המשפילה אמש (שבת) 114:60 אותה ספגה הקבוצה במשחק הביתי נגד הפועל תל אביב במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל. במועדון לא חסכו בביקורת וכעס בטח שלא היה חסר במשחק אליו הגיעה רק קבוצה אחת, הפועל תל אביב. הסגולים אומנם מדורגים במקום הרביעי בטבלה כשבמאזנם שבעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, אך הדרך לשם כללה שתי תבוסות לתל אביביות בהפרש מצטבר של 81 נקודות וזה לא הכל. בעקבות התבוסה המבישה, כיסאו של דני פרנקו החל להתחמם ובמועדון כעסו מאוד על כך שהאחריות שנלקחה הייתה בכלל על ההרחקה.

הפועל ת"א חגגה על חולון ב-54 הפרש

חולוניה עד כה לא הבריקה העונה בליגה. בליגת האלופות של פיב"א ובזירה המקומית במבחן התוצאה עד כה אפשר לומר שמקום רביעי וסדרת הפלייאין באירופה נחשבות בהחלט לעמידה במטרות, רק שמתוך שבעת הניצחונות של הקבוצה מול הפועל באר שבע קבוצתו של פרנקו הזיעה, את המשחק נגד מכבי רמת גן היא ניצחה על הבאזר עם קאמבק ענק לאחר שכבר פיגרה ב-19 הפרש, את הפועל ירושלים היא ניצחה גם כן על הבאזר לאחר קאמבק, מול בני הרצליה במשחק שגרר לא מעט ביקורות גם כן בין היתר על ניהול הרוטציה, חולוניה שמטה יתרון והפסידה את המשחק, ומול מכבי תל אביב והפועל תל אביב לא רק שלא הייתה באירוע, היא לא הייתה בכלל באזור החיוג.

חולון לא הראתה סימני תגובה או בעצם סימן כלשהו בדרך לערב היסטורי של הקבוצה של דימיטריס איטודיס וכזה שהיה היסטרי עבור הסגולים. במפגשים מול יריבותיה לשמינייה הראשונה, הקבוצה הפסידה ארבעה משחקים, שניים היא ניצחה על הבאזר ובמחזור הבא היא תארח את הפועל העמק. לאחר התבוסה המשפילה, חלק מהאוהדים של הפועל חולון לא קיבלו את המצב וחיכו מחוץ להיכל הטוטו, שם השחקנים הישראלים וביניהם נתנאל ארצי, ליאור קררה ועידן זלמנסון יצאו לשוחח איתם. השיחה התנהלה ברוח חיובית ומעודדת, כאשר השחקנים והקהל דיברו ארוכות על המצב ומה עושים כדי לשפרו. מי שעוד חיכו וציפו לו הוא המאמן דני פרנקו כדי לשוחח עמו בדיוק כפי שקרה עם השחקנים, אך הוא לא יצא אל האוהדים המאוכזבים והמשיך בנסיעה שלו.

ג'ורדן מקריי בוויכוח עם השופט (רועי כפיר)

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: "אני לוקח אחריות על ההרחקה שלי היום. לפעמים גם אם זה לא נעים, או לא נוח, אני מעדיף לעמוד על הקו עם הקבוצה שלי ברגעים הקשים שלה, השחקנים צריכים אותי שם איתם. צריך להסתכל על עצמנו, גם בכנות, לתקן, להתכונן למשחקים הבאים שמחכים לנו. השחקנים שלי עושים עבודה לא פשוטה, במצב לא פשוט. אבל צריך להיות כנים עם כל הפציעות והגדולות שאנחנו סוחבים, כל העומסים שאנחנו סוחבים. הסגל הזה לפעמים מתוח למקסימום, ככה ג'ורדן חזר יותר מוקדם מהפציעה שלו כי לא הייתה ברירה, אני מקווה שמנפורד, שהוא שחקן משמעותי אצלנו, יחזור בקרוב.

“יחד עם ההנהלה, אנחנו מנסים לראות איך לתת לקבוצה את הכלים שהיא צריכה כדי להתמודד במקומות שאנחנו מצפים מעצמנו להתמודד בהם. אני מקווה שזה יקרה בקרוב. זו לא התקופה הכי קלה. גם שלנו כקבוצה, יש עליות וירידות, ברור שאנחנו בירידה מסוימת. הדבר המשמעותי זה איך להגיב לזה. אתה יכול לקטר, להאשים ולהתלונן. זו לא תוכנית עבודה. הדבר המרכזי זה לחזק את מי שיושב בחדר ההלבשה, לתת לו לעבוד יותר קשה, לתקן את מה שצריך. לדאוג שכולם ייצאו מזה יותר טובים. אנחנו צריכים לאפסן את המשחק בצד, לא למחוק אותו, אבל אמרתי לשחקנים שאני לא מוותר עליהם. אין קיצורי דרך בכדורסל", הוסיף.

פרנקו: ״אני לוקח אחריות על ההרחקה שלי״

נתנאל ארצי אמר: "אין מה לסכם פה. כולם ראו וזה צרוב לכולם פה עמוק בראש. כמו שהמאמן אמר, זה משהו שאי אפשר למחוק, קרה פה דבר שלא זכור פה. אפשר להאשים הרבה דברים, בסופו של דבר אנחנו כשחקנים צריכים לדעת איך להופיע, לא להיזכר בחצי השני שיש משחק. להגיע מתחילת הרבע הראשון, אנחנו מכירים את הפועל תל אביב, מקום ראשון ביורוליג ובליגה. דווקא בתור מישהו שהיה בקבוצות שהן אנדרדוג, אני לא זוכר משהו כזה. אני לא יודע איך זה קרה. נסחוב את השאלה הזאת כל החיים. אני מכיר פה המון שנים את האוהדים, את הרצון והדחיפה לתת אנרגיה לקבוצה, זה אנשים שעוזבים את העבודות והמשפחות ולא מעניין אותם כלום חוץ מהפועל חולון. אני מאוכזב כי אכזבתי את הלב שלהם. גם כשאתה מפסיד, אתה לא יכול להפסיד ככה בשום צורה שהיא. יש כבוד ולא היה פה כזה היום. אני מצטער”.

“צריך לחזור ביום רביעי ולמצוא את עצמנו מחדש, אין זמן להתברדק בחוץ. יש לנו ליגה ו-BCL. צריכים להבין שקרה פה דבר חריג שלא אמור לקרות. אפשר להמשיך להתעסק בזה, או להסתכל קדימה ולנסות לבנות את הדברים כמה שיותר מהר. יש לנו משחק נגד הפועל העמק, שרוצה להוריד אותנו מקום בטבלה. אנחנו מקצוענים, לא יכולים להיראות ככה. אין לנו זמן לבכות על הסיטואציה. יש לנו מכת פציעות שקרתה. כולל איתי. זה לא אמור לשנות הכל. אנחנו קבוצה חדשה, לא בתחילת העונה, אם הצלחנו להביא נגד רעננה משחק טוב, צריך ללמוד מהמשחק הזה ולהמשיך למשחקים הבאים. אפשר ללמוד דברים, המאמן יוכל להגיד לנו מה לעשות, מה שמייחד קבוצה זה האופי והלחימה, לא לוותר על שום התקפה", סיכם.