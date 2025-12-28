יום ראשון, 28.12.2025 שעה 07:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"גאוני, חד, מדויק כמו שרק עומר אצילי יודע"

בבית"ר חגגו את ה-1:2 על טבריה: "בגביע הכי חשוב לעלות שלב וזה מה שעשינו". הפוקוס במועדון כעת על הפועל ת"א, וגם: המסר של יצחקי לשחקנים בסיום

|
עומר אצילי חוגג רגע של גאונות (חג'אג' רחאל)
עומר אצילי חוגג רגע של גאונות (חג'אג' רחאל)

בבית״ר ירושלים מסמנים עוד משחק חשוב עם ניצחון, 1:2 על עירוני טבריה, וכשמדובר בשלב מוקדם של הגביע אומר אחד מאנשי המועדון ל-ONE: ״כמאמר הקלישאה, בגביע הכי חשוב לעבור שלב, זה מה שבאנו לעשות מול טבריה ועכשיו למשימה הבאה״.  

בית״ר גם עוברת שלב וגם שומרת על הסגל שלה בריא ללא פציעות והרחקות לקראת המפגש הלוהט ביום חמישי הקרוב מול הפועל תל אביב. אתמול יצחקי ערך שינויים בהרכב, חלקם מאילוצים וחלקם מחושבים מראש. לוקה גדראני לא נכלל בסגל מכיוון שהוא סוחב ארבעה כרטיסים צהובים ובבית״ר לא רצו להסתכן בצהוב חמישי שהיה מונע מהבלם לשחק מול הפועל תל אביב, ירדן שועה היה חולה וטימוטי מוזי עם חמישה כרטיסים צהובים, נעדרו גם הם. 

למזלה של בית״ר יש לה סגל רחב ויש לה גם את עומר אצילי שכבש שער שהגדירו בבית״ר: ״גאוני, חד, מדויק, כמו שרק אצילי יכול לדייק ממרחק כזה״. מבחינת הצוות המקצועי, חזרה של אצילי לכושר זה רק עניין של זמן ואתמול הוא לא רק כבש, אלא היה אינטנסיבי לאורך כל המשחק, סיכן את השער, היה פעיל ובא לקבל את הכדור, הייתה תחושה שהוא מבין מבין שעליו מוטלת המשימה של המבוגר האחראי בהרכב של ברק יצחקי. 

שחקני בית"ר ירושלים מרוצים מהמהפך (חגשחקני בית"ר ירושלים מרוצים מהמהפך (חג'אג' רחאל)

בית״ר בתקופה טובה ובבית וגן ידעו שהדחה מהגביע תפגע במורל ובהייפ שיש סביב הקבוצה. ברק יצחקי, למרות השינויים בהרכב, העביר מסר וביטחון לשחקנים שיוצאים מהמגרש בגרין עם ניצחון. ״ידענו שקל לא יהיה, בסוף באנו ועשינו את העבודה, זה מה שחשוב, ממשיכים הלאה, הראש כבר במשחק הקרוב מול הפועל תל אביב״. מסכמים בבית״ר. 

