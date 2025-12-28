יום ראשון, 28.12.2025 שעה 06:23
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
81%3059-324227דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
65%2853-306326בוסטון סלטיקס
60%2870-293525פילדלפיה 76'
52%3079-307427טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
20%3129-284825וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
58%2954-301726פיניקס סאנס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
44%3135-310127ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
37%3249-316227פורטלנד בלייזרס
30%3285-304327סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס
27%2961-286126לוס אנג'לס קליפרס

11 נקודות לדני וולף, ברוקלין היממה את מינסוטה

הנטס המשיכו בתקופה הנהדרת וניצחו בפעם השלישית ברציפות, הפעם 107:123 בחוץ מול הטימברוולבס. האמריקאי-יהודי הוסיף 3 ריבאונדים ואסיסט, שרף נעדר

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין המשיכה לדרוס גם במיניאפוליס. דני וולף תרם 11 נקודות הבוקר (בין שבת לראשון) בניצחון החוץ המרשים 107:123 של הנטס על הטימברוולבס, במשחק שבו קאם תומאס חזר לפרקט אחרי היעדרות ממושכת.

וולף היה חלק מהרצף החיובי, השלישי ברציפות של ברוקלין ולראשונה העונה, וסיים עם 11 נקודות ב-4 מ-17 מהשדה, כולל 1 מ-4 מעבר לקשת ו-2 מ-2 מהעונשין. בנוסף רשם 3 ריבאונדים, אסיסט אחד, 2 איבודים ומדד פלוס מינוס מרשים של 18+ ב-17 דקות מהספסל של ג'ורדי פרננדס, שחגג יום הולדת 43 בערב מוצלח במיוחד.

בהיעדרו של בן שרף שנמצא בג'י ליג, ברוקלין המשיכה להיראות חדה והפתיעה את מינסוטה באולמה. תומאס, שחזר אחרי כמעט חודשיים, התפוצץ עם 30 נקודות ב-20 דקות בלבד. לצדו בלט מייקל פורטר ג'וניור עם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים, וניק קלקסטון הוסיף 14. ייגור דיומין תרם 7 נקודות, ונולאן טראורה סיים עם 4 נקודות ו-4 אסיסטים.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

בצד השני, אנתוני אדוורדס הוביל את המארחת עם 28 נקודות ו-7 ריבאונדים, יומיים בלבד אחרי שהפסיד בבית גם להצגה ההיסטורית של ניקולה יוקיץ'. ג'יידן מקדניאלס קלע 16, בעוד ג'וליוס רנדל ונאז ריד הוסיפו 13 כל אחד, כשלעבר רנדל נרשמו גם 11 אסיסטים.

בעקבות הניצחון עלתה ברוקלין למאזן 19:10, במקום ה-13 במזרח, מרחק של שלושה משחקים בלבד מהפליי אין. מנגד, מינסוטה ירדה למאזן 12:20 ונמצאת במקום השישי במערב.

