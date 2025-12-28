11 נקודות לדני וולף, ברוקלין היממה את מינסוטה

ברוקלין המשיכה לדרוס גם במיניאפוליס. דני וולף תרם 11 נקודות הבוקר (בין שבת לראשון) בניצחון החוץ המרשים 107:123 של הנטס על הטימברוולבס, במשחק שבו קאם תומאס חזר לפרקט אחרי היעדרות ממושכת.

וולף היה חלק מהרצף החיובי, השלישי ברציפות של ברוקלין ולראשונה העונה, וסיים עם 11 נקודות ב-4 מ-17 מהשדה, כולל 1 מ-4 מעבר לקשת ו-2 מ-2 מהעונשין. בנוסף רשם 3 ריבאונדים, אסיסט אחד, 2 איבודים ומדד פלוס מינוס מרשים של 18+ ב-17 דקות מהספסל של ג'ורדי פרננדס, שחגג יום הולדת 43 בערב מוצלח במיוחד.

בהיעדרו של בן שרף שנמצא בג'י ליג, ברוקלין המשיכה להיראות חדה והפתיעה את מינסוטה באולמה. תומאס, שחזר אחרי כמעט חודשיים, התפוצץ עם 30 נקודות ב-20 דקות בלבד. לצדו בלט מייקל פורטר ג'וניור עם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים, וניק קלקסטון הוסיף 14. ייגור דיומין תרם 7 נקודות, ונולאן טראורה סיים עם 4 נקודות ו-4 אסיסטים.

דני וולף (רויטרס)

בצד השני, אנתוני אדוורדס הוביל את המארחת עם 28 נקודות ו-7 ריבאונדים, יומיים בלבד אחרי שהפסיד בבית גם להצגה ההיסטורית של ניקולה יוקיץ'. ג'יידן מקדניאלס קלע 16, בעוד ג'וליוס רנדל ונאז ריד הוסיפו 13 כל אחד, כשלעבר רנדל נרשמו גם 11 אסיסטים.

בעקבות הניצחון עלתה ברוקלין למאזן 19:10, במקום ה-13 במזרח, מרחק של שלושה משחקים בלבד מהפליי אין. מנגד, מינסוטה ירדה למאזן 12:20 ונמצאת במקום השישי במערב.