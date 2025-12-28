יום ראשון, 28.12.2025 שעה 07:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"מוסיף איכות ואנרגיות": מכבי חיפה מרוצה מגורה

הירוקים החמיאו לקיצוני אחרי ה-1:8 על נצרת בגביע, ירמקוב ומוחמד יחזרו להרכב, אוחנה וחזיזה יתחרו על מקום בקישור. וגם: גולדברג והנעליים של אמיר

|
דולב חזיזה וקנג'י גורה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה וקנג'י גורה (עמרי שטיין)

“עברנו גמר אחד, מחכים עכשיו להגרלה כדי להתכונן לגמר השני מתוך החמישה שיש בגביע כדי לזכות בתואר". זה היה המשפט המסכם של ברק בכר אתמול (שבת) בסיום הניצחון 1:8 הגבוה במיוחד מול מכבי אחי נצרת.

מדובר למעשה באמירה שמשקפת את מה שבמכבי חיפה שמו להם למטרה: לזכות בגביע המדינה, דבר שימתיק את האכזבה מפתיחת העונה הלא טובה, שבעקבותיה הקבוצה לא נאבקת השנה על תואר האליפות: "זה שאנחנו לא נאבקים על האליפות זאת אכזבה גדולה, אבל לפחות ננסה לתקן ולמזער נזקים עד כמה שניתן, כולל זכייה בגביע שתבטיח מקום באירופה מבלי שנצטרך להיות תלויים באחרים כדי להשיג את הכרטיס” אמרו בקבוצה.

אתמול מול אחי נצרת מליגה א' זה היה טיול של שבת ובחיפה יכולים היו להשתמש כמעט בכל הספסל שלהם, כולל במתיאס נהואל שנכנס במחצית השנייה ויכול לסמן את אחד המשחקים האחרונים שלו במדים הירוקים, אם לא המשחק האחרון רגע לפני שיקבל הודעה רשמית על ההחלטה לשחרר אותו.

מתיאס נהואל. ההופעה האחרונה בירוק? (עמרי שטיין)מתיאס נהואל. ההופעה האחרונה בירוק? (עמרי שטיין)

בחיפה אמנם לא יצאו מפרופורציות אחרי המשחק שאינו מהווה קנה מידה לשום משחק בליגת העל אבל החמיאו לקנג'י גורה על היכולת ההולכת ומשתפרת שלו שמשפיעה לטובה על משחק ההתקפה לצידו של גיא מלמד שכבש צמד. בכר התייחס לקנג'י גורה ואמר: "מדובר בבחור מאד חיובי עם אנרגיות טובות שמביא את זה לאימונים ואני שמח שהוא מביא את זה למשחקים והוא יצטרך להמשיך ולהתמיד. גורה מוסיף לנו איכות ועוזר לקבוצה".

הצבתו של דולב חזיזה בקישור ועצם העובדה שכבש צמד והיה דומיננטי עשויה לפתור בעיה לברק בכר. חזיזה הגיע לא אחת עם הפנים לשער ואיים עליו מהקו השני, דבר שמכבי חיפה צריכה לראות יותר במשחקי הליגה. לקראת אשדוד, המאמן יצטרך לבחור בין חזיזה למיכאל אוחנה בקישור.

דולב חזיזה. הרוויח מקום ב-11? (עמרי שטיין)דולב חזיזה. הרוויח מקום ב-11? (עמרי שטיין)

לגבי פיטר אגבה שהחליף את עלי מוחמד, קשה היה להתרשם אבל ניכר שבחיפה היו רוצים לראות את אגבה כמו את קאני סילבה זוכים להרבה יותר דקות משחק כדי שיצברו ביטחון ויוכיחו שהגעתם לא הייתה לחינם. מי שיכול להרגיש פיחות במעמדו הוא מלך שערי הקבוצה, טריבנטה סטיוארט שפתח על הספסל. בכל מקרה לקראת אשדוד עלי מוחמד יחזור לעמדת הקשר האחורי על חשבונו של אגבה, כשגם השוער גאורגי ירמקוב ישוב לשער במקום שריף כיוף.

בסיום המשחק, ניתן היה לראות את כל שחקני הסגל, גם אלה שלא שיחקו, מצייתים להוראה של בכר והתייצבו מול יציע האוהדים שעודד אותם. בנושא אחר, בדיוק כמו שקרה עם ליסב עיסאת בסיום המשחק מול ריינה כאשר האוהדים שרו לעברו להוריד את הנעלים הצהובות איתן שיחק, דבר שנענה בחיוב, הפעם הגיע תורו של אלעד אמיר שחלץ את נעליו הצהובות לבקשת הקהל ויצטרך למצוא לעצמו נעליים חדשות בצבע אחר לקראת משחקה הקרוב של הקבוצה.

הנעליים של אמיר (פרטי)הנעליים של אמיר (פרטי)
אלעד אמיר (עמרי שטיין)אלעד אמיר (עמרי שטיין)

לפחות כרגע, לא ברור אם שון גולדברג יעמוד לרשותו של בכר במשחק הקרוב ונראה שרק מחר תתקבל החלטה בנושא אחרי שגולדברג כזכור נזקק לתפרים בשפה העליונה ובאזור הסנטר זכר לפציעה מול בית"ר ירושלים שמנעה מהבלם להשתתף אתמול במשחק.

בכל מה שנוגע לרכש, במכבי חיפה ממשיכים במאמצים למצוא שני שחקנים איכותיים להתקפה ובמקביל להשתחרר ממספר שחקנים דוגמת סוף פודגוראנו שאמור לחזור לאימונים היום אחרי שהושעה למספר ימים, גוני נאור שמחוזר על ידי הפועל ירושלים ובני סכנין ועומר דהן שסיכם בהפועל רעננה מהלאומית.

הוספת תגובה



