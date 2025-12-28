יום ראשון, 28.12.2025 שעה 08:41
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

כעס בהפועל חיפה: שוב היינו מופקרים בהגנה

בקבוצה מהכרמל התקשו לעכל את התבוסה 5:0 למכבי ת"א, שהדיחה אותה מהגביע: "שחקנים כנראה התבלבלו". וגם: מי יחזור נגד סכנין ומצב החוזה של איסט

|
תסכול בהפועל חיפה (רדאד ג'בארה)
תסכול בהפועל חיפה (רדאד ג'בארה)

בהפועל חיפה רשמו אתמול (שבת) ערב עגום במיוחד, אחרי התבוסה וההדחה בגביע מול מכבי תל אביב 5:0. מדובר באחת התבוסות הקשות שידעה הקבוצה ויש בה כדי ללמד שהיא השנה עושה חיים קשים לאוהדיה המסורים, שעשו אתמול את כל הדרך במזג אוויר סוער לבלומפילד וראו את קבוצתם חוזרת עם תבוסה לא פשוטה.

"כנראה שאנשים אצלנו התבלבלו והרגישו יותר מדי טוב עם שני הניצחונות בליגה. אם במשחקים האחרונים ידענו לשחק קרוב ולצאת למתפרצות, הרי שאתמול שוב היינו מופקרים במשחק ההגנה, כאשר בעטו לעבר השער שלנו לא פחות מ-23 פעמים וזאת בזמן שניב אנטמן עוד הציל מספר מצבים, דבר שמנע השפלה גדולה יותר", אמרו בכעס בקבוצה.

הבוס יואב כץ היה יותר מתון, מתוך מחשבה על ההשפעה השלילית שתבוסה כזאת כמו אתמול עשויה לגרום על משחק הליגה בשלישי בסמי עופר מול בני סכנין: "זה היה הפסד צורב במיוחד אתמול, אבל אם ננצח את בני סכנין זה יכפר על ההדחה וההפסד בגביע".

קהל הפועל חיפה (רדאד גקהל הפועל חיפה (רדאד ג'בארה)

לקראת סכנין, צפוי לחזור למרכז ההגנה הבלם ברונו רמירז, כמו גם המגן סאנה גומס. ג'בון איסט, שמנהל שיחות עם יואב כץ על הארכת חוזהו, טרם קיבל הצעה כספית ממשית, כדי שניתן יהיה להתקדם בצורה מעשית יותר.

