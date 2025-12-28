"קיצוני, 40 דקות של שלמות": הלם בהפועל ת"א

בהפועל תל אביב מאוד מאמינים בסגל ובאופן כללי במועדון העונה, אך גם בתסריטים הכי אופטימיים שלהם הם לא דמיינו לתוצאה כמו שראינו אתמול (שבת) בהיכל הטוטו. האדומים הגיעו לאחד ממשחקי החוץ הקשים בליגה וסיפקו תוצאה שתיזכר עוד שנים רבות כאן בארץ, כשרמסו ללא רחמים את הפועל חולון בחוץ עם 54 הפרש, בדמות 60:114 מהדהד.

אפילו אנשי המועדון היו בהלם, אפילו כבר בהפסקה, ולא ציפו שיהיה משחק כל כך, אבל כל כך חד צדדי: “זה היה קיצוני מאוד, אפילו במימדים שלנו העונה. 40 דקות של שלמות, של רצון, של הכל. אי אפשר לבקש משחק יותר טוב, בשני צידי המגרש”. עם זאת, מיד דאגו להרגיע: “54 הפרש לא אומר שאנחנו מתחילים ביתרון נגד ז’לגיריס ונגד הפועל ירושלים, בסוף זה עוד ניצחון וצריך לנחות”.

בהפועל תל אביב החמיאו לכל השחקנים בלי יוצא מן הכלל, והדגישו בעיקר את הרצון להמשיך לרוץ. המאמן דימיטריס איטודיס ציין למשל את העובדה שאנטוניו בלייקני הקריב עבירה שלישית כשכבר היה פער עצום, או שגיא פלטין בכמעט 30 הפרש ביקש לקחת צ’אלנג’. לא פחות משבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כשטיילר אניס היה מעל כולם בפרמטר הזה עם 16 משלו.

פרנקו: "אני לוקח אחריות על ההרחקה שלי"

קצת מספרים. לראשונה מאז עונת 1965/66, הפועל תל אביב פתחה עונה עם מאזן מושלם של 0:10, כשאז דרך אגב זה נגמר באליפות. מעבר לזה, האדומים רשמו את הניצחון הגבוה ביותר שלהם אי פעם על הפועל חולון, כשהקודם עמד על 42 נקודות הפרש אי שם ב-1967. זה גם היה השיא העונתי של הקבוצה במחצית אחת, עם 62 נק’ בחצי הראשון.

כעת, בהפועל תל אביב יחלו בהכנות למשחק הבא שיקרה כבר ביום שלישי (21:05) נגד ז’לגיריס, הראשון אי פעם של המועדון בהיכל מנורה מבטחים במסגרת היורוליג. השבוע המאתגר יגיע לסיומו ביום שבת, עם משחק נוסף במנורה והפעם במסגרת ליגת ווינר סל, בדמות אחד המשחקים הכי טובים שיש לליגה להציע, נגד הפועל ירושלים, שכזכור חגגה במפגש בגמר גביע ווינר.

דימיטריס איטודיס ועופר ינאי (רועי כפיר)

אם נמשיך שבוע אחד קדימה, אז לאחר מכן שבוע כפול עם דובאי ואז פאריס. מבחינת דובאי, היא הודיעה לאדומים שהיא תגיע לארץ והמשחק ישוחק בהיכל, ומבחינת הצרפתים, המפגש אמור להיות בשישי בעקב מכיוון שנקבע לפני חזרת המשחקים. נכון לכרגע, בהפועל קיבלו אישור לקיים את המשחק ב-14:00, אך בכל מקרה מנסים מאחורי הקלעים לדחות את המפגש. אם המפגש לא יידחה, הוא צפוי להיות משוחק ב-14:00 בצהריים ביום שישי.

בחזרה לחגיגה על חולון, איטודיס אמר לאחריו: “היינו הקבוצה היותר טובה, כיבדנו את היריבה, הליגה ואת עצמנו. הוכחנו את זה בכל שנייה על המגרש. אני שמח על זה. אנחנו מודים לאוהדים הם נותנים לנו את הקצב, אנחנו מצפים להם גם ביום שלישי, הם באים במספרים גדולים ויש לנו אתגר גדול. אני מנוסה מאוד, ההפרש הוא לא ההפרש האמיתי בין הקבוצות. השחקנים שחסרים לחולון הם חשובים”.

דימיטריס איטודיס מרוצה (רועי כפיר)

לגבי העונה החלומית עד כה הוא דווקא הצטנע: “אני שמח שאנחנו באזור הפליי-אין של היורוליג ובאזור יתרון הביתיות בפלייאוף בליגת העל. אנחנו מקצוענים ויש שחקנים שנותנים הופעות טובות בליגה, ויש כאלה ביורוליג. זה לא רק אימון. השחקנים צריכים להיות מוכנים, וכולם מוכנים. יש לי כבוד לדני פרנקו ולכל המאמנים האחרים, אין לי שום דבר אישי. הדבר האישי זה שאנחנו מכבדים את חולון, לא שיחקתי נגד דני פרנקו או מאמן אחר. לנצח כאן זה כמו דרבי. אנחנו מכבדים את היריבות, הופענו טוב”.

ים מדר הוסיף: “עשינו משחק מצוין, אנחנו מגיעים אחרי משחקי יורוליג ויש כאלה שמשחקים יותר וכאלה שמשחקים פחות. כולם עשו עבודה טובה, נכנסו למשחק לא פשוט. שמח על הניצחון. לא חשבנו שזה יהיה קל, עשינו עבודה טובה, התכוננו למשחק קשה. לשחק פה נגד חולון, עם הקהל שיש להם, זה בטח לא קל, היינו מאוד רציניים מהשנייה הראשונה ועשינו משחק מצוין”.

ים מדר (רועי כפיר)

על התקופה בה חזר מהפציעה ופחות שיחק: “הייתי מוכן מהרגע הראשון, זה טבעי לגמרי להגיע לקבוצה רצה, לא פשוט להשתלב. אנחנו ראשונים בליגה וביורוליג, צריך להרוויח את הדקות שלי פה. אני צריך לעבוד קשה ולעשות הכי טוב שלי. אתה תמיד רוצה להרגיש 100 אחוז ולהיות בריא, אנחנו מנסים להתרכז לעשות את העבודה הכי טובה גם בליגה וגם באירופה, יש לנו משחק בשלישי, נתכונן אליו הכי טוב”.