יום ראשון, 28.12.2025 שעה 01:24
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

מוכנה: בית״ר מגיעה למשחק הגדול שלה העונה

פודקאסט הצהובים-שחורים מסכם את העלייה לשמינית גמר הגביע: הרוטציה של יצחקי, ההכנות לקראת הפועל ת"א, הטיפול של המועדון באוהד וגם: בילו. האזינו

|
עומר אצילי חוגג רגע של גאונות (חג'אג' רחאל)
עומר אצילי חוגג רגע של גאונות (חג'אג' רחאל)

הכי חשוב בגביע זה לעבור שלב ובית״ר ירושלים צלחה את המוקש מול עירוני טבריה והעפילה לשמינית הגמר. ברק יצחקי בחר לעשות רוטציה ועלה עם איילסון טבארש, גיל כהן, זיו בן שימול ואריאל מנדי בהרכב, זה הספיק לניצחון דחוק 1:2 במשחק חוץ לא קל. 

פודקאסט בית״ר ירושלים על ההרכב שבחר יצחקי: טאברש פותח, לוקה גדראני לא בסגל מחשש לצבירת כרטיסים צהובים, מנדי במקום ירדן כהן, על הגול של עומר אצילי, החיזוק של ינואר - בוריס אינו מגיע והאם יש סיכוי שעוז בילו יגיע לבית״ר ירושלים. 

וגם - ההכנות למשחק מול הפועל תל אביב, הטיפול של בית״ר ירושלים באוהד שזרק בקבוק על מגן טבריה ולמה בית״ר במאבק האליפות מבלי להגיד שהיא במאבק האליפות. האזנה נעימה.

